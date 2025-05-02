Özgür Özel ara seçim hamlesi yapacak

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CHP kulislerini araştırırken Genel Merkez’de bu yönde bir çalışma yapıldığı kulağıma geldi.

Kasım ayında ara seçim yapılması için CHP’nin güçlü olduğu iller üzerinden bir simülasyon çalışması yapılıyor.

Kocaeli, Bursa, Ankara birinci bölge gibi yerler üzerinde duruluyormuş. CHP’nin yerel seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı iller üzerinde simülasyon çalışması yapılıyormuş.

Buradaki siyasi hedef belli. Eğer ara seçim CHP’nin güçlü olduğu yerlerde yapılır ve CHP seçimden bu başarıyla çıkarsa erken seçimi zorlayacaklar.

23 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİRİLECEK

Hesap şu; Meclis’te 7 milletvekilliği boş. 23 milletvekili daha istifa ederse sayı 30’a ulaşıyor. 600 milletvekilimiz olduğu için bunun yüzde 5’i boşaldığı takdirde ara seçimlere gidilmesi gerekiyor. Ama onun şartları var.

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2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda “Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce karar verilir” deniliyor.

Ancak ondan önce Anayasa’nın 84. Maddesi’nde şöyle bir düzenleme yer alıyor: “İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nca tespit edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.”

ANAYASAL DURUM

Özgür Özel’in bu hesabının önünde ciddi olarak bir Anayasal engel duruyor.

Anayasa’nın 84. Maddesi’ne göre, “İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanlık Divanı tarafından tespit edildikten sonra Meclis Genel Kurulu’nca kararlaştırılır” deniliyor.

1-Peki istifalar Meclis’e indirilemezse ne olur?

2- Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargılama sürecinde ortaya çıkacak yeni görüntüler, yeni tanıklar ve itirafçılar nedeniyle rüzgâr tersine dönerse ne olacak?

O konjonktürde gidilecek bir ara seçimde CHP elindeki milletvekillerini kaybetmiş olmaz mı?

Ara seçim formülünü süpersonik füze olarak yorumlayanlara bir tavsiyem olacak; dikkat edin süpersonik füze sizi vurmasın.

MANSUR YAVAŞ YEDEK ADAY MI

Fenerbahçe’nin süper yedeği Semih vardı. 80’inci dakikada oyuna girip gol atması beklenirdi.

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Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu’nun yedeği gibi görülüyor.

Daha doğrusu Mansur Yavaş cephesinde böyle bir rahatsızlık var. Zaten Özgür Özel’in,”Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hâlâ içeride olmaya devam ederse, seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir. Cumhurbaşkanı Yavaş, başbakan İmamoğlu olur” açıklamasından sonra Mansur Yavaş en ufak bir değerlendirme yapmadı.

24 SAAT GEÇMEDEN

Allah’tan yapmamış, çünkü Özgür Özel 24 saat geçmeden bu kez “A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Nokta” dedi.

Eğer Mansur Yavaş ilk açıklama üzerine heyecanlanıp bir paylaşımda bulunsaydı çok zor durumda kalacaktı.

1-Özel bir yandan Mansur Yavaş’ı da denklemin içinde tutmaya çalışıyor ama diğer yandan da as futbolcu değil, İmamoğlu’nun yedeği muamelesini yapıyor.

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2-Ayrıca Mansur Yavaş seçime girecek. Milyonlarca oy alacak, sonra yetkilerini İmamoğlu’na devredip sembolik cumhurbaşkanı olarak köşesine çekilecek. Bu Mansur Yavaş’a oy veren milyonların iradesine saygısızlık olmaz mı?

3-Mansur Yavaş anketlerde önde yer alıyor ama İmamoğlu’nun yedeği muamelesini görüyor.

Mansur Yavaş kendisine oynanan oyunun farkında.

SEZER ÖRNEĞİ

Ecevit’in seçtirdiği Ahmet Necdet Sezer bile sembolik cumhurbaşkanı olmadı. Ecevit’in yüzüne Anayasa kitapçığı fırlattı.

CEVAP VERMEYE DEĞMEZDİ AMA...

Ali Mahir Başarır, Meclis’teki konuşmasında ismimizi anmış. Zafer Şahin, CNN TÜRK ekranlarından hak ettiği yanıtı verdi.

Cevap vermeye değmez ama kamuoyu bilsin istedim. Ali Mahir Başarır, “Türk ordusu Katar’a satılmıştır” diye şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira attığında eleştirmek için yazı yazmadan önce kendisini arayıp cevap hakkını kullandırdığım kişidir.

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BAYKAL’A NE DEMİŞTİ

Ali Mahir Başarır, 12 Eylül’den sonra CHP’yi açarak yaşamasına neden olan Deniz Baykal’ın zihni melekelerinin yerinde olmadığını söylemişti. CHP’nin Eski Genel Başkanı’na bu söylenir mi? Baykal’la konuşmuş ve yazımı “Baykal’ın da zihni melekeleri gayet iyi, kafası tıkır tıkır çalışıyor” diye bitirmiştim. Bir gün sonra Baykal aramış, “Akıl sağlığımın yerinde olduğunu kayıtlara geçirdin ya çok sağol kardeşim” demişti.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDIĞINDA

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün CNN TÜRK’te yayındaydım. İmamoğlu’nun eleştirilerime cevap verecek imkânı olmadığı için hakkında konuşmayacağımı söyledim. 20 Mart tarihinde Hürriyet gazetesinde, “Ben bu aşamada kişisel bir karar aldım. Ekrem İmamoğlu gözaltında olması nedeniyle bana cevap verecek imkânlara sahip değil. O nedenle gözaltı durumu netleşene kadar İmamoğlu’nu eleştirmeyeceğim” diye yazdım.

İSTİFA EDERİM

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Ayrıca Ergenekon sürecinde, Gezi olaylarında, FETÖ’yle mücadele sürecinde ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlarda şu tutuklanacak, bu hapse atılacak demedim. Gazetecilerin polis, jandarma ve savcılığa soyunmasını tasvip etmem. Ali Mahir Başarır, benim şu tutuklanacak, bu hapse atılacak diye bir açıklamamı ya da yazımı gösterirsen ben bu mesleği bırakacağım. Ama gösteremezsen sen siyaseti bırakacak mısın?

İMAMOĞLU’NU DA SATAR

Senin Baykal’a yaptığın gibi, Kılıçdaroğlu’nu sattığın gibi, Ekrem İmamoğlu’nu ilk satanlardan biri olacağından kuşkum yok. İstersen bu yazıyı sakla çünkü Ekrem İmamoğlu’nu sattığında bunu sana hatırlatacağım.