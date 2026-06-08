Özgür Özel’den Macron ve Çipras çıkarma planı

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Daha önce Ekrem İmamoğlu’ndan Macron çıkarmaya çalıştılar. Olmadı. Bu kez de Özgür Özel’den bir Macron ya da Yunanistan’da olduğu gibi bir Çipras çıkarmaya çalışıyorlar.

Macron da Çipras da partilerinden ayrılıp yeni parti kurarak başarılı olmuş siyasetçiler. Küreselçiler hiçbir zaman yerli ve milli bir ismi örnek almadı. Akılları hep Macron’da ya da Çipras’ta kaldı. Örneğin “Karaoğlan çıksın, ikinci Ecevit olsun“ demediler.

İMAMOĞLU PRİM VERMEDİ

Ekrem İmamoğlu, Macron güzellemelerine prim vermedi. Öncelikle CHP’yi ele geçirip sonra cumhurbaşkanı olma hesabı yaptı.

CHP ayağında başarılı oldu. Pavyon köşelerinde yapılan delege pazarlıkları sonucunda Kılıçdaroğlu’nu devirip Özgür Özel’i CHP Genel Başkanı yaptı. Sıra Cumhurbaşkanlığı’na gelmişti.

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İmamoğlu’nun ekibi, işadamlarından geleceğin cumhurbaşkanına yatırım yap diye para tahsil ediyordu. İmamoğlu’nun bir numaralı adamı Fatih Keleş, ”Az kaldı. Ekrem baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak” demişti.

MACRON VE ÇİPRAS HAYALİ

CHP’ye mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel’in ayrı parti kuracağı ortaya çıkınca; Macron ve Çipras hayalleri yeniden depreşti.

Bunun için eskiden uygulanan ama sonuç vermeyen modeller yine devreye sokuldu. Özgür Özel yeni parti kurduğu takdirde CHP’nin baraj altında kalacağı, yeni partinin ise yüzde 33’le başlayıp yüzde 49’a kadar tırmanacağı yönündeki anketler hemen devreye sokuldu.

Özgür Özel de buna inanmış olmalı ki ”Biz yokuz dersek yüzde 5, yüzde 3’ün altında oy alabilir bunlar” diye konuştu.

CHP’DEN BÜYÜK MÜSÜN

Özgür Özel hâlâ CHP’nin Grup Başkanı. 18 gün önce CHP’nin Genel Başkanı’ydı. Yargıtay, mutlak butlan kararını bozarsa yeniden CHP’nin Genel Başkanı olacak. Hem yeniden CHP Genel Başkanı olmak için mücadele edeceksin hem biz olmazsak CHP yüzde 3’ e düşer diyeceksin. Özgür Bey, sen CHP’den büyük müsün?

CHP, Özgür Özel’den de büyüktür.

Özgür Özel parti kurduğunda ilk seçimde iktidar olacağına dönük anketler bundan sonra daha da artacak. Çünkü CHP’nin bölünmesini ve Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin yeni parti kurmasını kafalarına koymuşlar. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu da buna istekli. Özgür Özel, bir değil iki partinin kuruluşu için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bu konuda yarın çok yeni kulisler vereceğim.

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CEM BOYNER VE İSMAİL CEM ÖRNEĞİ

Özgür Özel’in yeni parti kurması için anketler yoluyla gaz verenler, İstanbul merkezli küresel bağlantıları da olan bir yapı. Bunlar geçmişte Cem Boyner’i denediler. Cem Boyner’in YDH’sı ilk seçimde yüzde 58 oy alacaktı. Peki ne aldı? Cem Boyner’in partisi 1995 seçimlerinde yüzde 0.48 oy aldı. Bunlar, DSP’yi bölmek için İsmail Cem’in partisine gaz verdiler. İsmail Cem, Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan’ın kurduğu YTP yine ilk seçimde tek başına iktidar oluyordu. Sonuç ne oldu? 2002 seçimlerinde yüzde 1.15 oranında oy alarak siyasetten silindiler.

“CHP BANA YÜK” DEMİŞ

Ama aynı yapı bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na gaz veriyor. Gerçi kimsenin gaz vermesine gerek yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni parti kurmak için çalışmalara başladılar. Ekrem İmamoğlu kafasındaki modeli açıkladı. “Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız”dedi. “Bizim milletle yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür” diye açıklama yaptı. Eski ANAP’lı olduğu için dört eğilimi birleştiren bir modeli esas alacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun CHP diye bir derdi yok. Hatta “CHP bana yük” dediği söyleniyor. İmamoğlu’nun tek derdi var, o da kendisi.

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Özgür Özel’in de yeni Macron ya da Çipras rolüne ısındığı anlaşılıyor. Islak gömlekle TOMA üzerinden poz vermek gibi.

ANKETLERE GÜVENMEYİN

Ancak bu anketlere güvenmeyin Özgür Bey. Bu anketleri yapanlar seçim sabahı hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Olan size olur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55 oy alacak diyeni hain ilan ediyorlardı. Yüzde 65’ten aşağıya inmiyorlardı. Sonuç ne oldu? Seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu hain ilan ettiler. CHP, köklü bir partidir. CHP gibi köklü bir çınarı bölüp yeni bir parti kurarsanız sonunuz Macron değil; Cem Boyner, İsmail Cem, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce olur.

KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ KONUŞACAK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü saat 13.30’da CHP grup toplantısının yapılması için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Bunun üzerine gözler Özgür Özel’e çevrildi. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek program için Manisa’da olacaktı. Kılıçdaroğlu’nun kararı üzerine Manisa programı değiştirildi.

Şimdi ne olacak? CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?

Özgür Özel kararını netleştirmemişti. Neden? Çünkü Silivri’den Ekrem İmamoğlu’ndan haber gelmemişti. İmamoğlu’nun haberine göre hareket edecek.