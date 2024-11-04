Özgür Özel, normalleşme eleştirilerine ne yanıt verdi

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CHP ile DEM Parti’yi yakınlaştırdı. İki parti Esenyurt’ta ortak miting düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP’nin otobüsünün üstüne çıkıp konuşma yaptı. Ama aynı zamanda CHP içindeki ayrışmayı da ortaya çıkardı.

Milliyetçi çizgileriyle tanınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan net bir tavır koydular.

SÜREÇ GERİ PLANA DÜŞTÜ

Bu arada MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısı üzerine başlayan yeni sürecin de geri plana düşmesine neden oldu. Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle başka bir iklime girmiştik, Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla birlikte gündem değişti.

24 SAAT BEKLEDİLER

Esenyurt Belediyesi’ne yapılan operasyondan sonra CHP, ilk 24 saat “ne çıkacak bekleyelim” modundaydı. Ahmet Özer’in DEM kökenli olması nedeniyle PKK’yla ilişkisine dair kanıtlar ortaya çıkarsa zor durumda kalmak istemiyorlardı. Ekrem İmamoğlu bastırınca Özgür Özel de ondan daha şahin bir rol üstlendi. Böylece Antalya kampı iptal edilip, CHP milletvekilleri İstanbul’da toplandı. 15 gün süreyle bir parti yöneticisi ve 4 milletvekilinin nöbet tutması kararı alındı. Güne Silivri Cezaevi’nde Ahmet Özer’i ziyaret ederek başlayacak, sonra Esenyurt Belediyesi’nin içindeki CHP grup odasına geçecekler.

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NORMALLEŞME ELEŞTİRİSİ



Bu arada CHP’de en yoğun tartışmaların yaşandığı toplantı önceki gün İstanbul’da yapıldı. 50-60 milletvekilinin söz aldığı söyleniyor. Parti içi muhalifler, Ahmet Özer’in tutuklanması olayını da fırsat bilerek normalleşme süreci üzerinden Özgür Özel’i hedef alıyorlar. “Birinci parti olarak çıktığımız yerel seçimlerden hemen sonra çok sert muhalefet yapmak gerekirken, Sayın Genel Başkan tam tersini yaptın, saraya karşı yumuşadın. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Erdoğan’la normalleşme süreci yanlıştı. Ama sen gittin Cumhurbaşkanı ile görüştün. Meclis’in açılışında Erdoğan girince ayağa kalkılmaması gerekiyordu. Sen siyaset normalleşiyor diyorsun ama bu sürecin sonunda İstanbul’un göbeğinde belediyemize kayyum atandı” diyorlar.

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ANNE-BABA VE ÇOCUK

Eleştiriler üzerine Özgür Özel söz alıyor. Normalleşme sürecini anne, baba ve çocuk metaforu üzerinden anlatıyor: “Anne baba kavga ederken çocuk kulaklarını kapatır. O sizi duymak istemiyorum demektir. Biz AKP ile kavga ederken halk kulaklarını kapatıyor. Normalleşme ile karşı taraf bizi dinler. Ben mesajlarımızın karşı tarafa ulaşması için çalışıyorum. Bizim dışımızdaki seçmene elimi uzatıyorum” diye konuşuyor.

BİRİNCİ PARTİYİZ

Özgür Özel son yapılan anketlerden veriler paylaşıyor: “Anketler de gösteriyor ki biz birinci partiyiz. Bu süreçten zarar görmüyoruz” diyor.

CHP’DE ÇİZGİ KAYMASI

Söz alan bazı milletvekilleri, CHP’de normalleşme süreciyle birlikte başlayan bir çizgi kayması yaşandığını iddia ediyorlar. Bir dönem AK Parti iktidarını “eksen kayması” ile suçluyorlardı. Bu kez de CHP’de çizgi kayması tartışması yaşanıyor. CHP milletvekilleri çizgi kaymasını da yine Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkisi üzerine oturtuyorlar.



Özgür Özel buna, “Partide niye çizgi kayması olsun? Ben Cumhurbaşkanı ile görüşüyorum. Ama eleştirmem gerektiğinde her şeyi söylüyorum” diye yanıt veriyor.

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İMAMOĞLU İLE YARIŞIYOR



Hatta Özgür Özel bazen Ekrem İmamoğlu’nun gerisine düşmemek için daha ağır eleştirilerde bulunuyor. Esenyrut’taki konuşmasında hakaretlerin bini bir paraydı. Erdoğan da Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Tazminat davası açtı. Ama Saraçhane medyası sadece Ekrem İmamoğlu’na dava açılmış gibi yaptı. Özgür Özel’i yok saydılar. Özgür Özel, siyasette ”normalleşme damarı”nı yakalamıştı. Halk bunu destekliyordu. Ama CHP içindeki basınç nedeniyle arkasında duramadı.

EKREM İMAMOĞLU’NUN STRATEJİSİ

Bu arada Ekrem İmamoğlu, bu süreci en çok sahiplenen isim oldu. ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında DEM’le işbirliği yapıp Ahmet Özer’i Esenyurt Belediye Başkanı yapan Ekrem İmamoğlu’ydu. CHP’nin belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Ali Gökmen geri çekildi, DEM Parti ve CHP’nin ortak adayı olarak Ahmet Özer gösterildi.

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Ekrem İmamoğlu sadece bu nedenle değil, DEM Parti tabanını kazanmak için de olağanüstü bir destek verdi. Ama başka bir hesap daha vardı. Onu İmamoğlu’na yakın siyasiler ve Saraçhane medyası gündeme getirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ahmet Özer gözaltına alındığı andan itibaren çıktıkları yayınlarda Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilsin kampanyası başlattılar.



Yarın Amerikan seçimleri var. Eğer çıkıp Amerikan seçimleri bitti, biz hemen Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan edelim derlerse şaşırmam. Buna selden kütük kapmaya çalışmak derler.

GÖNÜL BAĞLARI KOPUYOR



Ahmet Özer olayı ve devamında gelen DEM’le yakınlaşma CHP içindeki ayrışmayı ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul’daki Ahmet Özer’e destek eylemine katılmadı. Yörüngesi şaştığı yönündeki eleştirilere, “Yörüngesi şaşan ben değilim” diye karşılık verdi. Mansur Yavaş sıradan bir belediye başkanı değil; cumhurbaşkanı adayı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan daha önde çıkıyor. Bu tablo gösteriyor ki Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde milliyetçi çizgisini daha ön plana çıkaracak. CHP’nin bazı politikaları ile arasına mesafe koymaya devam edecek. Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığında kendisine milliyetçilik üzerine oturan ve CHP’siz bir yol çizdiği anlaşılıyor.