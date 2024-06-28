Özgür Özel erken seçim kartını çekti

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Doğrusu 31 Mart yerel seçimlerinden CHP birinci parti olarak çıkınca gözler Özgür Özel’in ne diyeceğine çevrilmişti. ‘Yerel seçimden başarıyla çıktık, haydi seçime’ demesi yadırganmazdı. Hatta CHP içinde bu yönde beklentisi olanlar vardı.

ERKEN SEÇİM İSTEMEDİ

Özgür Özel erken seçim istemedi. Siyasi fırsatçılık yapmadı. Ayrıca muhalefet istese de Meclis’te erken seçim kararı alacak sayısı yok. Ama CHP’nin erken seçim diye bastırması iktidar üzerinde bir baskı oluşturur. İktidar önündeki 4 yılı seçimsiz geçirmek ister. Bu hem içeriye hem dışarıya önemli mesaj olur.

TEPKİ GÖREBİLİRDİ

Gerçi hemen seçim sabahı ‘erken seçim’ diye ortaya çıkmak milletten tepki de görebilirdi. Halkımız, ‘Biz iktidarı 2023 seçimlerinde belirledik. Sana yerel yönetimlerde hizmet etme görevi verdik. Sen bu krediyi başka yere kullanma’ diyebilirdi. Sanıyorum Özgür Özel de tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu gördü. Yani iki yanı keskin bıçak durumu.

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ERKEN SEÇİM KARTI

Özgür Özel’in normalleşme sürecinin ruhuna aykırı olan çıkışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisinden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Özgür Özel erken seçim kartını masaya sürdü. Halkın erken seçim talebinin giderek arttığını söyledi. “Siyaseten böyle devam edeceklerse erken seçim kaçınılmaz olur” dedi. Bir de takvim verdi.

“Bence 5 yıl tamamlanmaz, tam ortasında bir erken seçim olur, bugünden 1.5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim” dedi.

300 MİLLETVEKİLİ VAR

Neden bir buçuk yıl? Çünkü 2 yıl dolmadan yeni milletvekilleri emeklilik başta olmak üzere özlük haklarına sahip olamıyorlar. Bu durumda 300 civarında milletvekili olduğu söyleniyor.

Bu muhalefetin erken seçim baskısını artıracağını gösteriyor. Bu aynı zamanda iktidar-muhalefet ilişkilerinde yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor. Buna yeni muhalefet dönemi diyebiliriz.

ERKEN SEÇİM İÇİN NE GEREKİYOR

Peki erken seçim kararı alınması için ne gerekiyor?

Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı alacak ya da Meclis’te 360 milletvekilinin oyuyla erken seçime gidilecek.

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AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 315’e ulaşıyor. Yani yetmiyor.

MUHALEFETİN SAYISI

CHP’nin milletvekili sayısı ise 127. CHP’ye en fazla 57 milletvekili olan DEM Parti destek verir. Toplam 184 ediyor.

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Demokrat Parti ise erken seçimi göze alabilecek durumda değil. Tam aksine erken seçime karşı baraj oluştururlar. Çünkü bu partiler, varlık ve yokluk mücadelesi veriyorlar.

CİN ŞİŞEDEN ÇIKMASIN

Bu durumda sayısal olarak Meclis’ten erken seçim kararının çıkması zor gözüküyor ama siyasal olarak bu baskı başlarsa ona dikkat etmek lazım.

Erken seçim cinini şişeden çıkarmamak lazım...

CANLI YAYINDA DARBEYE YAKALANMAK

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte canlı yayındaydık. Erdoğan’ın darbeye karşı direnme çağrısı yaptığı, halkımızı sokaklara, meydanlara çıkmaya davet ettiği CNN TÜRK’teki yayını kastediyorum.

Milletimiz sokaklara çıkmış ve çıplak elleriyle tankları durdurup FETÖ-NATO darbesini başarısızlığa uğratmıştı.

SON DAKİKA ŞAŞIRTTI

Çarşamba günü de CNN TÜRK’te Fulya Kalfa’nın programındaydık. Bir anda gözüm Bolivya’da darbe girişimi haberlerine takıldı. İlk anda herhalde algıda seçicilik yaşıyorum, nerede bir darbe girişimi olursa o dikkatimi çekiyor diye düşündüm. Sonra haberin eski olup olmadığına, güvenilirliğine baktım. Bunlar çok kısa süre içerisinde gerçekleşti.

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FULYA KALFA DUYURDU

Fulya Kalfa araya girip son dakika olarak Bolivya’da darbe girişimi haberini verince devamını canlı yayında anbean takip etme imkânım oldu.

O anda Bolivya’da olup Devlet Başkanı Luis Arce ile darbeye karşı yayın yapmak ister miydim? İsterdim.

İlk başta haberler kötü geliyordu. Darbeciler, devlet başkanlığının etrafını kuşatmıştı. Hatta zırhlı araçlarla devlet başkanlığı sarayına girmeye çalışıyordu. Darbeci General Zuniga, kendisini devlet başkanı ilan etmişti.

UMUTLANDIK

Devlet Başkanı Luis Arce’nin, darbe lideri ile devlet başkanlığı sarayının kapısındaki karşılaşmasını görünce umutlandık. Çünkü Devlet Başkanı Arce darbecilerin eline geçmemişti.

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CNN TÜRK canlı yayınında da Fulya Kalfa ile birlikte Melik Yiğitel, İsmail Dükel, Eray Güçlüer ve İsmet Özçelik’le hem son dakika bilgileri aktarmaya çalışıyor, diğer yandan da süreci yorumluyorduk. Hepimizin ortak çabası darbecilerin başarısızlığa uğramasıydı.

15 TEMMUZ MODEL OLDU

Devlet Başkanı Arce’nin halkı sokaklara çıkmaya ve darbecilere karşı direnmeye çağırması ile iyice umutlandık. O an şunu düşündüm. 15 Temmuz’da halkımızın sokağa çıkıp darbeyi başarısızlığa uğratması örnek olmuş. Demokrasinin güvencesi olmuş. Bir model olmuş.

Sonrasını biliyorsunuz. Devlet Başkanı direndi, Bolivya halkı direndi sonunda darbeciler yenildi. Darbenin lideri General Zuniga etkisiz hale getirilip tutuklandı. Her yıl 1 darbe girişimine sahne olan Bolivya’da Amerikancı bir darbe daha başarısızlığa uğratıldı.

ABD YENİLDİ

Bolivya halkı ABD’yi yendi.

1- Bolivya, zengin lityum yatakları nedeniyle ABD’nin hedefindeki bir ülke. Batarya üretimi için kıymetli olan lityum yataklarına Elon Musk da gözünü dikmiş durumda. Elon Musk, “Kime istersek darbe yaparız” demişti. Yaptılar ama başarılı olamadılar.

2- Ayrıca Bolivya, Gazze katliamı karşısında da soylu bir mücadele verdi. 7 Ekim’den sonra İsrail’le ilişkilerini kesti.

3- Bolivya Devlet Başkanı Arce, 8 Mayıs’ta Moskova’da Putin’le BRICS’e üyeliği görüşmüş.

Üç sebep üst üste gelince ABD darbesi için gerekçe oluştu. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Devlet Başkanı Arce’nin ve Bolivya halkının darbeye karşı direneceğini düşünmediler.

BOLİVYA’NIN ÇOCUKLARI KAZANDI

Böylece Bolivya’nın çocukları ABD’yi bir kez daha yenilgiye uğrattı.

Şili’de darbecilere karşı silahıyla direnen Allende’ye büyük saygı duyarım. 15 Temmuz’da darbe girişimini püskürten Erdoğan’a saygı duyarım. Darbeye direnen tüm mazlum milletlere saygı duyarım. Bu halkaya şimdi Bolivya Devlet Başkanı Arce’yi de ekledim.

Binler selam olsun Bolivya halkına...

Binler selam olsun Luis Arce’ye...