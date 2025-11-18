Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığına koşuyor

Haberin Devamı

Sonra birden Özgür Özel’in bir meydan okuma ile ortaya çıktığına tanık olduk.

Ekrem İmamoğlu iddianamesi ortaya çıkınca Özgür Özel strateji değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı. “Buradan Erdoğan’a Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum” diyerek çağrısını güçlendirdi. İmamoğlu davasında yargılananlardan, ailelerinden özür dilerse Erdoğan’la yarışmaya hazır olduğunu açıkladı. “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım” dedi.

HIRSIZLIKTAN ÖZÜR DİLENMEZ

Burada ailelerden, İmamoğlu davası sanıklarından özer dilenme çağrısı Demirel tarzı bir siyasi kurnazlıktır. Siyasi olarak bir meydan okumadır. Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanırken şart ileri sürüp kendi tabanında bir meşruiyet zemini oluşturma hamlesidir. Ayrıca hırsızlıktan, rüşvetten, ihaleye fesat karıştırmaktan özür dilenmez. Çünkü bunlar yüz kızartıcı suçlardır.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI İLAN

Ama asıl niyet cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmektir. Şimdiye kadar Özgür Özel’in her adımda cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını yazan, her hamlesiyle cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını yazan birisiyim. Özgür Özel her defasında, “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim” diye açıklama yaptıkça bu sözlerini kesip bana gönderiyorlardı. Ben de biraz sabredin diyordum. “Cumhurbaşkanı adaylığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir” diyen Demirel’den örnek veriyordum. Özgür Özel’in bu açıklaması cumhurbaşkanı adaylığına giden süreçte bir milattır. 12 Kasım tarihini bir kenara not edin. Çünkü bu bir dönüm noktasıdır. İmamoğlu iddianamesinin açıklanmasıyla birlikte Özgür Özel, stratejisinin ikinci aşamasına geçmiştir. Bu da cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP tabanını hazırlama ve ikna etme sürecidir.

ÖZGÜR ÖZEL’İ HAFİFE ALMAYIN



Özgür Özel’i kimse hafife almasın. Özgür Özel’i hafife alan yanılır. Siyasi zekâsı yüksek birisi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle grup başkanvekilliği ve grup başkanlığı görevlerini üstlendi. Sonra Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Güç neredeyse onun yanında yer alıyor. Sonuna kadar o güçten yararlanıyor.

İMAMOĞLU’NUN ÖNÜ KESİLDİ

1- En büyük rakibi Ekrem İmamoğlu’ydu. Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Mahkeme iptal kararını ortadan kaldırmadığı sürece cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

2- Ekrem İmamoğlu yolsuzluk, rüşvet ve casusluk davasında örgüt lideri olarak 2 bin 430 yıl hapis talebiyle yargılanıyor. Bu davanın 2028 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sonuçlanması zor gözüküyor.

3- Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından itibaren yeni bir Özgür Özel doğdu. Genel başkanlıktan liderliğe terfi etti.

MANSUR YAVAŞ DENKLEMDEN DÜŞTÜ

4- Önce iki forvetim var diyordu. Mansur Yavaş’ı sağ açık, Ekrem İmamoğlu’nu sol açığa yerleştiriyordu. Kendisini de antrenör ilan etmişti. Önce onları ikili yarışa soktu. İmamoğlu’nun cezaevine girmesinden sonra ise Mansur Yavaş’ı ilan etmedi. Tam tersine süreç Özgür Özel’i ön plana çıkarırken, Mansur Yavaş denklem dışı kaldı.

5- Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesiyle birlikte başlayan süreç kime yaradı derseniz tek bir kişiye yaradı derim. O da Özgür Özel.

AKIN GÜRLEK’İ HEDEF SEÇTİ

6- Özgür Özel bu süreçte İmamoğlu soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i özellikle hedef seçti. Her konuşmasında Akın Gürlek’e vurdukça vurdu. Sonuç itibarıyla Akın Gürlek’ten Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 430 yıl hapis cezasının talep edildiği iddianame çıktı.

7- Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek’e hakaret etmek bana yarar mı sağladı, zarar mı verdi diye düşünüyor mu acaba?

ÖZGÜR ÖZEL KİME ÇALIŞTI

8- Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı andan itibaren destansı bir mücadele verdi. Ekrem İmamoğlu’ndan çok Ekrem İmamoğlu’nu savundu. Şimdiye kadar 70’e yakın miting yaptı. Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olunca; Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel kime çalıştı bana mı yoksa kendine mi çalıştı diye soruyor mudur acaba?

ÖZGÜR ÖZEL- ALİ MAHİR

9- Özgür Özel’in bundan sonraki aşamada cumhurbaşkanı adaylığı konusuna tabanı daha fazla hazırlayacağı söyleniyor. Erdoğan’ın karşısına CHP Genel Başkanı yakışır tezi işlenecekmiş.

10- CHP’de bir de paylaşımdan söz ediliyor. Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olursa onun yerine Ali Mahir Başarır’ın genel başkanlığa hazırlandığı konuşuluyor.



MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN’IN AÇIKLAMALARINA DİKKAT



Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyecek.

Gizlilik kararı alınacağı için toplantıda yapacakları açıklamalar kamuoyuna yansımayacak.

Ama ben, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın vereceği bilgilerin süreçte gelinen aşamayı göstermesi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda PKK silah bırakacağını açıkladı ama ciddi bir gelişme yok şeklinde bir hava mevcut. Ama işin aslı öyle değil. Perde arkasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ZAP KAMPI BOŞALTILDI

Dün Kandil’den PKK’nın Türkiye sınırına yakın olan Zap Kampı’nı boşalttığı açıklaması geldi. Bu, Terörsüz Türkiye sürecinde mekanizmaların işlediği ve Kuzey Irak’ta mesafe alındığını gösteren önemli bir açıklamaydı. O nedenle MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sürece ilişkin vereceği bilgilerin komisyona damga vurmasını bekliyorum.