Özgür Özel hesap zamanı

Haberin Devamı

Belediye çalışanı ile basıldığı otelde belinde havlu ile polisleri karşılayan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’le ilgili akçalı işlerden söz etti.

1- Özkan Yalım dedi: “Özgür Özel’in makam aracının VIP dönüşüm işlemlerini 170 bin Euro artı KDV’ye yaptırdım, faturasını da Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri şirketi üzerinden ödedim”.

Özgür Özel, “Yok böyle bir şey” demedi. “Masrafı neyse öderiz” dedi. Genel Başkan’ın makam aracı VIP olarak düzenlenecekse, koskoca CHP’nin gücü buna yetmiyor mu? CHP, Hazine’den en çok yardım alan ikinci parti konumunda. 2025 yılında CHP’nin kasasına Hazine’den 1 milyar 435 milyon TL yardım girdi. Seçim dönemlerinde ise bunun üç katı ödeme yardım aldı.

2- Özkan Yalım, Özgür Özel’in babası adına Taigo marka araç aldığını, aracın 180 bin TL’lik fiyat farkını kendisinin ödediğini söyledi.

HEDİYE ÇANTA

Haberin Devamı

3- Özkan Yalım diyor ki. “Özgür Özel’in eşine ve kızına birer hediye çanta gönderdim, Özgür Özel daha sonra kendisinden sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere bir çanta daha istedi onu da aldım gönderdim”.

Bunun neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Eşine, kızına hediye çantayı al; sonra bir de sevdiğin bir kadın için hediye çanta iste. Pes doğrusu.

HEDİYE SAAT

Özkan Yalım diyor ki: “Ben 2019 yılında Özgür Özel’e değeri 5-6 bin lira olan hediye bir saat aldım. Özgür Özel’in saati çok beğenmesi üzerine bir tane daha alıp hediye ettim”.

BAHÇE DUVARINA BIRAKILAN PARA

Özkan Yalım diyor ki: “Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 2023 Kurultayı öncesinde kongre harcamalarında kullanılması için 1 milyon 200 bin TL para verdim. 200 bin TL’yi Özgür Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına bıraktım, 1 milyon TL’yi Özgür Özel’in yakın arkadaşı olan Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettim.”

Özkan Yalım’ın “Demirkan” dediği kişinin Özgür Özel’in en yakınında yer alan Demirhan Gözaçan olduğu iddia edildi.

Ben isterdim ki Atatürk’ün koltuğunda oturan CHP Genel Başkanı çıksın bunları açık ve kesin bir dille yalanlasın. Çünkü bu çamur CHP’ye yakışmıyor.

SEVİYE BU

Haberin Devamı

Özgür Özel’in çok ciddi bir üslup sorunu var.

Gazeteci Sinan Burhan’a “Mikrop” demişti. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a da “Kocanı boşa” demiş.

Bunlar şaşırtıcı değil. Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı WhatsApp mesajlarında ne diyordu?

- “Köpek”

- “Alçak köpek s...git”

- “S...git”

- “Karaktersiz p.ç”

- “Gün belince ben sana yapıştırırım”

- “Seni doğuran ana senden utanır”

Seviye bu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ

Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler, Kemal Kılıçdaroğlu’na öyle hakaret ettiler, Kılıçdaroğlu’nu öyle linç ettiler ki bunun bir örneği başka bir partide yaşanmadı.

Bir zamanlar ‘Pirom’, ‘Dedem’ dedikleri, cumhurbaşkanı adaylığına layık gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Yüzüne tükürürüz” dediler, elektrik direğine asmakla tehdit ettiler. Hatta ve hatta eşi Selvi Hanım’a bile hakaret ettiler.

Haberin Devamı

Kabul, Kılıçdaroğlu belki CHP’yi zaferden zafere taşıyamadı.

Kabul, Kılıçdaroğlu belki CHP’ye seçim kazandıramadı. Ama Kılıçdaroğlu bir şey yaptı.

CHP’nin temiz kalmasını sağladı.

CHP’yi yolsuzluklarla, rüşvetle mahkeme kapılarında yargılanan parti haline getirmedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’yi seks fantezileriyle, pavyon köşelerinde delege pazarlıklarıyla gündeme getirmedi.

CHP’lilerin yüzlerini yere eğdirmedi

Kılıçdaroğlu’na hakaret edenler acaba bu gelişmeler karşısında Kemal Bey’den özür dilemeyi düşünüyor mu?

ŞABAN SEVİNÇ ‘SİYASİ RÜŞVET’ DEDİ

Bazı gazetecilerin CHP’deki skandalları savunma konusundaki çabalarını gözlerim yaşararak takip ediyorum.

Savunmadıkları yolsuzluk, göğüs germedikleri seks skandalları olmadı.

Haberin Devamı

Eğer bir Pulitzer ödülü verilecek olsa ben CHP medyasını tartışmasız bir şekilde aday gösteririm.

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP’yi savunma konusunda fizik kanunlarını da zorlayanlardan.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in CHP Genel Merkezi’ne getirdiği 1 milyon Euro’yu bile savundu.

Şaban Sevinç aynı zaman siyasi literatüre yeni bir terim kazandırdı.

“Siyasi rüşvet” dedi.

ANAP zamanında Civangeyt olayı patlak vermişti. Selim Edes mahkemede Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan’a, “Rüşvetin belgesi mi olur p....k” demişti.

O tarihten bu yana rüşvet tarihinde ikinci terimi kazandıran ise gazeteci Şaban Sevinç oldu.

Şaban Sevinç, “Siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil” dedi.

Haberin Devamı

Böylece CHP’nin reddettiği rüşveti kabul etmiş oldu.

Böylece CHP’nin itirazlarını yerle yeksan etti.

Şaban Sevinç gibi dostun olacağına AK Parti gibi rakibin olsun.