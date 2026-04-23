Özgür Özel istifalar nerede

Özgür Özel görüşmede Meclis Başkanı’nın ülkeyi ara seçimlere götürmesini talep etti. Peki ara seçimler için gerekli olan sayıda CHP milletvekilinin istifasını sundu mu? Yok. Özgür Özel, 50-55 milletvekilini istifa ettireceğini açıklamıştı. Hatta meydan okumuştu.

SAMİMİYSEN İSTİFALARI VER

Özgür Özel kürsüde, “Ara seçimin tarihini ilan edin, tüm istifaları kabul edeceğinizi söyleyin. 30 değil, Türkiye’nin en geniş coğrafyasında sandık kurulması için 50-55 milletvekilinin istifasını getirmeyenler namerttir. Hodri meydan” diye kükreyince AK Parti yetkililerinden, “Getirsin 50-55 milletvekilinin istifasını. Hatta 50-55 milletvekili de yetmez. Samimiyse CHP milletvekillerinin tamamı istifasını versin. Sine-i millete dönsün. O zaman millet ne diyecek onu görelim” resti gelmişti.

Takip ettim. Özgür Özel, Meclis Başkanı’na boş dosya ile gitti. Bırakın 50-55 milletvekilinin istifasını 1 milletvekilinin istifasını dahi götüremedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Anayasa’yı çiğneyip, olmayan yetkisini kullanıp ara seçimlere götürmesini istiyor, ama Numan Kurtulmuş baştan çizgiyi çekti. “Benim böyle bir yetkim yok” dedi. Meclis Başkanı, yetkisini Anayasa ve yasalar ile Meclis İç Tüzüğü’nden alır.

Ne Anayasa’da ne yasalarda ne de Meclis İç Tüzüğü’nde, “Meclis Başkanı ara seçime götürür” diye bir hüküm yok. Ayrıca Meclis tarihinde böyle bir uygulama yok. Özgür Özel ağzını açınca hak, hukuk diyor ama Meclis Başkanı’ndan Anayasa’yı çiğnemesini istiyor.

NUMAN KURTULMUŞ’UN CEVABI

Numan Kurtulmuş, Anayasa’nın 78. Maddesine göre böyle bir yetkisinin olmadığını açıkladı. Özgür Özel görüşmeden sonra “Meclis Başkanımız böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirterek kararlılığını ifade etti” dedi.

Özgür Özel bu cevabı alacağını bile bile Meclis Başkanı'na neden gitti. Ara seçimi neden gündem yaptı?

Bu durumda Özgür Özel’e ne kalıyor? Ya 138 milletvekilinin istifasını sunup Meclis’ten çekilecek ya da bir daha ara seçimi ağzına almayacak.

SİNE-İ MİLLET YOK

Hodri meydan çeken Özgür Özel’e AK Parti yetkililerinin “madem seçimi çok istiyorsun sine- millete dön” çağrısını yazmıştım.

Özgür Özel, Meclis Başkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada sine-i millete kapıyı kapattı.

“Millet eline bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Partide, Meclis’te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız; bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz” dedi.

Tabii millete gidip geri gelmemek de var.

PROFİLİ DÜŞÜRDÜ

Ara seçim konusunda ise 2 saat süren görüşmenin sonunda profili düşürmüştü.

CHP grubunda, kürsüden “hodri meydan” çeken Özgür Özel yoktu.



“Seçim bölgem Manisa’dan başlayarak, Manisa’ya sandık koyarak Türkiye’nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olanına da genişletilmiş olanına da hemen bu haziranda varız” diye konuştu.

23 NİSAN ÇOCUĞU

Bir imkân daha var. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan’da çocuklar devlet büyüklerinin koltuklarına oturuyorlar.

Bir süreliğine Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve bakan oluyorlar. Meclis Başkanı’nın koltuğuna oturacak çocuğu örgütlesinler, o da ara seçim ilan etsin, böylece Özgür Bey büyük bir dertten kurtulmuş olur. Yoksa başka bir yol kalmadı.

BU NE TELAŞ

Sevgilisiyle basıldığı otelde belinde havlu ile polisleri karşılayan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın CHP’den ihracının 11 Mayıs’ta görüşüleceği haberini alınca şaşırdım.

Bu yılın 11 Mayıs’ı mı yoksa 2027 yılının 11 Mayıs’ı mı diye sordum.

2026 yılının 11 Mayıs’ı imiş.

Bunun üzerine şaşkınlığım daha da arttı.

HAVLUCU ÖZKAN

Arkadaşlar bu ne acele! Bu ne telaş! Sakın karıştırmayın, bunun adı bir çırpıda ihraç ettiğiniz Berhan Şimşek, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş değil. Adıyla sanıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Otelde belediye çalışanı sevgilisiyle basılan havlucu Özkan.

Önümüzdeki seçimlerde havluyu CHP’nin flaması yaptıracak olan şahıs. CHP’nin rakibi bir partide olsam havluyu CHP’nin flaması yapar, meydanlara asarım.

Bu Yalım Özkan’ı başkalarıyla karıştırmayın. Bu otellerinde, pavyonlarında porno kasetler çıkan şahıs. Acele karar verip Özkan Yalım’a haksızlık etmekten çekinmiyor musunuz? Önümüzdeki yılı bekleyin belki adamın yeni kasetleri, yeni videoları çıkar; yeni sevgilileri bulunur.

FIKRA BU KADAR

ABD Başkanı Trump, “İran’ı Taş Devri’ne döndüreceğim” dedi.

24 saat sonra ateşkes ilan etti.

Trump, “Anlaşma olmazsa İran havaya uçacak” dedi.

İran, “İslamabad’a gelmiyorum” dedi.

Trump, ateşkes süresini uzattı.

Fıkra bu kadar...