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CHP delegeleri Özel’in politikalarını onayladı. Rakibi yoktu. Kılıçdaroğlu aday olsa tablo farklı olurdu. Özgür Özel yine de kazanırdı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmamakla doğru yaptı. Kurultayı kaybetmesi durumunda tamamen silinir giderdi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin PM listesi başarısız oldu. Özgür Özel’in listesini delemediler. Bu sonuçların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iyi değerlendirilmesinde fayda var.

Özgür Özel bu süreçte iki önemli kazanım elde etti.

1- Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreci iyi yönetti. Böylece kendini cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirdi.

2- Kurultaydan zaferle çıktı. Hem rekor bir oyla genel başkan seçildi hem de PM listesi firesiz kabul edildi.

Kriz ve kaos anında eylemlilik kararı alarak kitlelere liderlik etti. Hem de sertlik politikası ile tabanı konsolide etti. Bu sürecin kazananı Özgür Özel oldu.

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CHP delegeleri dikensiz gül bahçesi gibi bir CHP’yi teslim ettiler. Özgür Özel bu kurultaydan güçlenerek çıktı. Bakalım Özgür Özel bundan sonra ne yapacak? Kucaklayıcı mı olacak, yoksa tasfiyeye mi yönelecek?

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ortak bir kampanya yürütüyorlar. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıyorlar. Haksız bir şekilde hakaret ediyor ya da meydan okuyorlar. Sert bir muhalefet yürütüyorlar. Bu bir stratejiye dayanıyor. Böylece yolsuzlukların, rüşvetin konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar. Yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yolsuzluklar değil, Erdoğan konuşulsun istiyorlar.

KONUŞURKEN CHP’NİN BOY AYNASINA MI BAKTI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cunta suçlamasında bulundu. Sanıyorum yanılma ile aynaya baktı. Cunta demek, CHP demektir. İsmet Paşa’nın damadı Metin Toker, “CHP artı ordu eşittir darbe” demişti.

15 Temmuz’da darbeyi püskürten, 27 Nisan’da e-Muhtıra’yı geriye çeviren, askeri vesayeti geriletip MGK toplantısında paşalara, “Kes ulan” diye had bildiren, irtica brifinginin verildiği Yüksek Askeri Şûra toplantısında komutanlara, “Bunlar sizin işiniz değil. Beni bunlarla sıkıştırmaya mı çalışıyorsunuz?” diye çıkışan, 12 Eylülcüleri yargılatıp, 28 Şubatçılardan hesap soran Erdoğan mı cuntacı? Özgür Özel dürbüne tersinden bakıyor herhalde. Erdoğan için söylenmeyecek tek söz cuntacı demektir.

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Çünkü Erdoğan demek cuntalarla mücadele eden Cumhurbaşkanı demektir.

Erdoğan demek darbeleri püskürten Cumhurbaşkanı demektir

Erdoğan demek darbecilerden hesap soran Cumhurbaşkanı demektir

Erdoğan demek askeri vesayeti gerileten Cumhurbaşkanı demektir

Erdoğan demek milli iradenin temsilcisi demektir.

Erdoğan demek demokrasi kahramanı demektir.

Erdoğan hangi göreve geldiyse milletin oylarıyla geldi. Erdoğan’a cunta lideri demek, milli iradeye saygısızlık etmektir. Fransa’da Macron, İngiltere’de Starmer, İtalya’da Meloni, ABD’de Trump nasıl seçilerek geldiyse; Erdoğan da aynı şekilde seçimle gelen bir liderdir. Onlar demokrasinin simgesi oluyor da Türk halkının oylarıyla seçilen Erdoğan neden cunta lideri oluyor? Erdoğan’a cunta lideri demek Türk demokrasisine hakarettir.

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Erdoğan’a cunta lideri demek, milli iradeye saygısızlık etmektir.

Erdoğan girdiği her seçimde CHP’li adaylarla ya da ana muhalefet partisi olarak CHP ile mücadele etmiştir. Eğer Erdoğan cunta lideri olsaydı siz bu seçimlere nasıl girecektiniz? Erdoğan cunta lideriydi o zaman siz niye seçimlere girdiniz?

Cunta liderleri seçime girmez. Cunta liderleri seçimle işbaşına gelmez. Cunta lideriyle seçimde yarışılmaz.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayları Ekmeleddin İhsanoğlu ile yarıştı, Muharrem İnce ile mücadele etti, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek Cumhurbaşkanı oldu. Son seçimde bu milletin yüzde 52’sinin oyunu alan 27 milyon 800 bin oyla seçilen bir Cumhurbaşkanı’dır.

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ÖZGÜR ÖZEL DARBE DİLİNİ KULLANIYOR

Cunta lideri arayan Özgür Özel’in CHP’nin tarihine bakmasında fayda var.

Merhum Adnan Menderes, “CHP muhalefeti tahripkârdır” demişti. Menderes, CHP’nin desteklediği 27 Mayısçılar tarafından idam edildi. Deniz Gezmiş de CHP’nin başbakan verdiği 12 Martçılar tarafından asıldı.

27 yıllık tek parti devrinin ardından Menderes 14 Mayıs’ta bir “beyaz devrimle” başbakan olduktan 2 ay sonra CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, ‘Menderes tek adam oldu’ diye kampanya başlatmıştı.

Tek parti döneminin milli şefi İsmet Paşa tek adam olmuyor. 14 Mayıs’ta ‘beyaz devrimle’ seçilen ve darbecilerce idam edilen Menderes tek adam oluyor. CHP zihniyeti bu işte. 27 Mayıs’ın başlama vuruşunu yapan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’dür. İsmet Paşa, “Şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru bir haktır” diyerek, Kore’deki darbeden sonra “Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir” diyerek, ordu içindeki cuntalara mesajlar göndererek 27 Mayıs’ı teşvik etmiştir. O nedenle 27 Mayıs sabahı İnönü’nün evininin etrafı bayram yerine çevrilmiştir. 27 Mayıs’ın devlet başkanı Cemal Gürsel, “Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam” demiştir.

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İnönü de “Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız. Büyük bir iş başardınız. Sizleri anlıyorum, ne zaman bir arzunuz olursa emirlerinize amadeyim” diye karşılık vermiştir. Cemal Gürsel, “İsmet Paşa gerdeğe girecek bir delikanlı kadar aceleci ve heyecanlıydı” diyecektir.

27 Mayıs’ta Menderes’i asan darbeciler daha sonra CHP’den milletvekili seçilmiş, İnönü kabinelerinde bakanlık yapmıştır.

12 Mart müdahalesine başbakan veren yine CHP’dir. CHP milletvekili Nihat Erim, Deniz Gezmiş’leri asan 12 Mart’ın başbakanı olmuştur 12 Mart muhtırasını veren Muhsin Batur ise CHP’den senatör seçilmiş, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na cunta başkanı demek demokrasinin dilini kullanmak demek değildir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na cuntacı demek darbe dilini kullanmaktır.