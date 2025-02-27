Öcalan’ın PKK’yı feshetme çağrısı yapması bekleniyor

Haberin Devamı

DEM heyetinin bugün gitmesi bekleniyor. Ardından bugün kapsamlı bir açıklama yapacaklar.

Bu kez İmralı heyeti kalabalık. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile birlikte Ahmet Türk de yer alacak. Ancak sadece onlar değil, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan’ın avukatları Cengiz Çiçek ile Ebru Günay da gidecek. Cengiz Çiçek aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili. Ebru Günay ise geçen dönem HDP milletvekili ve sözcüsüydü. İmralı heyetinin bugün saat 17.00’de açıklama yapması bekleniyor. Saat 18.00’e de kalabilir. Öcalan’ın çağrısını avukatı Ebru Günay’ın yapması bekleniyor.

DÖRT ADRESE ÇAĞRI

Öcalan’ın bu kez tarihi bir çağrı yapması bekleniyor.

1- Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

2- PKK terör örgütünün kurucu lideri olarak Öcalan’ın PKK’yı feshettiğini açıklayacağı söyleniyor. PKK kongresinin toplanarak fesih kararını almasını isteyeceği belirtiliyor.

3- Öcalan’ın 4 ayrı merkeze çağrı yapması bekleniyor.

1- Kandil: PKK yönetiminin bulunduğu Kandil’e çağrısında terör faaliyetlerinin sona erdiği, PKK’yı lağvettiği yönünde çağrı yapacağı söyleniyor. Bunun için PKK kongresinin toplanıp kendisini lağvetme kararını almasını isteyeceği ifade ediliyor.

2- PKK-YPG’ye: Suriye’nin kuzeyinde SDG yapılanması altında faaliyet gösteren PKK-YPG terör örgütüne, silahları bırakıp Suriye’deki siyasi sistem içerisinde yer alması çağrısını yapması bekleniyor.

3- DEM Parti

4- Avrupa kolu

DEM Parti ve Avrupa koluna ise silahlı mücadelenin bittiği, siyasi mücadelenin başladığı çağrısını yapıp bu konseptte sorumluluk üstlenmelerini isteyeceği söyleniyor.

YAZILI ÇAĞRI YAPACAK

Öcalan’ın çağrısının yazılı olması bekleniyor. Kandil ve DEM Parti tarafından çağrısının video ile görüntülü olarak yapılması yönünde bir beklenti oluşturulmuştu. Ancak Öcalan’ın çağrısını yazılı olarak yapacağı söyleniyor. İmralı heyeti aracılığıyla muhataplarına iletilecek olan çağrının Öcalan’ın avukatları aracılığıyla açıklanması bekleniyor. Öcalan, 21 Mart 2014 Nevruz’unda silahlı mücadelenin bittiği, siyasi mücadele döneminin başladığı yönünde çağrı yapmıştı. Ancak o zaman Kandil, Öcalan’ın çağrısını dinlememişti.

Haberin Devamı

MUHATAP DEVLET DEĞİL ÖRGÜTÜ

Öcalan’ın çağrısıyla ilgili olarak bir noktanın altını önemli çizmek istiyorum. İmralı’nın muhatabı örgütü. Öcalan, kurucu lideri olduğu PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacak. Terör faaliyetlerinin bittiğini belirtecek. PKK terör örgütünü lağvettiğini ilan edecek. Öcalan’ın muhatabı ne devlet ne de toplum. İmralı’nın muhatabı terör örgütü. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor.

TARİHİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öcalan uluslararası ve bölgesel konjonktürün değiştiğini, Türkiye’nin bölgenin kaderini tayin edecek güçlerden biri olduğunu görüyor. Kendi kurduğu terör örgütünü feshettiğini açıklaması bekleniyor. Öcalan’ın çağrısı ne kadar etkili olacak onu göreceğiz. Burada amaç bir kişi daha ölmesin, kan akmaya devam etmesin.

Haberin Devamı

Türkiye’nin son 50 yılına mal olan terörle mücadele sonlansın. Türkiye geçmiş 50 yılıyla uğraşmak yerine artık gelecek 50 yılını inşa etmeyi planlıyor. Bunun için PKK terör örgütünün tasfiyesi önemli bir adım olarak görülüyor. Devletimiz, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşeceğini ilan etti. Ama tek seçenek Öcalan’ın çağrısı değil.

İNİSİYATİF DEVLETTE

Öcalan, hem yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hem Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı ziyaretlerde terörün bitmesi, PKK’nın silah bırakması konusunda çağrı yapmaya ehil olduğunu ve bu konuda kendisine fırsat tanınmasını istemişti. Burada inisiyatif ve irade devletin elinde. Ancak daha fazla kan akmaması ve PKK’nın silah bırakması için Öcalan’a bir fırsat tanındı. Öcalan çağrısını yapacak. Çağrıya uyanlar, barış sürecinin gereklerine muhatap olacak. Silah bırakmaya yanaşmayıp terör faaliyetlerine devam edeceklere karşı ise askeri harekât devreye girecek.

Haberin Devamı

ANKARA KARARLI

Ankara terörü sonlandırmada kararlı. PKK ve Suriye’deki kolu olan PKK-YPG ya silah bırakacak ya da düzenlenecek geniş çaplı askeri operasyonlarla etkisiz hale getirilecek.

TRUMP’IN YAPAY ZEKÂ VİDEOSU

Trump, Gazze’yle ilgili olarak yapay zekâyla hazırladığı bir video yayınladı. Katil İsrail’in binlerce kişiyi katlettiği, çocukların bombaların altında parçalandığı, açlıktan ve soğukta donarak öldüğü Gazze’de dansöz oynatıyor, katil Netanyahu ile şezlonga uzanıp güneşleniyor.

TATİL KÖYÜ

Videoda yıkıntılar arasındaki Gazze’den, gökdelenlerin yükseldiği, binlerce Filistinlinin şehit olduğu sahil şeridinde tatil köylerinin yapıldığı bir Gazze’ye geçiliyor. Gazze’nin ortasına dikilen altından Trump heykeli ise ne kadar narsist olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

Gazzeli çocuklar açlıktan ölürken Elon Musk’ın pizza yediği videoda Trump, Gazze katili Netanyahu ile Trump Oteli’nin önünde tatil keyfi yapıyor.

İNSANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTA

Peki, bundan Filistinlilerin haberi var mı? Trump’ta insanlık olsa Filistinlilerin içinde yaşadığı Gazze’nin inşası için kolları sıvardı. Binlerce insanın cesetleri Gazze’nin yıkıntıları altında dururken yapay zekâ ile yapılan video insanlığın bittiği nokta demektir.

Trump’ın Gazze’ye büyük bir emlak tüccarı gibi baktığı belli. Ama o Gazze, Filistinlilerin ülkesi. Binlerce şehit vermelerine rağmen ülkelerini terk etmediler. Trump gider Gazze kalır.

Çünkü Gazze, Trump’tan büyük.