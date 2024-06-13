Özgür Özel- Erdoğan görüşmesinden sonraki hava

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Beklentilere yol açan görüşmede nelerin konuşulduğu merak konusu oldu.

Daha önceki görüşmeden gündeme getirilen iki başlıkta sonuç alındığı için bu kez hangi konularda somut adım atılacak diye bir beklenti vardı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEŞEKKÜR

Görüşmede Özgür Özel, 28 Şubat mahkûmu olan emekli generallerin affedilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor.

GÖLGE BAKANLARIN GÖRÜŞMESİ

Bir de bakanların, CHP’nin gölge bakanları ile görüşmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Bu diyaloğun devam etmesinin yararlı olacağını söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’le, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’le, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yine Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’la görüştü.

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EKONOMİYLE İLGİLİ TALEPLER

Özgür Özel görüşmede ekonomiye ilişkin 4 başlığı gündeme getiriyor.

1- Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması

2- En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması

3- Çay alım fiyatlarının artırılması

4- Buğday taban fiyatlarının yükseltilmesi

POPÜLİST POLİTİKALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkatli bir şekilde dinliyor. Enflasyonla mücadele kararlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çiziyor. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile birlikte yürütülen çalışmalarda sağlanan kazanımların korunacağını, ekonomiyle ilgili kararlarda popülist politikalara sapılmayacağının altını çiziyor.

MEHMET ŞİMŞEK’LE CHP’NİN EKONOMİSTLERİ

Ekonomiyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, CHP’nin ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelebileceğini söylüyor.

YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni ve sivil anayasa konusunu gündeme getiriyor. Erdoğan, Türkiye’nin darbe anayasası ayıbından kurtarılması gerektiğinin altını çiziyor. Anayasaların toplumsal bir sözleşme olduğunu vurguluyor, iktidar ve muhalefetin bir araya gelerek bütün Türkiye’yi kucaklayan yeni ve sivil bir anayasa yapmasının hedefleri olduğunu anlatıyor.

Özgür Özel ise anayasa konusunu toplumun öncelikleri arasında görmediklerini, öncelikle mevcut anayasadaki hükümlere uyulmasının önemli olduğunu belirtmekle yetiniyor.

GEZİ OLAYI

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Özgür Özel ilk görüşmede olduğu gibi bu kez de Gezi davasını gündeme getiriyor. 2 Mayıs’taki görüşmede Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın fotoğrafını göstererek, Vera’nın babası cezaevindeyken büyüdüğünü anlatmıştı. Bu kez fotoğraf göstermiyor ama Tayfun Kahraman üzerinden sözü Gezi davasına getiriyor. Osman Kavala’nın dosyasının kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı’na intikal etmesinden dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Gezi davasındaki adaletsizliğin giderilmesini talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dinlemekle yetiniyor. Bir yorum yapmıyor.

KAYYUM ATAMASI

Özgür Özel görüşmede DEM Partili Hakkâri Belediyesi’ne atanan kayyum konusuna değiniyor. Kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını ifade ediyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı veriyor. “Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceğiz. Milletten aldığı yetkiyi millet için kullanan belediye başkanının hangi partiden olduğunun bir önemi yoktur. İktidar olarak ona destek vermek konusundaki tutumumuz açıktır. Ama birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek şeklinde kullanıyorsa ya da kendi belediyesinin terör örgütü tarafından atanmış bir komiser tarafından yönetilmesine kapı açıyorsa, buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

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PATİNAJA DÖNÜŞÜR MÜ

Şimdi gelelim bu görüşmeden benim çıkardığım sonuçlara:

1- CHP diyalog zemininin sürdürülmesinin yararlı olduğu görüşünde.

2- AK Parti’de ise diyaloğun kalıcı olabilmesi için bazı konularda somut adımların atılması gerektiği inancı hâkim.

3- CHP asgari ücret, emekli maaşı, çay ve buğday taban fiyatları konusunda bir ilerleme elde edilmemesi nedeniyle bir burukluk yaşıyor. “Görüşmelerden somut sonuçlar elde edilemezse, diyalog bir süre sonra patinaja dönüşebilir” yorumları yapılıyor.

ERDOĞAN’IN MELONİ’YE VERDİĞİ DOSYADA NE VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya gezisinin ardından Başbakan Meloni’nin daveti üzerine İtalya’ya geçecek. Erdoğan burada İtalya’nın ev sahipliğinde toplanan G-7 Zirvesi’ne katılacak.

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Bu vesile ile Başbakan Meloni’ye ait bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Meloni, 19 Ocak tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o ziyarete çok büyük önem veriyordu. Çünkü Meloni’yi Avrupalı diğer liderlerden farklı bir yere koyuyor.

ALİ YERLİKAYA SUNUM YAPIYOR

O ziyarette özel bir dosya gündeme geliyor. İki liderin görüşmesinden bir gün önce, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye’den kaçarak İtalya’ya yerleşen Organize Suç Örgütü lideri Barış Boyun hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapıyor. Barış Boyun’un İtalya’dan örgütünü yönetmeye devam ettiğini ve Türkiye’deki bazı eylemlerin talimatını verdiğinin tespit edildiğini belirtiyor. Ali Yerlikaya çok kritik bir bilgi veriyor. Barış Boyun’un İtalyan mafyasıyla da ilişki içine girdiğini, İtalya içinde de ortak işler yaptıklarını anlatıyor. İçinde Türkiye ve İtalya’daki faaliyetlere ilişkin belgelerin bulunduğu dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim ediyor.

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ERDOĞAN DOSYAYI VERİYOR

Erdoğan, Meloni ile görüşmede bu konuyu da gündeme getiriyor. Organize suç örgütü liderinin sadece Türkiye için değil, İtalya için de tehdit oluşturduğunu anlatıyor. İtalyanca’ya çevrilmiş olan dosyayı Meloni’ye teslim ediyor.

DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİYORLAR

Meloni, İtalya’ya dönünce Barış Boyun hakkında istihbarat ve güvenlik birimleriyle bir toplantı yapıyor. Her yere dinleme cihazları yerleştirerek Barış Boyun’un nefes alışverişini bile dinliyorlar. Özellikle de Barış Boyun ile İtalyan mafyası arasındaki ilişkiyi tespit etmeleri önemli oluyor. Öldürme, yaralama, tehdit gibi olaylara karıştıkları tespit ediliyor. Bunun üzerine düğmeye basıyorlar.