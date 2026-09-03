Özgür Özel‘den Ekrem İmamoğlu’na çalım

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın adamıydı. Hatta ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun peşinden gözyaşı dökmüştü. Ama Kılıçdaroğlu’na siyasi hayatının en ağır darbesini vurdu. Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yaparak Kılıçdaroğlu’nu devirdi.

Özgür Özel benzer süreci Ekrem İmamoğlu için işletmeye başladı. Ekrem İmamoğlu’nun en güvendiği adam. İmamoğlu rüzgarı eserken onun gücünden yararlandı. Onun rüzgarlarıyla yelkenlisini yüzdürdü. İmamoğlu’nun desteğiyle CHP Genel Başkanı oldu. Yeni Parti’yi kurup liderliği üstlendi. Ama yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu’nun izlerini silmeye başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Çevre Sokak’taki eski genel merkezini Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yapmıştı. Öyle ki CHP’nin amblemi olan 6 ok kaldırılmış, yerine İmamoğlu’nun portresi asılmıştı. Atatürk’ün resmi küçültülmüş, Ekrem İmamoğlu’nun portresi asılmıştı. Altı ok’u indirip, Atatürk’ün resimlerini küçültmelerini, onun yerine Ekrem İmamoğlu’nun posterlerinin asılmasını sert bir dille eleştirmiştim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin başına Serkan Özcan getirilmiş ve bir yürütme kurulu oluşturulmuştu. Paralel genel merkez gibi çalışıyordu. Kılıçdaroğlu gelince hepsini kaldırdı.

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YENİ GENEL MERKEZDE YOK

Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrasında CHP’den ayrılıp Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yeni Parti’yi kurdu. Yeni Parti’nin genel merkezi açıldı. Ama şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi kurulmadı. Yeni Parti’nin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi yok. Belki bu yazıdan sonra kurarlar ya da hiç kurmazlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını da gündemden düşürmeye başladılar. Zaten İmamoğlu’nun davalarını da izlemeye gitmiyorlar. Özgür Özel, 18 Ağustos tarihinde gitti. Ondan bu yana Yeni Parti milletvekilleri duruşmaları takip etmiyor. Ne Özgür Özel ne Yeni Parti yöneticileri bir süredir cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu sözünü ağızlarına almıyorlar. Önceden olduğu gibi gür bir sesle, ağızlarını doldurarak, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız demiyorlar. Hatta Özgür Özel başka seçenekleri dile getirmeye başladı. Birgün gazetesine verdiği röportajda da, “İmamoğlu’nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız” diyor. Kastamonulular “Ağzını büzüşünden bile Ömer diyeceği belliydi” derler. Özgür Özel ağzında bir şeyler geveliyor. Net konuşmuyor. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı değildir demektir.

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Ankara’da bir şeyler oluyor. Özgür Özel ipleri eline geçiriyor. Silivri’de yargılamalarla boğuşan Ekrem İmamoğlu, Ankara’da ise yavaş yavaş tasfiye ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ekrem İmamoğlu nasıl cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmişti? CHP teşkilatlarına sandıklar konulmuştu. CHP’li olan olmayan herkese İmamoğlu için oy kullanmaları çağrısı yapılmıştı. Eğer cumhurbaşkanı adayı aynı yöntemle belirlenecekse, yeni parti teşkilatlarına konulacak sandıktan kim çıkar? Tabii Özgür Özel çıkar. Yeni Parti teşkilatlarına kurulan sandıklardan Mansur Yavaş çıkmaz. Çünkü Mansur Yavaş hâlâ Yeni Parti’ye geçmedi. Sandıklar açıldıktan sonra Özgür Özel ne der? Temayül bu yönde oluştu. Partimin iradesini yok sayamam. Madem partililerim benim aday olmamı istiyor. Boynum kıldan incedir. Onların iradeleri doğrultusunda cumhurbaşkanı adayı oluyorum der. Buna Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dahil kimse itiraz edemez. İtiraz etseler de karşılığı olmaz. Ben başından beri Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olacağını görüyorum ve buna da hakkı olduğuna inanıyorum. Mücadeleyi Özgür Özel verirken, Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adaylığını altın tepsi içinde neden sunsun? Mansur Yavaş mücadele zamanında ortalarda yok. Daha CHP’de mi kalacak, Yeni Parti’ye mi geçecek belli değil. CHP’nin adayı mı olacak? Yeni Parti mi aday gösterecek yoksa İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti adayı olarak milliyetçi blokun cumhurbaşkanı adayı mı olacak; o bile tartışmalı. Mansur Yavaş her tarafa mavi boncuk dağıtıyor. O kadar garantici ki, cumhurbaşkanlığı adaylık süreci resmi olarak başlayana kadar adaylığını ilan etmeyecekmiş.

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İMAMOĞLU DESTEKLİYOR

Özgür Özel’i annesi Kadir Gecesi doğurdu herhalde. Siyasette insan bu kadar şanslı olmaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun desteğinin de Özgür Özel’den yana olduğu söyleniyor. İmamoğlu’nun desteği önemli. Çünkü Yeni Parti’de önemli bir ağırlığı var.

MANSUR YAVAŞ’A GÜVENMİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun ayrıca Mansur Yavaş’a güvenmediği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu umudunu cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamış durumda. Kendisinin aday olamayacağını o da görüyor. Kendisini cezaevinden çıkaracak bir cumhurbaşkanının seçilmesini istiyor. Özgür Özel’i daha samimi buluyor. “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel’e güveniyorum. Özgür Özel cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır” dediği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel’in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, “Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel’i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa Cumhurbaşkanı adayı da o olmalı” diyorlar.

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Ama ister kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır.