Özgür Özel ve Namık Tan Hakan Fidan’ı neden hedef alıyor

Özgür Özel şimdilik sustu. Ama nöbeti Namık Tan aldı. Hakan Fidan ne zaman İsrail’i hedef alsa, Namık Tan saldırıya geçiyor.

Namık Tan, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül’ün “prensiydi”. AK Parti iktidarı döneminde kariyer basamaklarını en hızlı tırmanan Hariciyeci kimdir derseniz ilk sıraya Namık Tan’ı yazarım. Biri daha vardı. O, FETÖ’den hapse girdi.

Namık Tan, kendinden kıdemli diplomatlar varken Abdullah Gül etkisiyle Dışişleri Sözcülüğü, Tel-Aviv Büyükelçiliği ve Washington Büyükelçiliği gibi görevlerde bulundu.

SUİKASTÇI

Bürokraside AK Parti iktidarının nimetlerini en çok yiyen Hariciyeci’ydi, siyasete girince azılı AK Parti düşmanı oldu. Şimdiki görevi ise Hakan Fidan’a itibar suikastı yapmak. Oysa Hariciyeciler meslek geleneği gereği dışişleri bakanlarını hedef almazlar. İçinden geldikleri kuruma olan saygılarının gereği budur. Ama Namık Tan istisna.

Özgür Özel ve Namık Tan, Hakan Fidan’dan neden rahatsız diye soracak olursanız Dışişleri Bakanı Fidan’ın temaslarına ve İsrail karşıtı açıklamalara bakmanız yeterli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze katliamı karşısında seslerini yükselten iki devlet adamı. Sadece seslerini yükseltmiyorlar, uluslararası kurumları harekete geçiriyorlar. Devlet başkanı ve dışişleri bakanları seviyesinde temaslarda bulunuyor, İsrail’in Gazze katliamı karşısında duyarlılık oluşturmaya çalışıyorlar. Bu dahi onların hedef alınmasına yetiyor.

İSRAİL KARŞITI

Hakan Fidan, geçen hafta Suriye’deydi. Suriye’den döndü, Mısır’a geçti. İsrail’i, Suriye’ye yönelik saldırıları karşısında sert bir dille uyardı, “Bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya çalışırsanız müdahale ederiz” dedi. Mısır’da ise İsrail’in, Gazze’yi işgal etme planlarına karşı dünyayı ayağa kalkmaya çağırdı. “Gazze’yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail’in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır” dedi.

Katil Netanyahu hükümetinin rahatsız olduğu iki isim var. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Gazze’de tarihi bir soykırım yapan İsrail’e karşı tek bir kelime etmeyen CHP’nin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise sistematik olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyor. Şu sıralar Hakan Fidan’ın diplomalarını sorun etmiş. YÖK’ün, Dışişleri Bakanlığı’nın ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yaptığı açıklamalara rağmen hâlâ kelime oyunları yapmaya çalışıyor. Namık Tan, Hakan Fidan’a harcadığı zamanın binde birini İsrail’in katliamlarına ayırmıyor.

HAKAN FİDAN’IN İTİBARI

Namık Tan’ın hesabı belli. Hakan Fidan’ı itibarsızlaştırmak. Ancak Hakan Fidan, Namık Tan sayesinde itibar sahibi olmadığı için Namık Tan tarafından da itibarsızlaştırılması mümkün değildir.

7 ŞUBAT MİT KRİZİ



Hakan Fidan’ı AK Parti iktidarının ilk yıllarından bu yana takip ederim. İyi ki böyle devlet adamlarımız var dediğimiz bir kumaşa sahiptir. Hakan Fidan’ı keşfetmem ise 7 Şubat MİT krizi sırasında oldu. FETÖ’nün AK Parti iktidarına yönelik ilk operasyonudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ameliyata gireceği sırada MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklamaya kalkıştılar. Ameliyat biraz gecikmese başarılı olacaklardı. Ameliyat gecikince Erdoğan’a ulaşıldı. Onun, “Gitme” talimatı üzerine Hakan Fidan ifade vermeye gitmedi. Böylece tutuklamayı başaramadılar. Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya’nın Amerika’da olduğu ortaya çıktı. Operasyonun düğmesine bizzat Pensilvanya’dan basılmış. 7 Şubat MİT krizinin yaşandığı gün yayınlara çıkıp, “Burada hedef Erdoğan. Hakan Fidan üzerinden Erdoğan’a ulaşmak istiyorlar. Amaçları Erdoğan’ı devirmek” dediğim için birileri rahatsız olmuştu.

İSRAİL RAHATSIZ OLMUŞTU

Hakan Fidan, MİT Müsteşarı olunca ilginç bir şey oldu. Hakan Fidan’a gelene kadar birçok isim MİT Müsteşarı oldu, ama Hakan Fidan MİT’in başına geçince İsrail açıkça rahatsız oldu. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan’ı İran’ın adamı olmakla suçladı. Türkiye, MİT’in başına müsteşar atıyor, İsrail bundan rahatsız oluyor. İsrail’e ne diyebilirsiniz? Ama kazın ayağının öyle olmadığı daha sonra ortaya çıktı. MOSSAD’dan talimat alan FETÖ’cüler, Hakan Fidan aleyhine harekete geçtiler. FETÖ’nün polis imamları Emre Uslu ile Mehmet Baransu, Hakan Fidan aleyhinde yayınlar yaptılar. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın, Hakan Fidan’ı hedef almasından 2 yıl sonra, 7 Şubat’ta MİT’e operasyon yaptılar. 15 Temmuz gecesi vurulan ilk yerlerden biri MİT’ti. Eğer helikopteri indirmeyi başarsalar Hakan Fidan’ı kaçıracaklardı.

NAMIK TAN NEDEN RAHATSIZ



İsrail’in ya da FETÖ’nün Hakan Fidan’dan rahatsız olmasını anlıyorum. “Göz, hasmını iyi tanır” derler. Ama Namık Tan neden rahatsız? Ya da Namık Tan kimin adına rahatsız, bu operasyonları kimin adına yürütüyor?

Hakan Fidan döneminde MİT Dış Operasyon yetkisine sahip oldu. İbrahim Kalın’ın da önemli katkısıyla MİT, şu anda dünyanın en önemli istihbarat kuruluşlarından biri haline geldi. Mehmet Eymür, “Analiz” kitabında MİT’in bölgemizde doğrudan Amerikan, İngiliz, Fransız istihbaratından para alarak operasyon yaptığı dönemleri anlatır. Şimdi tam tersine MİT bölgemizin en güçlü istihbarat teşkilatı haline geldi. Bakın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara’ya yönelik 3 suikast girişimini MİT önledi. O suikast girişimlerinin arkasında hangi ülke vardı? İsrail, böyle bir MİT’ten elbette ki rahatsız olur.

NETANYAHU MU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail saldırganlığının tırmandığı bir sırada “Sahipleri, İsrail’in tasmasını ellerine almalı” diye sert bir çıkış yaptı. Peki ses kimden geldi?

Katil Netanyahu’dan mı?

İsrail’in bebek katili bakanı Ben- Gvir’den mi?

Hayır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’dan geldi.

Namık Tan, “İsrail’e sokak ağzıyla ‘tasmalı’ nitelemesiyle sesleniyor” diyerek Hakan Fidan’ı suçladı.

Namık Bey siz de sevgili İsrailinizi şefkat ve merhamet sahibi olarak göklere çıkarın!

O zaman Gazze kasabı Netanyahu sizinle gurur duyar.