Özgür Özel’den cumhurbaşkanı adaylığı sinyali

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YENİ Parti’de iki görüş çarpışıyor. Bir grup Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olmasını savunuyor. İkinci grup ise milletvekili adayı olmamasını istiyor.

Özgür Özel ise her iki tarafa da sinyal veriyor. Açık kapı siyaseti izliyor.

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olmamasını savunanlar, hakkında fezlekeler olduğunu belirterek dokunulmazlığını kaybederse Ekrem İmamoğlu gibi hapse girebileceğini savunuyorlar. Özgür Özel bunu reddetmiyor. “Benim 63 tane fezlekem var. Birinden değil ise birinden bir şey çıkar” dedi.

MANSUR YAVAŞ NE YAPAR

Onların bir diğer tezi de Mansur Yavaş faktörü. Parti içinde bir grup Özgür Özel partinin başında kalsın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun görüşünde. Özgür Özel aday olursa Mansur Yavaş ipleri koparır, İYİ Parti-Zafer Partisi ve Anahtar Parti’den oluşan milliyetçi blokun adayı olur” diyorlar. Özgür Özel’i en çok düşündüren de Mansur Yavaş faktörü.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise en güçlü sinyali Sözcü TV’de katıldığı yayında verdi. “Aday olacağım iddiası yalan, seçenekler arasında yokum. Ancak laboratuvar ortamında bir ihtimal olur; anketlerde bir tek ben kazanıyorsam o zaman sorumluluktan kaçmam” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karşıydı. İki dönem aday olmadı. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Muharrem İnce’yi aday gösterdi. Ama en iddialı seçimde kendisi aday oldu. Özgür Özel aday olmayı istediği taktirde ona uygun bir “laboratuvar ortamı” oluşturulur. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağım demedi. O kapıyı kapatmadı. Tam aksine anketlerde tek seçeneğin kendisi çıkması durumunda sorumluluktan kaçmayacağını açıkladı. Bu adım adım cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanmaktır.

FORMÜLÜ VERDİ

Özgür Özel kimyacı. O nedenle formüllerle arası iyidir. Cumhurbaşkanlığı adaylığının formülünü de kendisi verdi. “Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse kazanamıyor, bir tek siz kazanıyorsunuz. O zaman olur” dedi. Daha ne desin? Meral Akşener “Kazanacak aday” demişti, Özgür Özel de o modele oynuyor. Kendi tabanını hazırlamaya çalışıyor. Demirel, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir” demişti.

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İlginç bir seçim olacak. Sadece Özgür Özel’in değil, diğer muhalefet partilerinin ne yapacağı da önemli olacak. O nedenle edindiğim kulisler ışığında cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tabloyu aktarmak istiyorum.

DEM NE YAPACAK

DEM Parti geçen seçimde Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyun yüzde 10’u DEM Parti’den geldi. DEM Parti’nin bu seçimde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması bekleniyor.

CHP’NİN ADAYI

İster Özgür Özel, isterse Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun; CHP’nin kendi cumhurbaşkanı adayıyla seçimlere girmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayının hazır olduğu söyleniyor.

ERBAKAN ADAY

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Yeniden Pefah partisi geçen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemişti. Fatih Erbakan bu seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıkladı. Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adayı olacağı söyleniyor.

MİLLİYETÇİ BLOK

İYİ Parti-Zafer Partisi ve Anahtar Parti’den oluşan milliyetçi blok ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Milliyetçi denklem Mansur Yavaş’ın adaylığı üzerine inşa ediliyor. Ama üç parti ile Yavaş arasında yüksek bir sinerji oluşmuş değil.

EKREM İMAMOĞLU

Dikkat ettiniz mi artık Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmuyor. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı üzerine hesaplar yapılmıyor. Özgür Özel bile artık “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdır” demiyor. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı denkleminden düştü.

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ERDOĞAN’IN ŞANSI

Çok adayın girdiği seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman en şanslı aday olur. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçimlere girerken muhalefet parçalı olursa bu Erdoğan’a yarar.

Ayrıca sınırlarımızın hemen yanında savaşların devam ettiği, devletlerin parçalandığı, yeni ittifakların kurulduğu bir dönemde Türkiye’nin geleceğini şansa bırakamayız.

Erdoğan gibi tecrübeli ve güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Şimdiye kadar Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na ihtiyacı varsa, şimdi Türkiye’nin Erdoğan’ın liderliğine ihtiyacı var.

Bakın Zelenski ülkesini ne hale getirdi. Putin gibi tecrübeli bir lider girdiği Ukrayna bataklığından çıkamıyor. Trump, İran savaşının bedelini seçimlerde ödeyecek.

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Erdoğan’ın liderliği sayesinde ülkemiz yangınların ortasında bir istikrar adası gibi yükseliyor. Devir normal bir devir değil. Canavarlar çağında yaşıyoruz.

YÜZDE 20

Yazımıza YENİ Parti ile başladık, YENİ Parti kulisi ile bitirelim. YENİ Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde kurultayını yapacak. Bu kurultay önemli. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun ağırlığı azalacak, Özgür Özel partiye damgasını vuracak. Ancak bir sorun var. YENİ Parti beklenen sıçramayı yapamadı. CHP tabanının üçte ikisi YENİ Parti’ye kaydı, üçte biri CHP’de duruyor. İlk günlerde YENİ Parti’nin oy oranını yüzde 38’den başlayıp yüzde 41-42’ye kadar çıkaranlar vardı. Ama önümüzde üç anket var.

Kararsızlar dağıtıldığı halde YENİ Parti’nin oy oranı GENAR’a göre yüzde 15.5, Betimar’a göre yüzde 21.5, ASAL Araştırma ise yüzde 25 çıkıyor.

ÜÇ PUAN GİTTİ

YENİ Parti ilk başlarda aldığı rüzgârı bir fırtınaya dönüştüremedi. Bunun çeşitli nedenleri var. Ekrem İmamoğlu davasında yaşanan fiyasko, Terörsüz Türkiye sürecindeki zikzaklar, YENİ Parti’nin rüzgârını kesti. Terörsüz Türkiye oylamasında bir kısmı evet, diğer kısmı hayır verdiği için YENİ Parti’den İYİ Parti’ye üç puanlık bir kayma oldu. Ulusalcı-milliyetçiler İYİ Parti’ye geçti. YENİ Parti bir yandan İYİ Parti’yle, diğer yandan ise CHP’yle yarışacak.