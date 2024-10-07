Özgür Özel kumpasının arkasında kim var

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Şimdi sıranın Özgür Özel’e geldiği anlaşılıyor. Benzer bir kumpas Özel için kurulmaya çalışıldı.

Kanser tedavisi gören Manisa Şehrezedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel arasında ilişki olduğu haberi yazdırıldı. Alçakça, adice bir kumpas kuruldu.

VARAN 1 Mİ?

Ama görünen o ki bu “varan-1”. Bir de bunların devamı var. Bu iftira ile Özgür Özel’e bir mesaj verildi. Şimdilik topal ördek olması istendi. Eğer düşürmeye karar verirlerse bu kirli tezgâh devam edebilir.

Baykal ve Muharrem İnce olaylarında amaç belliydi. Baykal götürülürken, Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çektirilirken amaç; Kemal Kılıçdaroğlu’na kazandırmaktı. Şimdi de Özgür Özel tasfiye edilmek isteniyor. Baykal ve Muharrem İnce operasyonu Pensilvanya işiydi. Bu kirli haberin arkasında ise CHP içi iktidar savaşlarının izleri görülüyor. Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nu arayıp sitem ettiği ve Kılıçdaroğlu’nun çevresinden olduğu

belirtilen Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek’e dava açacağını ifade ettiği söyleniyor.

Ama sadece Kılıçdaroğlu demeyin, ondan öte operasyonel gücü olanlara dikkat edin derim

KİME YARADI

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Eski MİT’çi Mahir Kaynak, “Kime yaradı” diye sorardı. Bu iş hem Kılıçdaroğlu’na, hem Ekrem İmamoğlu’na yarar ama siz asıl operasyonel güç kimde ona bakın.

Çünkü bu iş tamamlanmış bir operasyon. Zincirin ilk halkası.

CHP en büyük hatayı, ‘Sarı öküz’ü vererek yaptı. FETÖ, kaset kumpasıyla Deniz Baykal’ı tasfiye etti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. FETÖ bu yöntemin başarılı olduğunu gördü.

FETÖ kumpası: 1, CHP: 0 oldu.

BAYKAL VE İNCE DİRENMEDİ

Eğer Baykal mücadele etmeyi seçseydi, CHP direnseydi FETÖ başarılı olamazdı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ise üretilmiş porno görüntüler üzerinden bu kez Muharrem İnce hedef alındı. İnce’yle ilgili görüntüler, Baykal kumpasının da içinde olan firari FETÖ’cüler ile Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında görev alanlar tarafından servis edildi. İnce, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde bunu kendisine söyledi. O zaman da İnce’ye mücadele etmesi çağrısı yapıldı ama o çekilmeyi tercih etti. Sonuç ne oldu? FETÖ artı derin CHP kumpası maçı iki sıfır kazanmış oldu. Bu işte kurt kanunu geçerli. Kurdun dişine kan değdi mi bir sürü koyunu boğar sadece birini yer. Şimdi sıranın Özgür Özel’e geldiği anlaşılıyor.

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Önce neden böyle dediğimi anlatacağım sonra Şehzadebaşı Belediye Başkanı’yla ilgili idialara ilişkin haberin hikâyesinden söz edeceğim.

ERDOĞAN MÜCADELE ETTİ

FETÖ en büyük kumpaslarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kurdu. Davos’taki “One minute” olayından sonra Yahudi diasporası Erdoğan’ın kalemini kırmış, ABD ise bu işin ihalesini FETÖ’ye vermişti. FETÖ’yü yıllarca Pensilvanya’da ne için besleyip, koruduğunu böylece anlamış olduk.

FETÖ ilk hamlesini 7 Şubat MİT krizinde yaptı. Erdoğan’ın ameliyata gireceği saate denk getirdiler. Zaman ayarlı bir operasyondu. Ameliyat saatinde bir gecikme olunca Hakan Fidan, Erdoğan’a ulaştı, Erdoğan ifade vermeye gitmemesi talimatını verdi. Böylece FETÖ’nün Hakan Fidan’ı tutuklayıp MİT’i ele geçirme hamlesi başarısızlığa uğratıldı. FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı Erdoğan direndi ve kazandı.

İKİ YOL VAR

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Özgür Özel’le ilgili durum aynı şey değil. Ama bir merkezin operasyonu gözüküyor. CHP içinden de desteklenen bu operasyon karşısında da Özel’in önünde iki yol var. Ya Baykal ve İnce gibi çekilecek ya da Erdoğan gibi mücadele edecek.

CHP ÜYESİ ÇIKTI

Şimdi gelelim bu kirli haberin hikâyesine. “Özgür Özel düğümü şehzadelerde mi çözüldü” başlıklı haberi Ebru Küçükaydın yazdı. Ebru Küçükaydın’ın CHP Antalya Muratpaşa İlçe Teşkilatı’na üye olduğu ortaya çıktı. Şimdi CHP’den ihraç süreci başlatıldı. Haberi sosyal medyada yayan ise başka bir hesap oldu.

KASETLERLE OLMAMALI

Eğer bu ülkede geçmişte kaset kumpasıyla CHP’nin genel başkanı değiştirildiyse, cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini belirleyecek bir şekilde Muharrem İnce yarıştan çekilmek zorunda bırakıldıysa, şimdi de benzer tezgâh Özgür Özel’e kuruluyorsa burada kirli bir kumpas var demektir.

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KURULTAY BELİRLEMELİ

CHP genel başkanının kim olacağına kasetler, kirli haberlerler, kumpas yöntemleri değil CHP delegeleri karar vermeli. CHP genel başkanları kasetlerden ve kirli haberlerden değil, CHP kurultayından çıkmalı.

KULİSLERDE DOLAŞMIŞ

Bu haberin birkaç haftadır Ankara kulislerinde dolaştırıldığı söyleniyor. Hatta iktidara yakın medya organlarından birinde yayınlanacağı haberi yayılmış. Başarılı olunamayınca Antalya’dan Ebru Küçkaydın yazmış, operasyonel bir hesap sosyal medyadan yaymış.

CHP YALNIZ BIRAKTI

İşin tuhaf tarafı Özgür Özel’e partisinden güçlü bir destek gelmedi. Kader arkadaşları Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba bile geç saatlerde destek tweet’i attılar. CHP’nin 22 MYK üyesi var. İki isim dışında destek veren çıkmadı. CHP’nin 128 milletvekili var. Peki kaç milletvekili Özgür Özel’e destek tweet’i attı? Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı değil mi? Hadi Özgür Özel’e destek vermedi diyelim Şehzadeler Belediye Başkanı’na destek için bir paylaşım yaptı mı?

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CHP genel başkanı, CHP tarafından yalnız bırakıldı.

Buradan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Dursay’a acil şifalar diliyorum.

YENİ İDDİALAR

Genel başkanlıklar bu tür kirli yöntemlerle el değiştirirse, kirli siyaset sonuç almayı başarırsa, bu olay bir Özgür Özel olayı olmaktan çıkar, CHP’ye ve Türk demokrasisine yönelik bir operasyona dönüşür.

Bu yönde yeni işaretler gelmeye, başka isimler servis edilmeye başlandı. Belli ki bu iş burada bitmeyecek.

SİYASETE TUZAK

Son sözüm, adı ister Özgür Özel olur ister başka biri. Bu kirli bir tuzak. Siyasete kurulmuş alçakça bir komplo. CHP genel başkanları bu tür komplolarla tasfiye edilmemeli.