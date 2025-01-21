Özgür Özel, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan edecek mi

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Dilerim kırmızı kart sürprizi gibi hayal kırıklığına neden olmaz.

CHP, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyonlar nedeniyle İstanbul Adliyesi ile Ankara arasında sıkışmış bir partiye dönüştü.

Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk operasyonundan sonra milletvekilleri ile İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yapıldı. Ardından Parti Meclisi toplanarak eylem planını görüştü.

KRİTİK 24 SAAT

CHP’de kritik 24 saatlerden biri yaşanıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi için bastırıyor. Özgür Özel şimdiye kadar direndi. Ama ne kadar direnebilecek orasını bilmiyorum. İmamoğlu’nun ekibi Özgür Özel’in bugün Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi için mücadeleyi sürdürüyor. Eğer bugün Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmazsa Özgür Özel direnmeye devam ediyor demektir.

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CHP PARÇALANIR

Özgür Özel’in direnmesinin birkaç nedeni var.

1- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır. Çünkü, İmamoğlu’nun adaylığı konusunda bir konsensüs yok. İmamoğlu’nu isteyen grup kadar ona karşı çıkanlar var.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

2- Mansur Yavaş faktörü. Mansur Yavaş’ın CHP’nin içinde gücü yok. Ama toplumda karşılığı var. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ilan edildiği taktirde Mansur Yavaş kendini özgür hissedecek. Çünkü, “Benimle görüşülmedi” diyecek. Kendisinin dışlandığını görecek. Mansur Yavaş yeni dönemde belediye başkan adayı olmayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konusunda kendini bağladı. Ya CHP’nin adayı olacak ya da milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY

3- Daha da önemlisi Özgür Özel’in kendisi cumhurbaşkanı adayı. “Ben aday değilim” diye yaptığı açıklamalara inanmayın. Yarın partide Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş çatlağı derinleştiğinde birleştirici olarak CHP Genel Başkanı öne çıkacak.

İlk başlarda Kılıçdaroğlu da istemiyordu ama fırsatı bulunca aynı formülle cumhurbaşkanı adayı olmadı mı?

AHMAK DAVASI

4- İmamoğlu hakkında iki dava var. Biri YSK üyelerine hakaret ettiği “ahmak davası”, diğeri Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait dava.

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Ahmak davası istinafta bekliyor. CHP Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettikten sonra “ahmak davası” sonuçlanıp Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı durumuna düşerse, o zaman CHP ne yapacak? İmamoğlu’nun adaylığını geri çekecek mi, yoksa sokağa mı dökülecek. İşin bir de bu yüzü var.

İMAMOĞLU SORUNSALI

CHP’nin çok ciddi bir Ekrem İmamoğlu sorunsalı var.

Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden birinci parti olarak çıktı. 1977’de Ecevit’in zaferinden sonraki en büyük başarı. Ancak 1 Nisan’dan itibaren parti cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının içine düştü. Bunun sebebi de Ekrem İmamoğlu’ydu. CHP’de ve medyada çok güçlü bir Ekrem İmamoğlu lobisi var. Ekrem İmamoğlu onlar için her derdin devası. Mübarek İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açıyor.

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Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanıyor; çare Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı diyorlar. Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapılıyor, çare Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı diye kampanya başlatıyorlar. Bir tek Amerika’daki Los Angeles yangının da yetersiz kaldılar. Los Angeles’e kadar gidip, bir “Ekrem zinciri” oluşturup, yangının durması için Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilsin demediler.

Belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmediği sürece CHP huzur bulamayacak.

TRUMP’IN SUİKAST KORKUSU

Suikast korkusuyla Trump’ın zafer mitingi kapalı spor salonuna alındı. Trump’ın seçim kampanyası sırasında silahlı suikasta maruz kaldığı hatırlanırsa, suikast endişesi bir evhamdan ibaret değil. Soğuk hava gerekçe gösterildi ama soğuğa rağmen binlerce kilometre ötedeki eyaletlerden gelenler vardı. Belli ki suikast endişesi nedeniyle mitingi iptal edilip güvenli olduğu için sınırlı sayıda davetlinin katıldığı kapalı salon toplantısı tercih edilmiş. Tabii bu arada suikast ihbarı olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

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TRUMP GÜVENDE DEĞİL

Amerika’da darbe olmaz çünkü Amerika’da ABD Büyükelçiliği yok denilirdi. Ama artık ABD, Amerikan başkanları için dahi güvenli bir ülke olmaktan çıktı. Trump bir suikasta maruz kalmadan koltuğuna oturabilecek mi diye tartışmalar yaşanıyordu.

KENNEDY RESTLEŞMESİ

Kennedy başta olmak üzere 3 başkanını suikasta kurban vermiş bir ülke Amerika. Trump her şeyin farkında olduğunu göstermek için Kennedy suikastıyla ilgili gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını ilan etti. Bu bir restleşme. Bu bir meydan okuma. Şimdilik Trump bir sıfır önde ama maç 90 dakika... Demem o ki tehlike devam ediyor.

PİAR SAVAŞINDA HAMAS 1 - İSRAİL 0

İsrail’le Hamas arasında ateşkes imzalandı. İlk aşamada İsrailli üç rehineye karşılık olarak Filistinli 90 esir serbest bırakıldı.

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Rehine takasındaki görüntüler İsrail’i karıştırdı. Hamas üyelerinin çakı gibi görüntüsü, askeri bir disiplin içerisinde hareket etmeleri, araç konvoyları, İsrail’in 16 aydır bombalamasına rağmen Hamas’ı bitiremediğini gösterdi. İsrailli bir general, Hamas’ın 7 Ekim öncesindeki gücüne ulaştığını açıkladı. Peki o zaman siz 16 ay boyunca kiminle savaştınız?

REHİNELERİN GÖRÜNTÜLERİ

Ben asıl rehinelerin teslim edilişi sırasındaki görüntülere takıldım. Medya buna PİAR çalışması diyor.

Hamas’ın teslim ettiği İsrailli 3 genç kız çok neşelilerdi. Çok temiz giyinmişlerdi. Bakımlılardı. İsrail hapishanelerinden çıkan Filistinliler ise neredeyse bir deri bir kemik kalmış, üzerlerinde işkencenin izlerini taşıyorlardı.

HEDİYE PAKETİ

Hamas rehineleri teslim ederken bir jest yapıp onlara hediye paketi verdi. Hediye paketinin içinde serbest bırakıldıklarına dair bir belge ve rehin tutuldukları zaman çekilmiş fotoğraflarının olduğu söylendi.

Hatırlarsanız ilk esir takasında da İsrailli rehineler Hamas’a teşekkür etmiş, biri geri dönüp sarılıp vedalaşmıştı. İsrailli rehineler verdikleri röportajlarda kendilerine çok iyi davranıldığını anlatınca İsrail açıklama yapmalarını yasaklamıştı.

PİAR ÇALIŞMASI MI

Aslında Hamas’ın yaptığına PİAR çalışması derken haksızlık yapmış oluruz. Hadi teslim edildiği sırada PİAR çalışması yapıldı, rehin tutuldukları 16 ay boyunca da mı PİAR için çalışıldı? İsrail bombardımanlarına rağmen rehineleri canlı olarak tutabilmek bile başlı başına bir başarı. İsrail olsa binaların üstüne dizip canlı kalkan yapardı.

Dünyanın adaleti yok ama en azından bu görüntü dahi İsrail’in katliamlarına destek veren Batı dünyasını etkilemeliydi.