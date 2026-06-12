Özgür Özel yeni parti çalışmalarını hızlandırdı

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1- Özgür Özel’in MYK ile toplantısı sürerken Ekrem İmamoğlu, Silivri’den, “direniş” tweeti attı.

2- Meclis’te grup toplantısında Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu konuşacak gerilimi sürerken, Meclis’in Dikmen kapısında partililer arasında arbede yaşanırken, Meclis Başkanlığı’nın çabalarıyla Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşmaya varılmıştı. Ancak 5 dakika sonra Ekrem İmamoğlu devreye girerek anlaşmayı bozdu.

3- CHP MYK’dan Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinin yer aldığı 9 kişinin ihraç süreci başlatılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PLANI

Özgür Özel’in kafasında PM’den istifa etmek gibi bir formül yoktu. Tam aksine PM toplantısına katılıp, ihraçlara karşı mücadele vermek ve acil kurultay kararı aldırmak vardı. Çünkü PM’de çoğunluğun kendilerinde olduğuna inanıyorlardı. Zaten 27 PM üyesinin istifa etmesi de bunu ortaya koyuyor. PM’deki dağılım şöyleydi. Özgür Özel taraftarları 27, üçüncü yolcular 5 ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin sayısı ise 24’tü. Erdoğan Toprak ise müstakil hareket ediyor. Özgür Özel hem PM toplantısına katılıp mücadele etmeyi planlıyor hem de milletvekilleri tarafından bir bildiri yayımlanması için çalışıyordu.

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MİLLETVEKİLLERİNİ ARADI

Özgür Özel, Grup Başkanlığı’na 110 milletvekili tarafından seçilmişti. Özgür Özel ihraç kararı üzerine 110 milletvekilinin imzasıyla kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılması için harekete geçti. 110 milletvekilinden bir bölümü açıklama yapmaya yanaşmadı. Sayı 90’ın altına düştü. Özgür Özel’in çabaları sürerken Ekrem İmamoğlu tarafından, PM’den istifa edilmesi böylece kurultayın zorlanması talimatı geldi. 28 kişi PM’den istifa etti.

Ekrem İmamoğlu her defasında uzlaşma köprülerini attı, ‘direniş’ dedi. Sonunda bir aşamaya geldiler.

CHP’Yİ BÖLME ADIMI

Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu yanlılarının Parti Meclisi’nden istifa etmesiyle birlikte CHP’nin bölünmesi yönünde en kritik adım atılmış oldu. PM’den istifa kararı Özgür Özel ekibinin içinde tartışma konusu oldu. Gökhan Günaydın’ın, “Biz niye gidiyoruz” diye itiraz ettiği söyleniyor. “PM’den istifa ederek CHP’yi altın tepsi içinde Kılıçdaroğlu’na sunduk. Partiyi Kılıçdaroğlu için dikensiz gül bahçesine çevirdik” diyenler oldu. Ama o adım atıldı. Peki sonuç ne oldu? Kılıçdaroğlu PM’yi topladı. Özgür Özelciler istifa ettikleriyle kaldılar.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEKLİF

İhraç kararları ve PM’den istifayla birlikte Özgür Özel yeni parti kurma çalışmalarını öne aldı. Çünkü artık CHP’de yolun sonunu görmeye başladılar. Kılıçdaroğlu partiye hâkim olmaya başladı.

Özgür Özel’in yeni partide kurucu olması için bazı isimleri arayıp, teklif götürdüğü söyleniyor.

Özgür Özel ekibi seçime girme imkânı olan DSP’ye, Genç Parti’ye ve DP’ye teklif götürdü ama başarılı olamadı. Şimdi rotayı yeni partiye çevirdiler.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NIN TAVRI

Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra Kılıçdaroğlu bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı sıfatıyla Meclis Başkanlığı’na resmi bir yazı yazarak Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın grup başkanvekilliği görevlerinin sona erdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın makam odalarını boşaltmalarını ve araçlarını teslim etmelerini istedi.

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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın kararı tanımadıklarını ve görevlerine devam edeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi’nden gözler Meclis Başkanlığı’na çevrildi. Meclis Başkanlığı’ndan ise, “Bu CHP’nin iç işidir. CHP bu sorunu kendi içinde çözsün” yanıtı geldi.

EL UZATIYORUM ELİMİ İTİYORLAR

PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun, istifa eden Özgür Özel yanlısı PM üyeleri için, “Onların da burada olmasını isterdim” diye konuştuğu öğrenildi.

PM toplantısında Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tüm, Yaşar Seyman ve Gürsel Erol kurultay talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu isteğe, “Kurultay yapacağız. Kurultay takvimini ilan edeceğim” diye karşılık verdiği ifade edildi.

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Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Kılıçdaroğlu’na, “Parti bölünmeye doğru gidiyor. Partide bölünmeyi sizin önlemeniz lazım” dediği, Kılıçdaroğlu’nun da “Elimi uzatıyorum. Ama arkadaşlar elimi itiyor” diye karşılık verdiği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun, “Başından beri diyalog diye uğraştım ama olmadı. Hatta bana hakaret edenlere hakkımı helal ettim. Benim Özgür Bey’le de bir sorunum yoktur” diye konuştuğu öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İHRACI

PM toplantısında Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Gökhan Günaydın’la benim aram yok. Ama onun parayla pulla ilişkisi olmaz. Neden ihraç ediliyor” diye sorduğu, Kılıçdaroğlu’nun da “Adı mutlak butlan davasında geçiyor” diye karşılık verdiği söyleniyor. Özgür Özel’in genel başkanlık yaptığı için ihracının gündemde olmadığı ifade ediliyor.

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Öte yandan PM’den istifa ettiği açıklanan Yaşar Seyman da toplantıya katıldı. Seyman, “Ben kalıp arkadaşlarıma ablalık yapmaya devam edeceğim” dedi.

Böylece istifa eden PM üyelerinin sayısı 27’ye düştü.

Erdoğan Toprak mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.