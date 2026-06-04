Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin adı konuluyor

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Özgür Özel ise ileri bir adım daha attı.

“Yeni parti hazır” dedi.

Özgür Özel, yeni partiyle ilgili perspektiflerini ise şöyle izah etti: “Yeni partiye geçmek bir felaket senaryosu durumu için geçerli. Hatta bu durumlarda yedekli gidilir. İki yeni parti senaryosu üzerinde çalışılır. İktidar mutlak butlandan sonra seçim yaparsa, CHP’nin kongre yapmamasının, seçime girme yeterliliğinin kaybı da gündeme gelir. Biz, ‘Şimdi CHP’yi bırakıp, başka partiye geçiyoruz’ demeyiz. Şu yaşadıklarımız, CHP’yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşü. Bunu, partiyi terk ederek değil; partide mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz”.

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NE YAPACAKLAR

CHP’de iki önemli gelişme yaşanacak.

1- Bugün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanarak ihraçları gündemine alacak.

2- Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak.

3- Kılıçdaroğlu’nun imzaları yeterli bulup partiyi acil kurultaya götürmesini beklemiyorlar.

4- Kılıçdaroğlu, kurultay talebini kabul etmeyince Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklar. Peki YSK’dan kurultay kararının çıkmasını bekliyorlar mı?

5- Mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusu nedeniyle YSK’nın kurultay talebini reddedeceğini düşünüyorlar.

Peki ondan sonra ne yapacaklar? Bir yol haritası var. Az sonra onu anlatacağım.

İMAMOĞLU YENİ PARTİ DEDİ

Ama bu sorunun cevabına geçmeden önce Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını hatırlatmak istiyorum.

Ekrem İmamoğlu, T24’te Murat Sabuncu ile söyleşisinde “Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür” demişti.

Böylece yeni partiye işaret etmişti.

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DÖRT EĞİLİM PARTİSİ

Ekrem İmamoğlu sadece işaret etmekle yetirmedi. Murat Sabuncu’nun “Yeni bir parti kurulursa bu daha çok bir ‘demokrasi cephesi’ mi olur, yoksa lider merkezli bir hareket mi?” sorusuna verdiği yanıtla yeni partinin çerçevesini de çizdi.

İmamoğlu, “Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye’yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız ‘değişim hareketinin’ özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir. Biz Türkiye’nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız” dedi.

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AKŞENER’LE OLMADI EKREM’LE

Ekrem İmamoğlu eski ANAP’lı olduğu için ANAP’ın yeni sürümünü işaret etti. Meral Akşener de İYİ Parti’yi kurarken benzer bir vaatle yola çıkmıştı. Ama başarılı olamadı. Meral Akşener’le merkez sağda denenen bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile merkez solda denenmek istiyor.

Meral tutmadı size Ekrem verelim hesabı...

ÖZGÜR ÖZEL’LE OLMAZ

Ama küçük bir sorun var.

Özgür Özel bu role uygun bir siyasi profil değil. Özgür Özel birleştiren değil, bölen bir lider. En son çok yakışıksız bir dille CHP’nin Basın Danışmanı Atakan Sönmez’in devrimci bıyığına hakaret etti.

YOL HARİTASI

Şimdi tekrar Özgür Özel’in açıklamalarına dönmek istiyorum. Bir yol haritaları var demiştim.

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Kurultay talepleri YSK tarafından reddedildiği takdirde zaman kaybetmeden yeni parti için CHP ile köprüleri atacaklar.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne gazla, polisle girerek büyük bir hata yaptı. Özgür Özel’e beklediği fırsatı altın tepsi içinde sundu. Özgür Özel, YSK’nın ret kararı ve ihraçları da gerekçe göstererek yeni parti için düğmeye basacak.

Yeni partinin her şeyi hazır. Sadece adının konulması gerekiyor.

ÇAĞRI HEYETİ İSTEYECEKLER Mİ

Özgür Özel ekibinin önemli isimlerinden Bülent Tezcan, kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve “çağrı heyeti” talep edeceklerini açıkladı. Siz çağrı heyeti talep edecekseniz Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti olarak atandığında niye karşı çıktınız? Gürsel Tekin’e neden “kayyum” dediniz? Özgür Özel, “Gürsel Tekin’le görüşürüm ama kayyumla görüşmem” diyerek neden karşı çıktı?

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RAHATSIZLIK YARATTI

Buna benzer binlerce tutarsızlık örneği aktarılabilir. Ama başka bir gelişme var. Bülent Tezcan’ın bu açıklaması Özgür Özel ekibi içinde rahatsızlık yarattı.

Dikkat ettiyseniz Bülent Tezcan’ın bu çıkışı benim yukarıda aktardığım kulis bilgileri ile de çelişiyor. Ama edindiğim bilgiye göre sadece benimle değil, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin çizdiği yeni partinin yol haritası ile de çelişiyor.

Özgür Özel çağrı heyeti düşünmüyor. Tam tersine ayrılıp yeni parti ile yollarına devam etmek için hazırlık yapıyor.

AK PARTİ KAMPI ÖNE ÇEKİLDİ

Bu kulislerin arasına sıkıştırmış olacağım ama NATO toplantısı nedeniyle AK Parti’nin geleneksel yaz kampı öne çekildi ve yeri değiştirildi. AK Parti’nin yaz kampı 26-27-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya Sapanca’da toplanacak. Peki gündem ne?

Türkiye’nin gündemi konuşulacak. Ama 1 no’lu gündem ekonomi, 2 no’lu gündem ekonomi, 3 no’lu gündem ekonomi dersem şaşırmayın.