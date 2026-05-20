Özgür Özel istifa mı edecek Cumhurbaşkanı adayı mı olacak

Haberin Devamı

Durum böyle olunca Özgür Özel istifa edecek şeklindeki söylentiler kulisleri hareketlendirdi.

Ancak benim CHP kulislerinden edindiğim izlenim Özgür Özel’in istifa etmek gibi bir düşüncesi yok.

Ayrıca ben de istifa edeceğine ihtimal vermiyorum.

O zaman suçlamaları kabul etmiş olur. Siyasi hayatı sona erer.

Tam aksine mağduriyeti fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.

İstifa etmek yerine cumhurbaşkanı adaylığına koşuyor. Bence de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP genel başkanı olmalı.

Ben, Özgür Özel’i zaman zaman eleştiren bir gazeteciyim ama mücadeleyi Özgür Özel versin, parsayı Mansur Yavaş toplasın.

Yok öyle armut piş ağzıma düş.

Özgür Özel isterse cumhurbaşkanı adayı olur. Buna engel yok. Ama bir hikâyesinin olması lazım.

Bunun için Ekrem İmamoğlu modeli üzerinde duruluyor.

Nasıl mı?

Haberin Devamı

İMAMOĞLU MODELİ

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı.

Ancak operasyonun 2024 yılı Ağustos ayında İmamoğlu’na sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, “Operasyonu ilk öğrenen Murat Kapki oldu” demişti. Gürlek, ”O malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik” diye konuşmuştu.

Operasyonun nasıl sızdırıldığını “Bu bir aşk hikâyesi” başlıklı yazımda anlatmıştım. Kızıl saçlı bir kadın savcı ve bir polis şefinin sevgilisi kadın aracılığıyla operasyonun sızdığı ortaya çıkmıştı.

O dönem Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmak için iki tez tartışıldı.

1- CHP genel başkanı olsun. CHP genel başkanı tutuklanamaz.

2- Cumhurbaşkanı adayı olsun. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanamaz. Tutuklandığında ise cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı algısı oluşur.

ADAYLIĞI TERCİH ETTİ

Ekrem İmamoğlu, belediye imkânlarını kaybetmemek için CHP genel başkanı olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıl varken apar topar sandık kuruldu, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz önseçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz” diye itiraf etmişti.

Haberin Devamı

İDDİALAR SARSTI

Şimdi aynı model Özgür Özel için gündemde.

Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in açıklamaları nedeniyle Özgür Özel zor durumda kaldı. İddianame düzenlendiğinde Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e fezleke gönderilmesi gündemde. CHP Genel Başkanı’nın dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması gündeme gelir mi?

-Özkan Yalım, Özgür Özel’e elden 1.2 milyon TL verdiğini, bunun 1 milyonunu Özgür Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a teslim ettiğini açıkladı.

-Özgür Özel’in makam aracının içinin VIP düzenlemesini 170 bin Euro’ya yaptırdığını,

-Özgür Özel’in eşi ve kızına ve bir de üçüncü bir kadına binlerce dolarlık hediye çanta aldığını,

Haberin Devamı

-Özgür Özel’in babası için alınan aracın 180 bin lira olan fiyat farkını ödediğini,

-Özgür Özel’e pahalı hediye saat aldığını itiraf etti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIR MI

Bu iddialar nedeniyle Özgür Özel’in dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanır mı? Haklarındaki iddialar nedeniyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke düzenlenip Meclis’e gönderilmesi gündemde.

Ancak İBB yolsuzluğu ve Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenen Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un dokunulmazlıkları kaldırıldı mı ki Özgür Özel’in dokunulmazlığı kaldırılsın?

Eğer Özgür Özel, “Ben aklanmak istiyorum” der ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederse o başka. Yoksa dönem sonuna bırakılır.

Haberin Devamı

EKREM’E OLMADI ÖZGÜR’E

Bu aşamada CHP kulislerinde konuşulan bir formülü paylaşmak istiyorum.

Ekrem İmamoğlu tutuklanmasın diye cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Aynı modelin bu kez Özgür Özel için kullanılması konuşuluyor. Özgür Özel’in bu süreci mağduriyete dönüştürüp cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi düşünülüyor.

Özgür Özel, bu sürece giden yapı taşlarını döşemeye başladı. Balıkesir’de yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının gündemden düşmesini sağladı. Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adayımız olur. Onun yerine mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP’li, CHP’nin cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

Haberin Devamı

AK PARTİ’NİN RAKİBİ CHP DEĞİL EKONOMİ

Areda Survey’in nisan ayı anketini incelerken bir veriye takıldım. Önce verileri paylaşıp sonra neye takıldığımı anlatacağım.

Areda Survey’in araştırmasına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 34.4, CHP yüzde 30.3, DEM Parti yüzde 9.2, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 5.1, Anahtar Parti yüzde 3.9, Zafer Partisi yüzde 3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.1

Şimdi gelelim takıldığım noktaya.

AK Parti son 4 aydır düzenli olarak bir yükseliş içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş politikası muhalif seçmene dahi güven veriyor.

AK Parti’yi Erdoğan sırtlıyor. Ama ortaya çıkan skandallara, yolsuzluk ve seks soruşturmalarına rağmen CHP nasıl yüzde 30’da kalıyor?

SOKAĞIN GÜNDEMİ

1- Muhalif seçmende bu operasyonların siyasi olduğu algısı yerleşmiş durumda

2- Ekonomi.

Bu sorunun cevabı ekonomiyle ilgili verilerde yatıyor. Araştırmada, uygulanan ekonomi politikasının enflasyonu düşürmede başarılı olup olmadığı sorulmuş. Ankete katılanların sadece yüzde 14.7’si başarılı buluyor. Yüzde 85.3 gibi ezici bir çoğunluk ise başarısız buluyor. Özellikle de AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnafın birinci önceliği ekonomi. Sokağın gündeminde ekonomi var. O nedenle diyorum ki AK Parti’nin rakibi CHP değil, ekonomi.