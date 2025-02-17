Öcalan’ın mesajlarına Kandil’in tavrı ne olacak

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İkinci haber ise saat farkıyla Suriye’den Mazlum Kobani cephesinden yapıldı.

Öcalan’ın yapacağı çağrı öncesinde gönderdiği yeni mesajlardan söz ediyorum.

Cemil Bayık, yeni sürecin başından bu yana ilk kez olumlu bir değerlendirme yaptı.

“Herkesin bu hamleye sahip çıkması lazım. Çünkü Abdullah Öcalan’ın ortaya koyduğu bu hamle herkes içindir” dedi. Öcalan’ın Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp demokratikleşme zeminine çekmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Hem Cemil Bayık hem Mazlum Kobani mesajın içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öcalan’ın mesajlarının adresi olan DEM Parti ve Avrupa yapılanması ise sessizliğini koruyor.

MUHATABI ÖRGÜTÜ

Her defasında altını çizmeye özen gösteriyorum. Öcalan’ın muhatabı terör örgütü. Yani devlet değil. Öcalan Kandil’e, Suriye’deki Mazlum Kobani’ye terörün bittiğini, silahsız mücadele döneminin başladığını, PKK ve YPG’nin lağvedilmesi gerektiğini söylüyor.

Dört muhatabı var.

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1- Kandil ve PKK

2- Suriye’de SDG adı altında faaliyet gösteren PKK-YPG

3- DEM Parti

4- Avrupa kolu

“ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM”

Öcalan beklenen çağrı öncesinde yeniden mesaj gönderme gereğini neden duydu? Yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’nın “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” dediğini paylaşmıştı. 28 Aralık’ta Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüşmesinde, “Pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım” mesajını vermişti.

DÖRT MERKEZİN GÖRÜŞÜ

Öcalan nihai çağrıyı yapmadan önce mesaj gönderdiği dört merkeze bazı bildirimlerde bulunuyor ve onların görüşlerini soruyor. 21 Haziran 2013 tarihinde, Diyarbakır’daki nevruz meydanında okunan “Silahlı mücadele devri kapanıyor, silahsız mücadele dönemi başlıyor” başlıklı çağrısından önce de aynı yolu izlemişti. 14 Nisan’da PKK kongresinin toplanarak kendisini feshetme kararı almasını istemişti. Ama mektuptaki o bölüm Kandil tarafından çıkarılmıştı. O zaman Kandil, Öcalan’a cevabında Suriye’de tarihi kazanımlar elde edilecek bir konjonktür oluştuğu ve bunun değerlendirilmesi gerektiği karşılığını vermişti.

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SURİYE KONJONKTÜRÜ

8 Aralık devrimi ile birlikte Suriye konjonktürü tam tersine döndü. Artık Suriye’de PKK-YPG’ye yer yoktur. Suriye’deki yeni konjonktür silah bırakma çağrısının zeminini hazırladı.

1- İmralı, KCK çatısı altında faaliyet gösteren terör örgütleri PKK ve YPG ile siyasi yapılanmalara yönelik olarak yapacağı çağrının etkili olması için görüşlerini alıyor.

2- Terör örgütü liderlerinin sigortası, örgütlerinin emirlerini dinlemesidir. 2013 sürecinde PKK ve HDP, Öcalan’ın çağrısına uymadı. İmralı’yı onursal başkan konumuna düşürdüler. Kandil, savaş sürecini başlattı, HDP, Kobani olayları ve Hendek savaşlarında Kandil’in yanında yer aldı.

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3- Öcalan bu kez aynı pozisyona düşmek istemiyor. Çağrısına olumlu bir yanıt verilmesini istiyor. Çünkü Öcalan ilerleyen yaşı ve bölgesel konjonktürde yaşanan değişimler nedeniyle bir daha böyle bir fırsatı elde edemeyeceğini düşünüyor.

4- 50 yıl önce silahlı mücadele dönemini başlatan Öcalan’ın paradigma değişikliğine giderek, 50 yıl sonra silahsız ve siyasi mücadele dönemine geçmek istediği söyleniyor.

İMRALI HEYETİ’NİN TEMASLARI

Öcalan’la görüşen İmralı Heyeti bir yandan Selahattin Demirtaş ile diğer yandan Barzani ile görüşerek, Öcalan’ın çağrısının tabanını genişletmeye çalışıyor.

ANKARA’NIN POZİSYONU

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı çağrı ile başlayan süreçte Öcalan, olumlu yönde rol üstlenmek isteyince Ankara ona bir fırsat tanıdı. Türkiye’nin 50 yılına damgasını vuran ve büyük acıların yaşanmasına neden olan PKK sorununun “kansız bir şekilde” çözülmesi için doğan fırsat değerlendirilmek istendi. 50 yıl mücadele ettik, 50 gün daha beklenebilir ilkesiyle hareket ediliyor.

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YA BARIŞ YA SAVAŞ

PKK silah bırakma kararı alırsa bu değerlendirilecek. Yok eğer Kandil, terör faaliyetine devam edecek olursa bu kez askeri seçenekler devreye girecek. Ankara’nın yaklaşımı şöyle: “Barış yapanla barış yaparız, savaş yapanla savaş yaparız.”

Kandil ya barışı tercih edecek ya da savaşı. Tabii hepsinin kendine göre sonuçları ve bedelleri olacak. O zaman bunlara da katlanacaklar.

Dilerim ki bu sorun barış yoluyla çözülsün. İmralı Heyeti ile görüşen bir siyasi parti liderinin söylediği gibi, “50 yıldır biz onlardan öldürdük, onlar bizden. Bu daha ne kadar devam edecek? Bunu bir yerde bitirip önümüze bakmamız lazım”.

YENİ TÜRKİYE

Bu süreç başarılı olursa Türkiye 50 yıldır ayağına vurulan prangalardan kurtulmuş olacak. Türkiye artık geçmişin acılarıyla yaşamak yerine geleceğin fırsatlarıyla meşgul olacak. İşte o zaman yeni Türkiye’den hem de yepyeni bir Türkiye’den söz edeceğiz.

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Karabağ’da savaşın kaderini değiştiren, Libya’nın bölünmesini önleyen, Suriye’de 8 Aralık devriminin mimarı olan Türkiye dünyanın parlayan yıldızlarından biri olacak.

PKK İLE DEĞİL ABD İLE

İyimser olmak için de kötümser olmak için de şartlar mevcut. Çünkü burası Ortadoğu. Biz Kandil’deki PKK’yı değil ABD’yle, İngilizlerle, İsrail’le, İran’la, Almanlarla, Ruslarla ilişki içinde olan bir PKK sorununu tasfiye etmeye çalışıyoruz. Bu yeterince zor bir iş.

Ama Türkiye tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Suriye’de, Libya’da, Karabağ’da bu ülkelere rağmen başarılı olmadık mı? PKK ile mücadele konusunda başarılı olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılacak.

ÇAĞRI ÖNCESİ

Öcalan, şubat ayının sonunda ya da mart ayının başında PKK’ya silahları bırakması ve terör faaliyetlerini sonlandırması yönünde net bir çağrı yapacak. Bu adımı atmadan önce Kandil’in, PKK-YPG’nin, DEM Parti’nin ve Avrupa kanadının eğilimlerini tespit etmeye çalışıyor.

TABLOYA GÖRE

Peki bu çağrıya olumlu yanıt bekleniyor mu? DEM Parti ve Avrupa kolundan Öcalan’a destek gelebilir. Kandil konusunda umutlu konuşamıyorum. Suriye’de Mazlum Kobani, Öcalan ile Kandil arasında yalpalıyor.

Öcalan’ın çağrısından sonra oluşacak tabloya göre barış isteyen ile barış, savaş isteyen ile savaş süreci başlayacak.

TÜRKİYE YÜZYILI TABLOSU

Aslında büyük fotoğrafa odaklanmak gerekiyor. PKK’nın tasfiye edilmesi bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri.

Büyük bir akıl adım adım ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyor.

Bir ressam, elinde fırçayla ‘Türkiye Yüzyılı’ tablosuna her gün yeni bir dokunuş gerçekleştiriyor.