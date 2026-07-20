Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor

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Böylece CHP ortadan ikiye bölünecek.

Peki kurulacak olan Yeni Parti ne yapacak? CHP’nin oy oranı ne olacak?

Özgür Özel’in parti kurmasını destekleyenlere göre Yeni Parti ilk seçimde tek başına iktidar olacak. Yüzde 38’den başlayıp yüzde 59’a kadar çıkaran anketler var.

Benim elimdeki anketler ise aynı şeyi söylemiyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin kuracağı partinin CHP’nin oylarının üçte ikisini alacağını gösteriyor. Tabii şimdilik.

Neden şimdilik dedim? Parti kurulduktan sonra bu destek artabilir de azalabilir de...

Yeni Parti’yi yüzde 38’den başlatan anket firmalarının bir kısmı cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 55’le yüzde 65 arasında kazanacağına dair anket sonuçları yayınlıyorlardı.

Özgür Özel’in kuracağı partinin ilk seçimde iktidar olacağını savunanların önemli bir bölümü, geçmişte Cem Boyner’in kurduğu YDH’yı, daha sonra Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan’ın YTP’sini de yüzde 58 gösteriyorlardı. Yüzde 1.15 aldılar.

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YENİ PARTİ GÖMLEĞİ

Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin bir tabanı var. Hatta CHP’nin oylarının üçte ikisini aldıkları için yüzde 16-20 arasında bir yere oturuyorlar. Seçimlere kadar köprülerin altından çok sular akar ama Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin de baraj sorunu yaşamayacağı görülüyor. Özgür Özel partisinin önündeki en önemli engel; CHP kimliği. CHP’den kopmak o kadar kolay değil. CHP bir parti değil, kimlik. Ayrıca Yeni Parti, geçmişte Özal’ın kardeşi Yusuf Özal’ın başkanlığında kurulan bir partinin ismini taşıyor.

ANAP’tan daha liberal ama renksiz, kokusuz bir parti. CHP gibi ağır ideolojik bir partiden gelenleri tatmin etmez. Yeni Parti gömleği Ekrem İmamoğlu’na cuk oturur ama Özgür Özel’e uymaz.

DESTEK AZALDI MI

Şimdi gelelim anketlere.

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın haziran ayı araştırmasında, “CHP’lilere mutlak butlan kararından sonra partiye olan desteklerinin değişip değişmediği” sorulmuş.

Ankete katınların yüzde 47.8’i değişmedi diyor. Yüzde 19.7’si ise desteğinin arttığını söylüyor. Desteğim azaldı diyenlerin oranı da ona yakın. Yüzde 19.4’lük bir kesim desteğinin azaldığını ifade ediyor. Yüzde 9.6’lık bir kesim ise kararsız kaldığını söylüyor. Görüş belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3.5.

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ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK

GENAR’ın anketinde yine CHP’lilere sorulan bir soru var. “CHP’de en çok kimi destekliyorsunuz” diye sorulmuş. Özgür Özel ekibine ezici bir destek var. Yüzde 82.7’lik bir kesim Özgür Özel ekibini destekliyor. Bu da Özgür Özel’in duruşunun CHP tabanında güçlü bir destek bulduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu ekibine olan destek ise yüzde 10.9 seviyesinde. Kılıçdaroğlu’nun öncelikle CHP tabanını ikna etmesi gerekiyor.

MİLLETVEKİLİ TABLOSU

GENAR’ın raporunda bu veriler, CHP tabanında bir kopuştan çok bir tereddüt hali olduğu yönünde yorumlanmış. CHP geleceğine bu sessiz çoğunluk karar verecek.

Tereddüt hali CHP milletvekillerinde de kendini göstermeye başladı. Şu anda ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı 50’ye ulaştı. Özgür Özel’le gidecek milletvekillerinin sayısı 50-60 olarak gösteriliyor. Kılıçdaroğlu ile devam edecek olanlar 20-24 arası. Ama ‘Üçüncü Yolcular’ın sayısı her geçen gün artarak 50’ye ulaştı. Aziz Nesin’in hikâyesinde olduğu gibi “Du bakali n’olacak?” diye bekliyorlar.

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Bu durumda Özgür Özel’in partisine 50 civarında milletvekili giderse Meclis’te birinci parti olamayacaklar.

Çünkü DEM Parti’nin milletvekili sayısı 56.

İKİNCİ ANKET

İkinci bir anketi daha paylaşmak istiyorum. Areda-Survey’in anketinde ise “Özgür Özel ekibi, CHP’den ayrılıp yeni bir parti kurmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 68.2 çıkıyor. “CHP’de kalıp mücadelesini sürdürmelidir” diyenlerin oranı ise yüzde 31.8’de kalıyor. Areda Survey bu soruyu sadece CHP’lilere sormamış, Türkiye geneline yöneltmiş.

“CHP içinde hangi tarafı haklı buluyorsunuz” sorusuna ankete katılanların yüzde 53.9’u Özgür Özel’i desteklerken, Kılıçdaroğlu’nu haklı bulunların oranı ise yüzde 46.1 çıkıyor.

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BİRİNCİ PARTİ KİM

Anket sonuçları yayınlayıp siyasi partilerin oy oranlarını vermemek olmaz.

GENAR’ın anketine göre AK Parti yüzde 36.2’yle istikrarlı ama küçük oranlardaki yükselişini sürdürüyor. Mutlak butlan tartışması ile ortadan ikiye bölünen CHP’nin oylarında ise kısmı bir gerileme var. CHP yüzde 28.3 oy oranıyla son iki ayda yüzde 30 seviyesinin altına geriledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle üçüncü sıraya yerleşen DEM Parti yüzde 9.2’le bu özelliğini koruyor. MHP yüzde 8.1’le dördüncü sırada gelirken, İYİ Parti yüzde 7.1 çıkıyor. Son iki ayda yükseliş trendine giren Yeniden Refah Partisi yüzde 3.8 çıkarken, onu yüzde 2.5’le Anahtar Parti takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.1 oranına gerilemiş durumda. İşçi Partisi ise yüzde 1.3’le en alt sıralarda yer alıyor.

CHP DÜŞÜŞTE

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Areda Survey’in anketinde ise ilk üç sıralama aynı ancak oranlarda farklılık var.

AK Parti yüzde 35.1’le son 6 aydır elde ettiği birinciliği sürdürüyor.

CHP ise son tartışmaların da etkisiyle ciddi oranda gerileyerek yüzde 22.2’ye düşmüş.

DEM Parti yüzde 9.0’la üçüncü sıradaki yerini korurken, MHP yüzde 8.1’le onu takip ediyor. İYİ Parti yüzde 5.5’lik oranı korurken, Zafer Partisi yüzde 3.8, son dönemlerde tırmanışa geçen Anahtar Parti ise yüzde 3.6 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.1’le düz bir çizgi üzerinde yürüyor.