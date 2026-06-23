Özgür Özel ile İmamoğlu arasında yöntem farkı mı var

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Edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta grup toplantısında konuşmak için bir çabası olmayacak. Kılıçdaroğlu’nun bu kararı geçen hafta aldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu, salı günü saat 11.00’de MYK toplantısı, saat 14.00’te ise PM toplantısını yapacak. Özgür Özel ise saat 13.30’da CHP grubunda konuşacak.

Asıl önemli olan MYK ve Parti Meclisi’nden çıkacak kararlar olacak. Bir anlamda Özgür Özel kürsüden konuşacak, Kılıçdaroğlu ise kararlarıyla konuşmuş olacak.

REDDEDECEK

Kılıçdaroğlu’nun arınma konusunda kararlı olduğu söyleniyor. O nedenle yeni ihraçlar sürpriz olmamalı. Ama asıl önemli olan nokta Özgür Özel ekibinin yaptığı olağanüstü kurultay talebine verilecek yanıt olacak. Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay talebini reddetmesi bekleniyor. Bu zaten bir sır değil. Kendisi de tedbir varken olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini açıkladı. Kıyamet ondan sonra kopacak.

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Özgür Özel ekibi asliye hukuk mahkemesine başvuracak.

GÖRÜŞ AYRILIĞI

Ama o noktada Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir görüş ayrılığı olduğu söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu, bu karardan sonra yeni parti için düğmeye basılmasını savunuyor. Özgür Özel adli tatilin başlangıcı olan 20 Temmuz’a kadar Yargıtay’daki temyiz sürecinin beklenmesini savunuyor.

Özgür Özel ekibi CHP’den ayrılacak. Artık o eşiği aştılar. Sadece ne zaman ayrılacaklar onu tartışıyorlar. Bir de partinin adını.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA GÜNAYDIN

Yazımın başlığı Türkçe olarak, akşam yemeğinden sonra günaydın.

Ancak Türkçe anlatamadığım için bir de İngilizce anlatmak istedim.

“Good Morning after supper.”

Sanıyorum bu daha havalı oldu.

Kürtçesini bilmiyorum. Bilsem bir de Kürtçe anlatırdım.

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılması kararının arkasında durunca, bunu ilk kez öğrenmiş numarasını yapan DEM Partililer eleştiri oklarını yönelttiler.

Burada bana iki kelam laf etme imkânı doğdu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman yayınlarda bunu anlatıyordum. Yazılarımda hatırlatıyordum. O zaman HDP’liler sürekli olarak saldırıyorlardı.

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Peki gerçek neymiş? Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinin önünü açtı. CHP’liler olumlu oy kullandı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere HDP’lilerin cezaevine girme süreci başladı.

O zaman bana niye saldırıyordunuz?

ÖZGÜR ÖZEL SAVUNDU

Özgür Özel ekibi, bu kararı Kılıçdaroğlu’nun aleyhine kullanmaya çalışıyor ama dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen bir numaralı isim Kemal Kılıçdaroğlu ise iki numaralı isim Özgür Özel’di. Çıktığı yayınlarda, “CHP olarak şunu söylüyoruz çok net bütün dokunulmazlıkları kaldıralım” diye konuşuyordu. O dönem HDP milletvekili olan Hişyar Özsoy, “Dokunulmazlıklarımız kaldırıldığı zaman Özgür Bey kürsüye doğru yürüyerek alkışlamıştı” diyor.

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KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasını sağladı. Bugün de kararının arkasında duruyor. Omurgalı siyasetçiymiş. Peki bunu bile bile HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Bugün Kılıçdaroğlu’nu eleştiren HDP’liler o zaman niye Kılıçdaroğlu’na oy verdiniz?

Hakkari’de yüzde 73 oranında, Diyarbakır’dan yüzde 72, Şırnak’ta yüzde 75.8 oranında oyu Kılıçdaroğlu’na kim verdi? Ben mi verdim?

Hem Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nu destekle hem de bugün dokunulmazlıklarının kaldırılmasını sağladı diye eleştir.

Lütfen. Aklımızla alay etmeyin.

KILIÇDAROĞLU TUTANAĞI AÇIKLAMALI

Meclis’te bir milletvekilinin odasında unutulduğu söylenen 250 bin dolarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutanak tutulduğunu iddia etmişti. Ben de Meclis Başkanlığı’nın bu konuyu açıklığa kavuşturmasını talep etmiştim.

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Sadece talep etmedim, Meclis yönetiminden bilgi almaya çalıştım.

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Ulaş Karasu 250 bin dolarla ilgili haberlerin çıkması üzerine iddiaların araştırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuş. Doğru olanı yapmışlar. Çünkü üç milletvekilinin ismi geçiyordu. Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği tarafından 28.02.2024 tarihinde iki hukuk müşaviri muhakkik olarak görevlendirilmiş.

TUTANAK NEREDE

Soruşturma kapsamında ilgili katlarda görev yapan danışmanlar, temizlik personeli, ikram ve evrak dağıtım görevlileri dahil toplam 45 personelin ifadesine başvurulmuş; TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile birlikte mahallinde iki kez keşif yapılmış ve 70 ayrı kamera kaydı 24 saat esasıyla titizlikle incelenmiş. İnceleme yapan heyet, 250 bin dolarla ilgili bir kanıt bulamamış.

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Bu durumda Kılıçdaroğlu, ‘tutanak var’ diyorsa bu tutanağı açıklamak durumunda.