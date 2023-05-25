Özdağ’la anlaşma Kürt oylarını kaybettirir mi, Kılıçdaroğlu’nun oyları düşer mi

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Ama bu üzerinde değerlendirme yapmaya engel bir durum değildir. Ümit Özdağ, Millet İttifakı ile mutabakat imzalamak istedi. Bu talebe Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu baktı ki Millet İttifakı çatlayacak, oturdu Ümit Özdağ ile kendisi anlaştı. Kılıçdaroğlu şimdi bir elinde Kandil’i, diğer elinde Ümit Özdağ’ı tutmaya çalışan ama Millet İttifakı’nı da korumaya çalışan bir lider konumunda. Birbirine düşman ittifaklar Kılıçdaroğlu’na seçim kazandıracak mı yoksa tam aksine ikinci turda kaybetmesine neden mi olacak? Seçimin kritik sorusu bu.

HER TURA BİR İTTİFAK

Kılıçdaroğlu birinci tura Millet İttifakı ile girdi. Millet İttifakı’nın yetmediği yerde Kandil’le, HDP ile işbirliği yaptı.

Seçimler ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu bu kez Türk milliyetçiliği gömleğini giydi, Ümit Özdağ ile mutabakat imzaladı.

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Eğer seçimlerin üçüncü tura kalma ihtimali olsaydı Kılıçdaroğlu HÜDA Par’la ittifak yapar mıydı?

ÜMİT ÖZDAĞ’IN İÇ SAVAŞ UYARISI

Ümit Özdağ cephesine baktığımızda da Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar demişti. Şimdi iç savaş çıkar dediği Kılıçdaroğlu ile anlaştı.

Anayasa’daki Türklük tanımını değiştireceğiz diyen Ali Babacan’la aynı ittifak içinde yer aldı.

AT PAZARLIĞI MI KOLTUK PAYLAŞIMI MI

Ümit Özdağ, koltuk paylaşımında öyle heyecanlanmış ki Kılıçdaroğlu’nu beklemeden, CHP’li gençlerin mülteciler aleyhinde duvarlara yazılar yazmasını alkışlayıp, “Söz, ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” diye tweet attı. Ama bu tweet Millet İttifakı’nı karıştırdı. 6’lı Masa’da oturanlar Kılıçdaroğlu bize verdiği sözleri unuttu mu, bizi sattı mı kaygısına düştü. Gelecek Partili Selim Temurci, “Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden.Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa Sn. Soylu kesin kalacak demektir” diye tweet attı.

OĞAN İLKE, ÖZDAĞ KOLTUK PAZARLIĞI YAPTI

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la koltuk pazarlığı yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan’la pazarlık yapmadıklarını söyledi. İlkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sinan Oğan o ilkelerin ne olduğunu kamuoyunun önünde açıkladı. Attığı tweet’ten de anlaşılıyor ki Ümit Özdağ bakanlık pazarlığı yapmış.

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Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın verildiği söyleniyor.

6’LI MASA’YI SATTI

Peki bundan 6’lı Masa’nın haberi var mı? Kılıçdaroğlu, Özdağ’a bakanlıkları pazarlarken diğer liderlerin onayını aldı mı? Hayır. Almamış.



Bu durumda Kılıçdaroğlu; bir adet Ümit Özdağ karşılığında 5 adet Millet İttifakı ortağı bir adet Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı satmış olmuyor mu?

MUTABAKAT METNİ ÇÖPE



6’lı Masa’nın ortakları 1.5 yıl çalıştılar. Ali Babacan kullanılacak yazı fontu, puntosu ve satır aralığının dahi tartışıldığını söyledi. “Avrupa bize aferin diyecek” dedi. 6 liderin imzaladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” ortaya çıktı.

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Ancak Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile yaptığı anlaşma ile Ortak Politakalar Mutabakat Metni bir anda çöp kutusuna atılmış oldu. Şimdi Ali Babacan’a Avrupa nasıl aferin diyecek? Kemal Bey, yaptığınız iş mi?

ORTAK MUTABAKAT METNİ İLE ÖZDAĞ METNİ KARŞI KARŞIYA

Ortak mutabakat metninde kayyum uygulamalarına son verileceği vaat ediliyordu. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakat metninde ise, “Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalle idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” deniliyor.

Kılıçdaroğlu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na, Türkiye’nin koyduğu şerhi kaldıracağını vaat etmişti. Ortak mutabakat metninde de 6 parti tarafından aynı vaat yer almıştı. Özdağ ile imzalanan mutabakatta ise “Türkiye’nin milli ve üniter yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecek” deniliyor.

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Bu örnekleri daha fazla uzatmayacağım. Son durum şudur: Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile anlaşarak 6’lı Masa ile imzaladığı ortak mutabakat metnini rafa kaldırdı.

İKİ SIRRI’NIN SORUSU

Önce Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla” diye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile mutabakat metnini açıklamasına saatler kala bu kez Sırrı Süreyya Önder, “Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var” diye hatırlatmada bulundu. “Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevlerinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi” dedi. Zaten Kılıçdaroğlu da, meydanlarda Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin diye çağrı yapmıştı.

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Sırrı Süreyya Önder’in sorduklarından çok bildikleri daha fazla. Bu durumda bizim de bazı soruları sormamız kaçınılmaz oldu.

KILIÇDAROĞLU’NA KRİTİK SORULAR

Kemal Bey, Kandil ve HDP desteği karşısında hangi sözleri verdin? PKK terör örgütüne destekten dolayı alınan kayyum belediyelerin atanması, Demirtaş dahil PKK’lıların cezaevinden çıkması, KHK’lıların kamuya atanması konusunda söz verdin mi? Bunun içinde PKK’ya yönelik operasyonların durdurulması, Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu verdiğinize göre Irak ve Suriye’deki Türk askerinin geri çekilmesi, HDP’lilerin söz verdiği üzere Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşturulması var mıydı?

KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ



1- Ümit Özdağ, Türk siyasetinin geleceğinde var olma iddiasını Kandil’in, HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek kaybetti.

2- İlk tur seçimlerde HDP’lilerin oylarının tamamını alan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’la anlaşma yaparak Kürt seçmenin motivasyonunu kaybetti.

3- Ümit Özdağ, üç beş koltuk uğruna Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu veren Kılıçdaroğlu ile anlaşma yaparak terörle mücadele konusundaki tutarlılığını kaybetti.

4- Ümit Özdağ, Ümraniye’de fuarda gezerken “Yeşil Sol Parti, kimse yok stantta. Muhtemelen dağa çıktılar” demişti. Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer alarak inandırıcılığını kaybetti.

Bu ittifak tam bir kaybet kaybet ittifakı oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN OYLARI DÜŞER Mİ

Kılıçdaroğlu’nun rakibi Erdoğan’ın en büyük özelliği güvenilir lider olmasıyken Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’yı ortada bıraktı, HDP’yi Ümit Özdağ’a değişti. Böylece dostlarını yarı yolda bıraktı.

Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’ya rağmen Ümit Özdağ ile anlaşma yaptı. Bu durumda 6’lı Masa seçimlerde aşkla, şevkle çalışır mı? HDP’liler Kürt seçmeni sandığa yönlendirmede zorluk yaşamaz mı? Bir motivasyon kaybına neden olmaz mı? Ümit Özdağ ile anlaşan Kılıçdaroğlu için HDP seçmeni seferber olur mu? HDP’li Erol Katırcıoğlu, “Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil” diye tepki gösterdi. Ümit Özdağ’ı kazanayım derken HDP seçmenini küstürmek Kılıçdaroğlu’nun oylarını düşürmez mi? Bu gidişle Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı oyu da alamayacak ve bu seçimin kaybedeni olacak.