Özgür Özel nereye koşuyor

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Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için her geçen gün kapıyı daha açık bırakıyor. Bence cumhurbaşkanı adaylığı için zemin hazırlıyor.

Özgür Özel, Milliyet Gazetesi’ndeki söyleşisinde, “Cumhurbaşkanı adaylığında ibrenin size döndüğü söyleniyor” sözü üzerine, “Ben ibrenin bana dönmeyeceği, muhalefetin hep bir arada destekleyebileceği bir büyük uzlaşmayı kovalamanın (peşindeyim)” diyor.

SORUMLULUKTAN KAÇMAM DEMİŞTİ

Özgür Özel, daha önce de “Anketlerde bir tek ben kazanıyorsam o zaman sorumluluktan kaçmam” demişti.

Özgür Özel daha ne desin?

Bir tek ‘Ben cumhurbaşkanı adayıyım’ demediği kaldı.

Özgür Özel emin adımlarla cumhurbaşkanı adaylığına doğru koşuyor.

Buradan uyarayım, kimse Özgür Özel zayıf aday gibi bir hesap yapmasın.

O hesap yanlış hesap olur.

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Kemal Kılıçdaroğlu o hesabı yaptı, yanıldı. Benden uyarması.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SİTEMİ

Emir Sarıgül savcılıktaki ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti’nin kuruluş sürecinde Özgür Özel’e 350 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Özgür Özel bu iddiaya karşı bir süre sessiz kaldı. Ben de bunun üzerine Özkan Yalım’ın, “Mavi çanta içinde 1 milyon lirayı Denizli’de Özgür Özel’in aracına koydum” dediğini hatırlattım. Muhittin Böcek’in “Özgür Özel’in talimatıyla yerel seçim kampanyası sırasında Manisa’ya gidip Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro’yu verdim” dediğini aktardım.

Her üçü de parasal iddialar olunca, “Özgür Özel belli ki parayla siyaset yapmayı seviyor” demiştim. Özgür Bey, YENİ Parti’nin grup toplantısında, “Bugün o köşeyi yazana diyorum ya, o köşeyi yazana... Demiş ki ‘Özgür Özel parayla siyaseti seviyor’ ona ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim” dedi. Sitemini aldım, başımın üstüne koydum.

BİZİM ÖZKAN

Özgür Bey, Emir Sarıgül sizin partiliniz. Babası Mustafa Sarıgül, YENİ Parti’nin kurucularından. Daha düne kadar milletvekilinizdi. Özkan Yalım sizin siyaset arkadaşınız. Makam aracınızın VIP dönüşümünü yaptıran, eşinize ve kızınıza hediye çanta alacak kadar yakınınızda olan, “Bizim Özkan” dediğiniz kişi. Uşak’a belediye başkan adayı yaptığınız kişi.

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Muhittin Böcek’i Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı siz yaptınız.

Bunlar sizin milletvekilinizdi, belediye başkanınızdı.

Ben söylemiyorum onlar söylüyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MEYDAN OKUMASI

Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül’ün, “Babam Özgür Özel’e 350 bin dolar verdi” iddiası üzerine Özgür Özel, YENİ Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında yanıt vermişti. Özgür Özel, ‘ağustos ayında Vakko’da atkı satışı olur mu’ şeklinde bir savunma yapmıştı. “Emir Sarıgül ifade veriyor, konu Almanya’da birisi ifade vermiş, neyse neymiş. İlk gün olayla ilişkisini kesmişiz partimizin. Adam ifade veriyor, ilk ifadede ‘Babam Özgür Özel’e para verdi.’ Ağustos ayında Vakko’da atkı satılıyor mu sorsunlar” demişti.

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Ben de bu yanıtı yetersiz bulmuş ve “İnsan şöyle esaslı bir açıklama yapmaz mı? Çürütülmesi çok kolay olan atkı üzerinden bir savunma yapar mı? Bu savunmanız kuşkuları daha da artırdı. Mustafa Sarıgül’ün bana Vakko paketi içinde 100 bin dolar verdiğini ispat edenin alnını karışlarım deseydiniz ya” diye eleştirmiştim.

ATKI SATIŞI

Çünkü Vakko’da bir araştırma yapmıştım, Vakko’nun Emir Sarıgül’ün sözünü ettiği İstinye Park dahil olmak üzere bazı şubelerde ağustos ayında da atkı satışı yaptığını ve online sistemde ise 4 mevsimde 365 gün atkı satışlarının yapıldığını öğrenmiştim.

Emir Sarıgül’ün savcılığa vereceği bir fatura ya da kredi kartı ödemesi ile ispatlanacak kadar kolay olan atkı satışı üzerinden 350 bin dolar para aldı iddiasının çürütülemeyeceğini anlatmıştım. Özgür Bey’e de “Mustafa Sarıgül’ün bana Vakko paketi içinde 100 bin dolar verdiğini ispat edenin alnını karışlarım deseydiniz ya” diye seslenmiştim.

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Özgür Özel, Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan röportajında, “Bir köşe yazarı demiş ki ‘beklerdim ki ispatlamayanın alnını karışlarım desin’ şimdi size söylüyorum, mutlaka okuyordur gazetenizi, ispatlamayanın alnını karışlarım”.

Evet, Milliyet gazetesini düzenli olarak okuyorum. Özgür Bey’in bu çıkışını cesur buldum. Bakalım savcılık incelemesinden ne çıkacak?

VANCE’İN SEÇİM ÇIKIŞI

ABD Başkanı Trump, seçimlerde hezimete uğradı. Trump’ın üzerinden İran tankı geçti.

Seçimler biter bitmez Trump’ın yardımcısı Vance zehir zemberek bir açıklama yaptı. ‘Seçimleri kaybetmememizin nedeni İran savaşı, İsrail’in peşine takılmamız ve yüksek enflasyon’ dedi. Vance’i kafamda doğru tespit yapan yanlış adam olarak kodladım.

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Vance kardeş iyi de İran savaşı olurken, koskoca Amerika, İsrail’in uydusu haline gelirken, enflasyon yükselirken sen de oradaydın. Teksas’ta tapu memuru değil, ABD Başkan Yardımcısıydın. Bu kararlar alınırken niye itiraz etmedin, niye karşı çıkmadın? Madem İran savaşına karşıydın o zaman çıkıp istifa etseydin.

Vance kardeş biliyorum 2028’de başkan adayısın ama savaş olurken sesini çıkarmayıp seçim yenilgisinden sonra bizi bu savaş yıktı demen bana pek inandırıcı gelmedi.

Biraz sorumluluktan kaçmak gibi geliyor.

Bu bütün liderlere ders olmalı. Liderlerin Vance gibi yardımcılara ihtiyaçları yok. Liderlerin batağa saplanmadan önce kendilerine gerçekleri söyleyen yardımcılara ihtiyaçları var.