Özgür Özel ‘Yeni Parti’yi ilan etti

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Biri dün CHP’den ayrıldığını ve ‘Yeni Parti’yi kuracaklarını ilan ettiği anın fotoğrafı, diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gözyaşı döktüğü zamanki fotoğraf karesi.

Siyah beyaz fotoğraf gibi.

Birbirinin zıttı.

Önce Özgür Özel’in CHP’ye veda ettiği ve ‘Yeni Parti’yi ilan ettiği grup salonundan gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Salon her zamankinden daha kalabalıktı. Daha coşkuluydu. Ama Özgür Özel tarihi bir karar vermenin sorumluluğu ile biraz durgundu.

Ama duygusal bir havası yoktu. “Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” dese de yüzünde veda etmenin hüznü yoktu.

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85 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Toplantıya 85 milletvekili katıldı. Bu çok önemli bir sayı. ‘Yeni Parti’nin Melis’te ana muhalefet partisi olacağının ilanıydı. Belediye başkanlarının ise ilk aşamada ‘Yeni Parti’ye geçmeyecekleri belli oldu. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu vurgusunu birlikte yaptı.

Özgür Özel kürsüye çıktığında salon ayağa kalkıp Gençlik Marşı’nı okumaya başladı. Özgür Özel’in konuşması sırasında salondan sık sık “İktidar, iktidar” sloganları yükseldi.

Özgür Özel’in kısa ama vurucu bir konuşma yapması bekleniyordu. Kürsüde 1 saat 9 dakika kaldı. “Her son bir başlangıçtır” dedi. “Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma değil; tarihe not düşen, hatırlatan ve emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma yapmaya geldim” diye konuştu. Konuşmasının ilk bölümünde Kılıçdaroğlu’nun devrildiği süreci ve mutlak butlan kararından sonra yaşananları anlattı.

TEHDİT ETTİ

Ama kendileriyle birlikte hareket etmeyenlere de sopayı gösterdi. CHP milletvekillerini üstü kapalı olarak tehdit etti. “Her şey bittiğinde hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, yaptıklarımızdan, birileri ‘gelir geçer’, ‘unutulur’, yapanın yanına kâr kalır’, ‘rüzgâr alır sel alır’ diye kimse düşünmesin. Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak; dost olanı dost olmayanı bugünlerdeki tutumlarını unutmayarak anacağız. Tarih kaydediyor, herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak!” diye konuştu.

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Özgür Özel ilginç bir insan. Hem CHP’yi bölüyor hem de ‘partiyi bütünleştiriyoruz’ diyor. “Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir, ayrı düşenler birleşir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler. Hele öyle söyledim ya, karpuz gibi yarıdan ikiye...”

Daha nasıl böleceksiniz? 2002’den bu yana sizin sayenizde ilk kez ana muhalefet partisi olmaktan çıkacak.

ATEŞTEN GÖMLEK

Konuşmasının son bölümünü ‘Yeni Parti’ye ayırmıştı. Konuşmasını yazılı metinden okumaya özen gösterdi. “Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz, ateşten gömleği hep beraber giyiyoruz” diyerek Tayyip Bey’e taş attı.

‘YENİ PARTİ’Yİ İLAN ETTİ

Özgür Özel, “Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz” deyince salondakiler, ayağa kalkarak coşkuyla alkışladılar.

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İKTİDAR VURGUSU

Özgür Özel’in CHP ile gönül bağları kopmuş. “Bugün CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz” derken sesinde duygusal olarak en ufak bir tını yoktu. Yeni bir başlangıç yaparken iktidar hedefini göstermesi yerinde bir tercihti.

Özgür Özel, “Bugün, bugün bu kürsüye, Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz” deyince salondan bir kez daha “İktidar, iktidar” sloganları yükseldi.

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UZUN İNCE BİR YOL

Özgür Özel yeni bir yola çıktı. Bu yol Âşık Veysel’in söylediği gibi uzun ince bir yol.

Siyasette başarı alkışlanır, başarısızlık cezalandırılır.

Başarılı olursa baş tacı olur, başarısız olursa bir bölen olur, CHP’yi parçalayan olur, Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE PÜRÜZLER AŞILIYOR

CHP’deki gelişmelere odaklandık ama yüzyılın projesi olarak gördüğüm Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin iki önemli gelişmeyi paylaşmazsam içimde kalırdı.

Birincisi; siyasi partilerle görüşmelerden sonra İmralı’ya giden heyet umutlu döndü. İkincisi ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle temasları olumlu geçti.

Bunları neden aktarıyorum? Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir aşamaya geldik. Son 50 yılımıza mal olan PKK’nın tasfiyesi sürecinden söz ediyorum. Bu beni müthiş heyecanlandırıyor.

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Ama hiçbir zaman ‘Alice Harikalar Diyarında’ gibi bir hava içinde olmadım. Terörsüz Türkiye’yle ilgili yasal düzenlemede iki pürüz söz konusu. Biri Kandil’deki örgüt liderlerinin ne olacağı konusu, diğeri ise suçlu suçsuz ayrımı.

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Bese Hozat gibi örgüt liderleri yasadan yararlanmak ve Türkiye’ye gelip siyaset yapmak istiyorlar. Kandil bu konuda bastırıyordu ama bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Bir de suça bulaşmayanların denetimli serbestlik kapsamında gelmesi öngörülüyordu ama suça buluşanlarla ilgili bir cezalandırma süreci yaşanacaktı.

ÖCALAN’IN TAVRI

DEM Parti tarafı bu ayrımın yapılmamasını talep etti. Bu durumda yasanın Meclis’e gelip gelmemesi konusunda bir belirsizlik doğdu.

“Bu yaz çıkabilir de çıkmayabilir de” denildi. İmralı ile yapılan görüşmelerde bu sorunun aşıldığı söyleniyor. Öcalan’ın çözümden yana tavır koyduğu söyleniyor. İmralı’nın bir an önce yasal düzenlemenin yapılması ve sürecin enfekte olmaması görüşünde olduğu ifade ediliyor.

Pürüzün giderilmesi umutlarımı tekrar artırdı. Meclis bu yaz çalışacak. Ben de yüzyılın kardeşlik projesi olarak gördüğüm bu süreci desteklemeye devam edeceğim.