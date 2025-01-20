Öcalan’ın kısa açık ve net çağrı yapması bekleniyor

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DEM Heyeti, ikinci kez İmralı’ya gitmek için başvuruda bulunacak. Görüşmenin hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarihi anlara doğru yaklaşıyoruz.

Çünkü Öcalan’ın ocak sonu ya da şubat başı itibarıyla silah bırakılması konusunda çağrı yapması, çağrısının kısa açık ve net olması bekleniyor.

MUĞLAK OLMAYACAK

İmralı’nın çatışmasızlık, eylemsizlik dönemine geçilsin, silahlar gömülsün gibi muğlak ifadelerin yer aldığı bir çağrı yapması beklenmiyor.

Tam aksine kısa, açık ve gayet net bir şekilde silahların bırakılması ve terör faaliyetlerine son verilmesi yönünde bir çağrı yapması bekleniyor.

Peki Öcalan’ın çağrısının muhatabı kim olacak? Yani sadece Kandil’e ya da PKK’ya mı çağrı yapacak? Suriye’deki YPG, Irak’ta YPJ bu çağrının dışında mı kalacak?

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Hayır. PKK’nın da içinde yer aldığı KCK isimli çatı yapılanmaları var. Öcalan’ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağı söyleniyor. KCK yapılanması altında Türkiye’de PKK, Suriye’de PKK-YPG, Irak’taki YPJ’nin de dahil olması amaçlanıyor.

İHTİYATLI İYİMSERLİK

Ankara’da ihtiyatlı bir iyimserlik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Tercihimiz bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır” dedi.



Sahada durum ne?

KANDİL NE YAPACAK



Öcalan çağrı yaptığı zaman Kandil buna uyacak mı? 2013-2015 sürecinde de Öcalan silahların bırakması çağrısı yapmıştı. 21 Mart 2015 tarihli çağrısına, Kandil, Suriye’deki konjonktürü gerekçe göstererek uymamıştı. Şimdi Suriye’deki konjonktür aleyhlerine döndü. Bu gerekçeleri de kalmadı. Bu kez ne diyecekler?

Bu süreç başladığı günden itibaren Kandil’den olumlu bir yanıt gelmedi. Kandil’deki en güçlü iki isimden biri olan Cemil Bayık, Meclis’te komisyon kurulmazsa, anayasa değişikliği yapılmazsa mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Öcalan’ın böyle bir talebi yok. Ayrıca Öcalan’dan kendilerine bir mesaj ulaşmadığını söyledi. İmralı ile görüşmenin notlarının ellerinde olduğunu bilecek kadar tecrübeye sahibiz. Yalan söylüyor.

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İPE UN SERİYORLAR

Kandil’in bu tutumu sürpriz değil. Öcalan, 2015’te yaptığı açıklamada 14 Nisan’da kongre toplanarak silahların bırakması kararını alsın demişti. Onu metinden çıkardılar. Şimdi yine ipe un sermeye çalışıyorlar.

ÖCALAN’LA KANDİL KARŞI KARŞIYA MI

Öcalan, silahların bırakılması çağrısını yapar da Kandil buna uymazsa ne olur?

1. Öcalan ile Kandil karşı karşıya gelir.

2. Öcalan kendi kurduğu PKK ile mücadeleye girer. O zaman Öcalan’ın PKK için yeni bir açıklama yapması sürpriz olmaz. Eğer PKK, İmralı’yı dinlemezse o zaman Öcalan’ın “Bu PKK benim kurduğum PKK değil. Bu PKK artık benim lideri olduğum PKK değil, bu PKK İsrail’in PKK’sı, bu PKK ABD’nin PKK’sı, bu PKK İran’ın PKK’sı” diye açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı.

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İMRALI’YA GÖMMEK

O zaman Kandil ne yapacak? Kitlesi karşısında ne yapacak?

Eğer Kandil, Öcalan’ın çağrısına uymazsa o zaman kitlelere karşı “Önder Apo” diye, “İmralı’nın iradesi irademizdir” diye propoganda yapamaz.



Ayrıca örgüt liderlerinin sigorta poliçesi örgütleridir. Örgütü kendisini dinlemezse o zaman Öcalan, altında örgütü olmayan kâğıttan bir kaplana dönüşür. İmralı’da eski bir örgüt lideri olarak gününü doldurmaya devam eder. O nedenle diyorum; Kandil, Öcalan’ın çağrısını reddederse onu diri diri İmralı’ya gömmüş olur. Ölmeden önce öldürmüş olur.

TÜRKİYE NE YAPAR



3. Bu durumda Türkiye ne yapar? Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet açık ve net konuştu “Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarla meseleyi kendi mecrasında çözeriz” dedi.

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Türkiye’nin 50 yılına mal olmuş ve belli bir kitle tabanı bulunan, ABD, İngiltere, Rusya, İran, Fransa, Almanya’nın desteklediği bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu kolay değil ama mümkün.

GELECEK YÜZYIL

Eğer PKK’nın silah bırakması sağlanırsa bu dünyada yeni bir model olacak. O zaman geçmiş 40 yılı tartışan değil gelecek 100 yılı planlayan bir Türkiye olacak. Devlet bu kez çok kararlı. Bu sürecin tek bir adı var; “Terörsüz Türkiye”.

Bu sürecin tek bir amacı var; o da PKK’ya silah bıraktırmak. Bunun dışında bir alternatif, bunun dışında bir plan yok. Silah bırakma durumunda

uygulanacak bir prosedür var. Bir de silah bırakmadıkları taktirde başvurulacak yöntemler var.

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BARIŞ VE SAVAŞ

Bahçeli’nin DEM Heyeti’yle görüşmede söylediği gibi “Barış yapanla barış yaparız. Savaş yapanla savaş yaparız”.

Herkesin merak ettiği bir soru var. Bu soru iki yönlü. Kandil, Öcalan’ın çağrısını kabul eder, silah bırakırsa ne olacak? Ankara’da birileri uyumuyor, bunun hazırlığını yapılıyor.

SAVAŞ MODU

Peki Kandil silah bırakmadı ama Suriye’de PKK-YPG silah bırakmayı kabul etti. O zaman Kandil tamamen ayrışmış olacak. Silah bırakmayanla savaş moduna geçilecek. Irak’ta, Kandil ve Sincar başta olmak üzere terör örgütünün tepesine yıkılacak.

SURİYE’DEN KARIŞIK MESAJLAR



Suriye’den ise karışık mesajlar geliyor. Mazlum Abdi’nin, yeni Suriye devletine entegre olmaya soğuk bakmadığı söyleniyor. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, “SDG ordu içinde özel birlik olmak istiyor, biz bunu reddettik” dedi. Yeni Suriye’nin Lideri Ahmet eş Şara ise “PKK-YPG ile müzakere yapılmayacak. Suriye tek başına bir bütündür” diye net konuştu. Eğer PKK-YPG silah bırakırsa, Suriye devletine entegre edilecek. Ama silah bırakmazsa o zaman büyük Suriye operasyonu için düğmeye basılacak.

FEHMAN HÜSEYİN

Kandil ve İran’ın silah bırakmaması için Mazlum Abdi üzerinde baskı kurduğu iddia ediliyor. Ayrıca bir dönemler öldüğü yönünde haberler yaptığımız Fehman Hüseyin’in de silah bırakmaması için Mazlum Abdi’ye baskı yaptığı söyleniyor. Bu Fehman Hüseyin, Beşşar Esed’in tıp fakültesinden sınıf arkadaşıydı. Anlaşılan akibetinden ders çıkarmamış.