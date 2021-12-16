OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da baş başa görüştüğü zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan, İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını, belediye başkanlığına yoğunlaşmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalar hakkında da “Bu işin bitmesi gerekiyor” demişti. Kılıçdaroğlu, “Öz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yap, İstanbullulara hizmet et. Halk bizden hizmet bekliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını sonlandır” demişti.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu bir süre sessiz kaldı. Sonra Reuters haber ajansına açıklama yaptı. “Benim tek istediğim şey, İstanbul’a hizmet etmek” dedi. Bu sözden Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajın anlaşıldığı anlamı çıkıyor. Ama İmamoğlu bir şey daha söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, “Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NU RAHATSIZ ETTİ

İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara noktayı koymak yerine, adres olarak Millet İttifakı liderlerini göstermesi Kılıçdaroğlu cephesinde suratların asılmasına yol açtı. Çünkü İmamoğlu hem ben cumhurbaşkanı adayı değilim dememişti hem de benim cumhurbaşkanı adayım Genel Başkan Kılıçdaroğlu da dememişti. Tam aksine cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu tek başına belirlemeyecek, Millet İttifakı liderleri belirleyecek mesajını verdi. Millet İttifakı liderleri kimler? Başta Meral Akşener, Temel Karamolloğlu ve Gültekin Uysal. Tabii bir de Millet İttifakı’na katılırlarsa Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu. Böylece Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6 liderden biri konumuna düşürülmüş oldu.

İMAMOĞLU’NUN YENİ STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu