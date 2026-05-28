Özgür Özel’ciler yeni partiyi tartışıyor

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne geleceği cumartesi günü Güvenpark’ta alternatif miting organize etti.

Cumartesi günü saat 14’te Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin önünde; Özgür Özel ise aynı saatte Güvenpark’ta otobüsün üstünde olacak.

Bu, CHP’nin tam anlamıyla ortadan ikiye bölünmesi demek.

CHP’de artık köprüler atıldı. Kıran kırana bir mücadele başladı.

GİDELİM Mİ KALALIM MI

Özgür Özel, Manisa’da “Yeni parti kurcak mısınız?” sorusuna ”Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz” dedi ama Özgür Özel, Ankara’dan ayrılmadan önce Meclis’te ekibiyle bir toplantı yaptı. “Yeni parti kuralım mı, CHP’de kalıp mücadelemizi sürdürelim mi?” diye sordu.

ÜÇ AYRI GÖRÜŞ

Üç görüş ortaya çıktı.

1- CHP’de kalıp partiçi içinde mücadelemizi sürdürelim.

2- CHP’den ayrılıp yeni parti kuralım.

3- Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi alalım.

İYİ PARTİ FORMÜLÜ

İYİ Parti kurulduğunda seçimlere girmeleri riske girmişti. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na gitti. Ödünç milletvekilleri alındı, İYİ Parti seçime girdi. Özgür Özel’cilerin milletvekiline ihtiyaçları yok. O nedenle partiyi kurduklarında seçimlere girmelerine bir engel yok.

Tabii bunlar Özgür Özel ve ekibinin değerlendirmesi. Önemli olan Ekrem İmamoğlu’nun ne diyeceği. İmamoğlu’nun bir süre parti içinde mücadele edip kendine bir haklılık zemini oluşturup, ondan sonra istifa edip yeni parti kurulması düşüncesinde olduğu söyleniyor.

Tabii bir pazarlığa girmezse. Canım hemen Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlığı anlamayın.

KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü, 3 yıl aradan sonra geri döndüğü CHP Genel Merkezi’nin önünde kalabalık bir topluluğa hitap etmesi bekleniyor.

Peki Kılıçdaroğlu ne diyecek?

Kılıçdaroğlu şimdiye kadar CHP’de neye karşı çıktığını, mutlak butlan kararından sonra neden görev üstlenmediğini anlatmadı. Siyaseten yanlış yaptı. Siyaset, halkla birlikte yapılır. Kılıçdaroğlu, siyasi iletişimi eksik bıraktı. Ama bu cumartesi günkü konuşmasında bu eksikliği gidermesi ve gerçekleri paylaşması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayram sohbetinde bir soru üzerine ”Bunların ayrıntılarını halkla buluşmada anlatacağım. Halkın da partililerin de gerçekleri duyması lazım. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı, bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldi” dedi.

MANİFESTO GİBİ KONUŞMA

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin manifestosu şeklinde bir konuşma yapacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun mottosu “CHP’nin arınması.” Konuşmasında bu konuya geniş yer vereceği söyleniyor. Yolsuzluğa, rüşvete buluşanlardan CHP’yi temizleyeceğini ilan edeceği ifade ediliyor. “Yolsuzluk ve rüşvetle anılanların CHP’de yeri yok. Bununla ilgili bir iç denetim mekanizması kuracağız. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılananlar aklansın öyle gelsin“ diyeceği söyleniyor. Özgür Özel’in kurultay çağrısına yanıt vereceği ve Yargıtay’daki süreç tamamlandıktan sonra kurultay takvimini ilan edeceğini açıklaması bekleniyor. Mutlak butlan kararı sonrasında partiye sahip çıkmak için görevi üstlendiğini anlatacağı söyleniyor. CHP etrafında kenetlenme çağrısı yapacağı ifade ediliyor. “Yeni iktidar yürüyüşümüz başlamıştır” ifadesini kullanacağı söyleniyor.

KURULTAY İÇİN BİR ŞEY BEKLENİYOR

Özgür Özel, 40 gün içinde kurultay yapılması için bastırıyor. Olağanüstü kurultaya giderken, önce 2 milyon üyenin katılımıyla bir seçim yapılmasını, sandıktan kim çıkarsa kurultayda genel başkan seçilmesini öneriyor. Çünkü şu anda avantajlı. Çünkü teşkilat elinde, delegeler yanında. 40 il başkanına milletvekilliği sözü verildiği söyleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu tuzağa düşmeye niyeti yok. Kılıçdaroğlu ise kurultay tarihini belirlemek için bir gelişmeyi bekliyor. O da Yargıtay’daki temyiz süreci. Kılıçdaroğlu, Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra kurultay takvimini ilan etme düşüncesinde. Hukukçular da aynı görüşü savunuyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI

Kılıçdaroğlu, “Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçular ile bir araya gelip, oturup konuşacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim, bilmiyorum” dedi.

Özgür Özel ise bastırmaya devam edecek. Parti Meclisi’nde kurultay kararı çıkarmak için bastıracaklar. Ancak bana gelen bilgilere göre 1 Haziran’da Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak. Çünkü Parti Meclisi’nde Özgür Özel’i destekleyenler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu önce parti yönetimini belirleyecek. MYK üyelerini atayacak.

Peki normal ya da olağanüstü kurultay olursa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kılıçdaroğlu’nun çok yıprandığı ve aday olmayacağı söyleniyor ama Kılıçdaroğlu bu soru sorulduğunda “Aday olmayacağım” demedi. Sadece ”Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım belli olur” dedi. CHP’de taşlar yerinde oynadı. Her gün yeni bir krizle karşılaşmaya hazır olun. CHP, yeni bir parti doğurmaya doğru gidiyor.

EKREM İMAMOĞLU’NU KIZDIRDILAR

Mutlak butlan kararı çıktığında on binlerin CHP Genel Merkezi’nin önünde toplanması bekleniyordu. Ama gele gele bin kişi geldi.

Tam bir hayal kırıklığı yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun da bundan rahatsız olduğu söyleniyor. “CHP’nin önüne yüz binleri yığmaları gerekiyordu. Nerede bu insanlar, nerede yüz binler” diye tepki gösterdiği söyleniyor.