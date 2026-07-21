Özgür Özel ‘bir bölen’ mi olacak

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Demirel’e, “Bir bilen” deniliyordu. CHP’liler ise Ecevit’e, “Bir bölen” diyorlardı. 12 Eylül’den sonra CHP’ye dönmeyip DSP’yi kurduğu için.

İnsanların bir hafızası olduğu gibi partilerin de bir hafızası var.

CHP’nin yeni ‘bir bölen’i Özgür Özel mi olacak?

Özgür Özel, CHP içinden yetişen, CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevi yapan bir lider.

CHP’nin evladı.

CHP’nin evlatları şimdi CHP’yi bölüyorlar.

Özgür Özel, CHP’nin tarihinde şimdiye kadar CHP Genel Başkanı olarak yer almıştı. Ama önümüzdeki hafta CHP’nin bölen adamı olarak yerini alacak.

ÖZGÜR ÖZEL-EKREM İMAMOĞLU İKİLİSİ

Aslında Özgür Özel yalnız değil. Ekrem İmamoğlu da var. Kazandığı koltukları CHP’ye borçlu olan, CHP sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, yolsuzluk iddialarıyla girdiği cezaevinde dahi CHP’lilerin vefa gösterdiği Ekrem İmamoğlu, CHP’ye siyasi tarihinin en ağır darbelerinden birini vurmaya hazırlanıyor.

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SÜREÇ BAŞLIYOR

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP’nin sayesinde önemli görevlere geldiler; siyasetin vitrinine çıktılar. CHP’nin evlatları şimdi CHP’yi bölüyorlar.

Özgür Özel, bugün CHP grubunda son kez konuşacak. Yarın MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelip ‘Yeni Parti’nin kuruluş sürecini başlatacak.

Özgür Özel, milletvekilleriyle de bir toplantı yapacak. Ardından milletvekilleri istifa edip ‘Yeni Parti’ye geçecekler.

ÜÇ PARÇA

CHP milletvekilleri üçe bölünmüş durumda.

1- Özgür Özel ile gidecekler.

2- Kemal Kılıçdaroğlu ile kalacaklar.

3- Üçüncü yolcular. Bunlar da CHP’de kalacaklar. Gelişmelerin seyrine göre tavır belirleyecekler.

‘Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Milletvekilleri kurucu üye olacak. Böylece “Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız” diyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu’nun partisi kurulmuş olacak.

Özgür Özel’le birlikte hareket eden milletvekili sayısının beklenenden fazla olması bekleniyor. 70-80 milletvekilinden söz ediliyor. Eğer bunu başarabilirlerse ‘Yeni Parti’ ana muhalefet olacak.

FARK VAR

‘Yeni Parti’nin AK Parti gibi ilk seçimde iktidar olacağını savunanlar var. Bunlar siyasi tarihi bilmiyorlar.

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Merkez sağ ile merkez solun tarihinden habersizler.

CHP’ye karşı alternatif olarak kurulan partiler yaşamaz.

Güven Partisi, Memleket Partisi, Anadolu Partisi yaşadı mı? DSP ise ancak varlığını koruyor.

Ama merkez sağın tarihi farklıdır.

Demokrat Parti kuruldu, 27 Mayıs’ta kapatıldı. AP kuruldu, 12 Eylül’de kapatıldı. ANAP kuruldu, ömrünü tamamladı. DYP kuruldu, ömrünü tamamladı. Refah Partisi kuruldu, ömrünü tamamladı.

Merkez sağda büyük bir kitle partisi kurulur, iktidar olur, lideri başında olduğu sürece yaşar. Sonra yeni bir parti kurulup topluma güven veren bir lideri olursa iktidar olur.

CHP ile AK Parti’nin tarihi gerçekleri farklı. Sosyolojisi farklı.

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Birine alternatif olarak kurulan yaşamaz; diğeri içinden alternatifler çıkarır, iktidar yapar.

MESELE ŞİİR DEĞİL

Ayrıca Erdoğan, şiir okuduğu için hapse girdi. Ekrem İmamoğlu ise hırsızlık ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor.

Bu millet Erdoğan’ a sadece şiir okuduğu için oy vermedi. Öyle olsaydı memlekette şairler partisi tek başına iktidar olurdu. Başarılı belediye başkanı ve 28 Şubat’a karşı dik duruşu nedeniyle oy verdi. Ekrem İmamoğlu’na neden oy versin? Yolsuzluk ve hırsızlık konusunda çok başarılı bulduğu için mi?

KADER HAFTASI

Tekrar Özgür Özel konusuna dönersek Özgür Özel açısından kader haftası. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkan adayı olmadan önce, “Manisa’da, evin salonunda, yarı karanlıkta oturdum ve hiçbir şey yapmadan dört saat düşündüm” demişti. O zamanki verdiği karar isabetliydi. O karar sonucunda CHP Genel Başkanı oldu. Bu kez de sessiz bir odaya çekilip beş saat düşünmesinde yarar var. Çünkü verdiği karar sonucunda ya kahraman olacak ya da CHP’yi bölen adam olacak. Ya efsane olacak ya da eski bir hikâye olarak kalacak.

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CHP’de kalıp CHP Genel Başkanlığı için mücadele edip partinin bölünmesini önleyen biri olursa mutlaka bir gün CHP Genel Başkanı olacak. Yoksa CHP tarihine CHP’yi bölen adam olarak geçecek. Özgür Özel tarihi bir karar arifesinde.

İMAMOĞLU VESAYETİ

Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ile birlikte ‘Yeni Parti’yi kurarak yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Özgür Özel’in siyasetteki en büyük eksisi Ekrem İmamoğlu’nun vesayeti altında bir görüntü vermesiydi. ‘Yeni Parti’ye geçtikleri taktirde Ekrem İmamoğlu vesayeti devam edecek. Bir süre sonra mahkeme kararları açıklanıp Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet davalarından ceza aldıkça Özgür Özel’i de yıpratacak. ‘Yeni Parti’nin rüzgârını da kesecek. Ayrıca Özgür Özel bir türlü lider olamayacak. Peki bu parti birilerinin iddia ettiği gibi ilk seçimde iktidar olur mu? Bence bu partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP köklü bir çınardır. Herkes sonunda toplanıp ‘baba ocağı’ olan CHP’ye gelir.