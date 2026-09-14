Öcalan’a ev tartışmaları üzerinden süreci sabote etme çabası

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Bizde evlerin önüne iki durumda bayrak asılır.

Biri düğünlerde. Perşembe günü dualar, tekbirler eşliğinde düğün evinin önüne bayrak çekilir.

Bir de şehit cenazesi gelince.

Ne zaman ki camilerin minarelerinden selalar okunup, bir eve Türk bayrağı asılırsa biliriz ki şehidimiz var.

Şehit cenazelerinden yayınlar yapmış, şehit ailelerinin acısına ortak olmuş biri olarak onun ne kadar büyük bir acı olduğunu bilirim. Acılı ama aynı zamanda onurlu insanlardır şehit aileleri. Acılarını içine gömer, “Vatan sağ olsun” derler.

ŞEHİT İSTİSMARCILARI

Şimdi Öcalan’a İmralı’da ev yapıldı tartışmaları başlayınca, bazı medya kuruluşları yine şehitlerimizin evlerine asılan bayrakları gündeme getirdi.

Şehitlerimize karşı her türlü insani ve dini görevimizi yerine getirmek için seferber oluruz. Türk devleti büyüktür. Şehitlerimizi mağdur etmez. Şimdiye kadar hiçbir şehidimizin ailesi mağdur edilmedi.

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KONJONKTÜR LEHİMİZE

Ama tüm çabamız yeni şehitlerin gelmemesi, şehit analarının yüreğine ateş düşmemesi içindir. Terörü kaynağından kurutamazsak ne olacak? Yeni şehit cenazeleri gelecek, yeni acılar yaşanmaya devam edecek. Bu işi kökten çözmemiz gerekiyor. O nedenle Terörsüz Türkiye süreci yürütülüyor. Bu kez iç ve dış konjonktür lehimize. Allah’a şükür uzun bir süredir şehit acıları yaşamıyoruz. PKK, silah bırakma kararı aldı. Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Gündemimizde şehit cenazeleri değil, tam aksine terörün sona erdirilmesi var. Önümüzdeki yıl ise PKK’yı tasfiye etmiş, terörü bitirmiş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya olacağız. Artık Türk bayrakları sadece düğün olduğunda asılacak evlerimizin önüne.

SÜRECİ SABOTE ETME ÇABALARI



Terörün bitmesinden rahatsız olanlar, umutlarını şehit cenazelerine bağlayanlar, Terörsüz Türkiye’ye karşı olanlar, İmralı’da Öcalan’a yapıldığı iddia edilen ev üzerinden süreci sabote etmeye çalışıyorlar. Bakın PKK olayı 50 yılımıza mal oldu. Binlerce şehit verdik. On binlerce çocuk babasız kaldı. Bu işi bu kez çözdük, çözdük. Eğer çözemezsek burası Ortadoğu, neyin ne olacağı belli olmaz. 2013-2014’teki çözüm süreci başarısız olduktan sonra neler yaşadıklarımız ortada. Terör çok daha şiddetli bir şekilde geri dönmüştü. Bu kez bu iş çözmezsek bir 10 yıl sonra aynı şeyleri konuşmak zorunda kalacağız.

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SİLAH BIRAKAN PKK’DAN RAHATSIZLAR

Bunlar Öcalan’dan ya da PKK’dan rahatsız değil. Bunlar bu sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözülüyor olmasından dolayı rahatsızlar. Onu engellemeye çalışıyorlar. Bunu da şehitlerimizin aziz hatırasını istismar ederek yapıyorlar.

PKK’dan ve Öcalan’dan rahatsız olsalar, “Bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye” diye kampanya yaparlar mıydı? O zaman PKK dağlardaydı. O zaman PKK’nın eli silahlıydı. O zaman şehit cenazeleri gelmeye devam ediyordu.

PKK’dan ve Öcalan’dan rahatsız olsalar yerel seçimlerde ”Kent Uzlaşısı” yaparlar mıydı? O zaman PKK dağlarda dolaşıyordu, o zaman terör saldırıları yapılıyordu. Sıvasız gariban evlerine şehit haberleri ulaşıyordu.

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PKK’dan ve Öcalan’dan rahatsız olsalar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için HDP ile ittifak yaparlar mıydı? Onların PKK’nın siyasi uzantılarıyla ittifak yaptıkları dönemde PKK dağlardaydı, Kandil’deydi. Eli silahlıydı. O zaman PKK’dan ve Öcalan’dan rahatsız olmuyorlardı. Bunlar eli silahlı olan, terör eylemleri yapan PKK’dan rahatsız değil. Bunlar silah bırakan PKK’dan rahatsızlar. Bunlar terör eylemlerinin talimatını veren Öcalan’dan rahatsız değiller, bunlar PKK’ya silah bıraktıran Öcalan’ı istemiyorlar.

İşin özü bu. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın.



KOORDİNASYON İÇİN KULLANILIYOR



İmralı’da Öcalan’a ev konusuna gelince.

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Öcalan, Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği günden itibaren İmralı’daki F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yer de cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan’a tahsis edilmiş bir “dubleks villa” gibi yansıtılması doğru değil. İmralı’daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan’a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekânı. Zaman zaman Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan’ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekân. Demek ki sürecin koordinasyonu açısından böyle bir mekâna ihtiyaç duyulmuş.

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Devlet zaman zaman bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyar.

BEKA SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜYOR

Burada büyük fotoğrafa bakmakta yarar var.

Bakın PKK olayı sadece Türkiye’de değil; kolları Irak’ta, İran’da ve Suriye’de olan bir yapı. Devletlerin işgal edildiği, iç savaşların yaşandığı, devlet başkanlarının bir gece yarısı yataklarından kaçırıldığı bir dönemde biz 50 yılımıza mal olan ve binlerce şehit verdiğimiz PKK terör sorununu çözüyoruz. Ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Suriye’nin üçte birini kontrol eden SDG-PKK kendini tasfiye edip Suriye devletine entegre oldu. Türkiye’nin içinde terör sorunu kalmadı. Şimdi sıra Kuzey Irak’ta. Kuzey Irak’ta PKK kamplarının boşaltılmaya başlandığı, silah bırakma sürecinin ilerlediği yönünde olumlu haberler geliyor. Öcalan’a ev iddiasıyla bu süreci sabote etmenin kimseye faydası yok. PKK olayı Türkiye’nin beka sorunu. Türkiye’nin bölünmemesi için bir süreç yürütülürken, İmralı’da sürecin koordinasyonu için yapılan bir idari yapı üzerinden Türk milletinin duygularının tahrik edilmesine izin vermememiz gerekiyor.

PKK’nın tasfiye süreci devletimizin bekası açısından çok önemli. Türkiye yıldızı parlayan bir ülke. Devletimizin bölünmesini önlemeye yönelik olan bu süreci gelin İmralı’daki birkaç metrekarelik bir müştemilata kurban vermeyelim.