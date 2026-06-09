Özgür Özelciler yeni parti binası tuttu mu

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Çünkü Özgür Özel ekibinin yeni parti için bir bina kiraladıkları haberi kulağıma gelmişti. Mustafa Kemal Mahallesi’nde Genel Merkez binası olmaya uygun binalar var. Gerçi Özgür Özel bir parti değil, iki parti üzerinde çalıştıklarını söylemişti. İlk parti seçime girme yeterliliği olan bir parti olacak, diğeri onun yedeği.

Parti binasının kiralandığı söyleniyor. Parti ismi üzerinde de çalışıyorlarmış. Yeni partinin logosu için sipariş verildi mi bilmiyorum ama parti isminde mutlaka “Halk Partisi” yer alacakmış. Artık Demokratik Halk Partisi mi olur, yoksa Cumhuriyetçi Demokrat Halk Partisi mi olur orası belli değil.

Belli olan şu ki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti için hazırlıklarını hızlandırmış durumdalar. CHP’yi bölecekler. Ama giderken kendilerine meşruiyet alanı oluşturmak istiyorlar.



KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ KONUŞACAK



Bugün saat 13.30’da CHP’nin Meclis grup toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapmak isteğiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak başvuruda bulundu.

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KÜRSÜDE KİM OLACAK

Ama Özgür Özel’in aynı saatte grup toplantısını yapacağı açıklandı. Bu hafta sıra Ali Mahir Başarır’da. Ali Mahir Başarır ise grup toplantısını açıp Özgür Özel’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edeceğini söylüyor. Peki bu durumda Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu ekibi ise aynı saatte grubu toplayacaklarını ve kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkacağını söylüyor.









Bu durumda ne olacak? İki grup aynı anda salona girebilecek mi? Oturumu Ali Mahir Başarır mı yoksa Kılıçdaroğlu’na yakın başka bir milletvekili mi açacak? Kürsüde Özgür Özel’i mi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu göreceğiz?

Böylesine gergin bir ortamda iki taraf da grup salonunun kapısına gelince bir arbede yaşanır mı?

Çok gergin bir hava var. İki taraf da kararlı. İnşallah tatsız şeyler yaşanmaz ama her şey olabilir.

KILIÇDAROĞLU KURULTAY SİLAHINI ÇEKTİ

CHP Grubu’nda kimin konuşacağı tartışması sürerken Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz bir hamle geldi.

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Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kurultay sürecini başlatacağını ilan eden bir tweet attı.

Kılıçdaroğlu,”11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum” dedi.

DSP’Yİ ALMAK İSTEMİŞLER



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e çay içmek için uğramıştım. DSP Genel Başkanı yanlış anlamış diyor ama Özgür Özel ekibinin DSP’yi alma işinin bir derinliği var.

Hatta cuma günü CNN TÜRK’te Fulya Öztürk’ün programında Özgür Özel ekibinin kuracağı partinin adının “İstiklal Partisi” olup olmayacağı tartışılırken; DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker, Özgür Özel ekibinin kuracağı partinin isminin belli olduğunu söyledi ama ismini açıklamadı. Fulya Öztürk ısrar edip parti ismini aldı. Yani ilk kulis Masum Türker’den geldi.

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DSP’YE TOPLUCA KATILALIM TEKLİFİ

Özgür Özel ekibi ilk olarak DSP’ye göz dikmişler. Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’ı Hoşdere’deki ofisinde ziyaret etmiş. DSP’nin kurultayının ne zaman olacağını sormuş. Ekim ya da kasım ayı cevabını almış. Bunun üzerine “Biz topluca DSP’ye katılalım. Kurultayda DSP yönetimi bize devredilsin” teklifinde bulunmuş. İbrahim Yumuşak, bu teklifi cuma günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a iletmiş. Önder Aksakal da cumartesi günü Başkanlık Divanı’nı toplayarak konuyu müzakereye açmış.

DSP Başkanlık Kurulu’ndan ret kararı çıkmış. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Adı şaibeli ilişkiler içine giren, yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla mümkün değil” demiş.

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Yani CHP’yi kirlettiler. DSP’yi kirlettirmeyiz demişler. Böylece DSP formülü yatmış.

‘ECEVİT BİZDEN HESABINI SORAR’

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dünkü görüşmemizde, “Adı şaibeli ilişkiler içine girmiş, mahkeme salonlarında yolsuzluk iddialarıyla yargılanan isimleri sırtımızda taşıyamayız. Öbür tarafta Ecevit bizden bunun hesabını sorar” deyince, Ecevit’in CHP’yle ilgili sözleri hatırıma geldi. Bir söyleşimiz sırasında Ecevit’e 12 Eylül’den sonra neden CHP’nin başına dönmediğini sormuştum. CHP’deki hizip çekişmelerinden bunaldığını anlatmıştı. Devirler değişti CHP’deki iç çekişmeler bitmedi. Ecevit ne kadar öngörülü bir lidermiş.