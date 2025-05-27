Özel mi Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı

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CHP milletvekilleri İmamoğlu’nu çok sevdikleri için değil, İmamoğlu rüzgârından yararlanmak için onu yapıyorlar. İmamoğlu rüzgârı ile yelkenlerini dolduracaklar.

Özgür Özel şaşırtıcı eylemler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ali Mahir’i bilmem ama Mahmut Tanal’da takıntılı âşıklar gibi 15 Temmuz Köprüsü’ne çıkıp, “Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım” diye eylem yapacak potansiyeli görüyorum.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan bu yana strateji değişikliği yaptı, eylemci muhalefete geçti. Tabanını mobilize edip CHP’yi yükselişe geçirdi. Böylece CHP Genel Başkanlığı’ndan liderliğe yükseldi.

Ancak Özgür Özel CHP’nin kaderiyle Ekrem İmamoğlu’nun kaderini birleştirdi.

İmamoğlu rüzgârıyla yükselişe geçtiler, İmamoğlu rüzgârlarının tersine esmesiyle inişe geçecekler. Oysa CHP ile İmamoğlu arasına mesafe koysaydı İmamoğlu çökse de CHP ayakta kalırdı. Anketleri düzenli olarak takip etmeye çalışırım, iş bazlı. İmamoğlu rüzgârı ve siyasi kutuplaşma nedeniyle CHP ve AK Parti tırmanışa geçmişti. İYİ Parti’deki ulusalcı solcular CHP’ye dönmüş, küçük partilerin seçmenleri CHP ve AK Parti etrafında toplanmaya başlamıştı.

CHP OYLARI

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CHP hâlâ birinci parti ama CHP’nin oylarındaki yükseliş durdu.

CHP’nin mitinglerinde artık eski kalabalıklar toplanmıyor. Bayramdan sonra miting yapmakta zorlanacaklar. O yüzden mitingleri sonlandırabilirler. İmamoğlu için imza toplamakta zorlanıyorlar.

Ekrem İmamoğlu için yapılan oylamada 15.5 milyon oy kullanıldığını açıklamışlardı. 4 milyon 800 bin oy kullanılmış. Asıl ilginç olan ‘İmzada bu sayıyı aşacağız’ dediler, ama o hedefe bir türlü ulaşamıyorlar. Çünkü yolsuzluk algısı oturmaya başladı.

CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı. Birkaç başlığı paylaşmak istiyorum.



ERTAN YILDIZ



1- Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan bu yana yanındaki ilk üç adamından biri olan Ertan Yıldız’ın itirafçı olması CHP’yi karıştırdı. “Ertan Yıldız’ı İmamoğlu’nun yanına iktidar yerleştirmedi. İmamoğlu’nun en önemli adamıydı. Bunu nasıl izah edeceğiz?” eleştirileri yükselmeye başladı

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2- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında bildirmediği cep telefonu bulundu. Özel Kalem Müdürü’nün bu konudaki açıklaması inandırıcı bulunmadı. CHP milletvekilleri, “Bir insan telefonunu neden gizlemek ister?” diye soruyor.

3- Ekrem İmamoğlu’nun Meridyen Otel’deki görüşmeleri sırasında kameralar bantlanmıştı. Özgür Özel de bu durumu üzerine çorba dökülmemesi için korumalarının da kameraları bantladığı örneğiyle izah etmişti. İmamoğlu’nun otele 22 kez gittiği ama üçünde kameraların bantla kapatıldığı 19’unda bantlanmadığı ortaya çıktı. “19’unda çorba içilmedi herhalde” yorumları yapıldı. İzahı olmayanın mizahı olur.

İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın kameraların bantlanmasını güvenlik gerekçesiyle izah etmeye çalışmış. Mustafa Akın, Kenan Evren’in korumalığını yapmış.

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Kenan Evren eski Cumhurbaşkanı olmasının ötesinde 12 Eylül darbesinin lideriydi. Kenan Evren tek bir görüşmesinde kameraları kapattı mı acaba?



Tam tersine güvenlik için kameraların görmediği kör noktalara kamera konulur. Ya da fiziki önlem alınır.

İmamoğlu’ndan önce İstanbul’u yöneten Kadir Topbaş, Ali Müfit Gürtuna, Recep Tayyip Erdoğan, Nurettin Sözen, Bedrettin Dalan otellerde görüşmeler yapıp, kameraları bantlattılar mı?

İmamoğlu niye yapıyor? Sakladığı, gizlediği ne var?



İmamoğlu niye makamında değil otel odalarında görüşür? İmamoğlu makamından çok otel odalarında görüşmüş.

Kimi görüşmelerinde kameraları kapattırıp sinyal kesici jammer kullanılmış. Eğer gizli bir görüşme olmasa neden kameralar bantlanılır? Neden jammer kullanılır?



Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığına talip olan kişinin şeffaf olması gerekmez mi?

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EYLÜLDE BIRAKILACAK MI

İstanbul Büyükşehir Belediye yönelik operasyonlar derinleşip İmamoğlu’nun yakınındaki isimler itirafçı olmaya başladıkça CHP’deki sorgulama artmaya başladı.



İmamoğlu ekibi bunu gördüğü için İmamoğlu haziran ayında çıkacak beklentisini oluşturmuştu.

Haziran geldi. İmamoğlu içeride. Bu kez eylülde çıkacak beklentisini oluşturuyorlar. Daha iddianamesi hazır değil ama öyle bir hava yayıyorlar. Tüm bu çabalar cezaevindekiler çözülmesin, itirafçı olmasın diye.



Ama beklentiler yerini moral bozukluğuna bırakıyor.

İmamoğlu siyasi operasyonla alındı, cumhurbaşkanı adayı olduğu için tasfiye edilmeye çalışıyor algısı yerini yolsuzluğa bırakıyor.

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Ekrem İmamoğlu, yolsuzluğa battıkça CHP’yi de batırıyor. Yoksuzluk damgası İmamoğlu’na yapıştıkça CHP’nin üzerine de yapışıyor. Bu gidişle CHP milletvekilleri bir gün 15 Temmuz Köprüsü’ne çıkıp “CHP Free” yani “CHP’ye özgürlük” pankartı açarsa şaşırmam.



CUMHURBAŞKANLIĞI HESABI



Özgür Özel siyasi tez konusu olacak birisi. Rakiplerini mücadele ederek tasfiye etmiyor. Tam aksine en yakınında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın adamıydı. Kılıçdaroğlu kendi yerine grup başkanı yaptı. Özgür Özel siyasi velinimeti olan Kılıçdaroğlu’nu devirdi.

Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun en yakın adamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Posta güvercini” dediği kadar yakın. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden çıkamayacağını ve cumhurbaşkanı adayı olamayacağını biliyor. Ama İmamoğlu’na yakın olarak onun mağduriyeti nedeniyle oluşan havadan yararlanıyor.

Bu süreç en çok İmamoğlu’na mı Özgür Özel’e mi yaradı diye soracak olursanız, tartışmasız Özgür Özel’e yaradı derim.

Özgür Özel böylece Mansur Yavaş’ı geri plana itmeyi başardı.Normalde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamadığı takdirde akla ilk gelecek isim Mansur Yavaş olması gerekirken ibre artık Özgür Özel’i gösteriyor.

Mansur Yavaş hem DEM Parti’yle ilgili konuşması nedeniyle eksi bir puan aldı hem de Özgür Özel’in çok ön plana çıkmasıyla eski pırıltısını kaybetti. Ama Özgür Özel onu denklemde tutmaya çalışıyor. Çünkü Mansur Yavaş hâlâ anketlerde önde çıkıyor. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak. Ama CHP’nin değil. Çünkü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı, yani Özgür Özel olacak.

Mansur Yavaş da bu durumda yüz bin imza toplayıp İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin adayı olabilir.