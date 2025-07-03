Özgür Özel, Peygamberimize hakareti mi savundu

Haberin Devamı

Selman Rüştü’nün Türkiye temsilcisi olan Leman dergisine gereken tepkiler gösterildi ama sevindirici olan onların tuzağına düşülmedi. Leman’ın provokasyonu amacına ulaşamadı. Bir kez daha milletimizin feraseti ve sağduyusu galip geldi.

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok kötü bir sınav verdi. Peygamberimize hakaretin karşısında durmadı. Tam aksine Leman dergisine destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’i hedef aldı. “Peygamber efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını” üstlenmekle suçladı.

Söz konusu Peygamberimize hakaret olunca bu millet affetmez. Çünkü asil milletimiz Peygamberimiz için, ezan için, bayrak için canını verir. Özgür Özel’in bu tavrı da seçimlerde siyasi fatura olarak önüne konulur.

Bu olayın bir siyasi boyutu. İnanç boyutuna ise değinmek bile istemiyorum. Peygamberimiz bizim kutsalımızdır. Bir de işin uluslararası hukukla ilgili boyutu var.

Haberin Devamı

CEMİL ÇİÇEK’İN UYARISI

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek de dünkü sohbetimizde ona dikkat çekti. “Türkiye’nin en önemli sorunlarını ideolojik olarak değil, hukuk zemininde tartışmak daha yararlı olur” diye bir açılım getirdi. Cemil Çiçek, devlet adamı kimliği ön planda olan Türk siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri. Cemil Bey’in uyarısı üzerine bir dönemler Avrupa’da büyük tepkilere yol açan Hazreti Meryem’i alaya alan, “Immaculate” filmiyle ilgili AİHM sürecini takip ettim.

HAZRETİ MERYEM’E HAKARET

Hazreti Meryem’e benzer bir şekilde bakire doğumunu konu alan film, Hıristiyanların haklı tepkisi üzerine Avusturya’da gösterime girmeden yasaklanıyor. Olay AİHM’e intikal ediyor. AİHM, Avusturya’yı haklı buluyor. İfade özgürlüğü ile din ve vicdan özgürlüğünün karşı karşıya geldiği durumlarda toplumun dini hassasiyetlerini korumanın meşru bir amaç olduğuna hükmediyor.

Aynı filmin İngiltere’de de birçok sinemada gösterilmesi yasaklanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E HATIRLATMA

Bizde bir şey olunca hemen Avrupa’daki özgürlükler gündeme getirilir ya, AİHM dini değerlere hakareti fikir özgürlüğü olarak değerlendirmiyor.

Haberin Devamı

Peygamberimize hakareti haklı çıkarmak için bin dereden su getiren Özgür Özel’e Avusturya ve İngiltere’nin uygulamasını ve AİHM’in kararını hatırlatmak istedim.

EMİNE ERDOĞAN’IN PAPA’YI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım diplomaside kendine bir alan oluşturdu. Sıfır atık projesiyle dünya liderlerinin eşlerini etrafına toplayabiliyor, BM kürsüsünden hitap ediyor.

Emine Erdoğan dün de önemli bir görüşmeye imza attı. Vatikan’da Papa 14. Leo ile görüştü. Türkiye’de Leman kafalı birilerinin Peygamberimize hakaret ettiği bir sırada Emine Hanım’ın Papa ile görüşmesi çok önemli bir mesaj veriyor.

Emine Erdoğan, Gazze’deki insanlık dramına karşı Papa’nın ve Hıristiyan dünyasının daha gür bir şekilde sesini çıkarmasını istedi. Papa, ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapmak istediğini söylüyor. Kasım ayında ziyaret için planlama yapıldığını ifade ediyor.

Haberin Devamı

Türkiye’nin imajı açısından Papa’nın ziyareti çok iyi olur.

12 GÜN SONRA TALİMAT VERMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tunç Soyer’in gözaltına alınmasına neden olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İzbeton operasyonuyla kendilerinin bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ama belgeler Cemil Tugay’ı yalanladı. Cemil Tugay bunun üzerine sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü, 22 Haziran 2025 tarihinde Cemil Tugay imzasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın inceleme ve tevdi raporu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettiriliyor. Ha Cemil Tugay, operasyonu biz yapmadık İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı diyorsa onda haklı. Ama zaten operasyonu belediyeler değil, savcılıklar yapar.

Haberin Devamı

DÜĞMEYE BASMIŞ

Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’nı tehdit etmeye kalkışıyor ama sürecin düğmesine Cemil Tugay basmış.

Cemil Tugay ne zaman seçildi? 31 Mart 2024’te. Peki Tunç Soyer’den görevi ne zaman devralıyor? 6 Nisan 2024 tarihinde. Bu tarihleri neden hatırlattım. Cemil Tugay, 18 Nisan’da bugün soruşturma konusu olan İzbeton hakkında iç denetim yapılması için talimat veriyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan tam 12 gün sonra. Belki de attığı ilk imzalardan biri budur.

Bu bilgi mahkeme dosyasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi’nin inceleme raporunda bulunuyor. “Başkanlık makamının 18. 04. 2024 tarih ve 1911366 sayılı yazısı doğrultusunda” deniliyor.

İÇ HESAPLAŞMA

Haberin Devamı

Bu CHP’nin bir iç hesaplaşması. Cemil Tugay kendisinden önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkındaki İzbeton’la ilgili iddialar üzerine iç denetim mekanizmalarını ve Teftiş Kurulu’nu harekete geçirip hazırlanan yolsuzluk dosyasını da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmiş. İşin özeti bu.

SİYASİ OPERASYON

Tabii biz savcılığa yazılan resmi yazışmalarda Cemil Tugay’ın imzasını taşıyan belgeleri de yayınlasak, Cemil Tugay’ın hangi tarihte talimat verdiğini de açıklasak CHP seçmenin bir kısmı buna inanmayacak. Siyasi operasyon diyecekler. Doğru bu bir operasyon ama CHP’nin CHP’ye operasyonu.