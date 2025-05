O yumruk demokrasiye atıldı

Haberin Devamı

Özgür Özel’in siyasi hedeflerinden söz edecektim. Bazı açıklamaları üzerinden eleştirmiştim. Ama Özgür Özel’e yapılan saldırıdan sonra o yazıyı bir kenara attım. Çünkü Özgür Özel’e atılan yumruk demokrasiye atılmış demektir. Özgür Özel’e yapılan saldırı sivil siyasete yapılmış demektir. Özgür Özel’e yönelik şiddetin adresi Türkiye’dir. Türkiye’nin huzurudur, barış iklimidir. Gün, Özgür Özel’i eleştirmek ya da CHP’den kulisler yazma günü değil, gün Özgür Özel’in yanında durma günüdür.

BARIŞA SALDIRI

Özgür Özel’e yapılan saldırı, çocuklarını katledecek kadar cani birinin yaptığı bireysel bir saldırı olarak değerlendirilemez. Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan ifadesinde, yemek kartı için CHP’ye başvuruda bulunduğunu, çıkmayınca öfkelendiğini söylüyor. Özgür Özel’i görünce sinirlerine hâkim olamadığını, bir anlık öfke ile saldırdığını söylüyor. O kadar akıllı ki arkasında birileri varsa; onları gizlemek için bir anlık öfke ile saldırdığını söylüyor. Bu adam aklımızla alay ediyor. Oysa o kadar akıllı ki protokolün çıkış kapısını biliyor, orada bekleyip boş bir anı yakalayınca Özgür Özel’e saldırıyor.

Haberin Devamı

Barış elçisi olan Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde bu saldırıyı gerçekleştirmekle birlikte barışın değil saldırının konuşulmasını planladığı belli. Çünkü atılan o yumruk aynı zamanda barışa olan inanca yapılmış bir saldırıdır.

PARA TRAFİĞİ

İki çocuğunu katledecek kadar cani bir adam bulaşıkçılık yapıyor ama Taksim’de apart otelde kalıyor. Apart otelin parasını bulaşıkçılık yaparak mı karşılıyor?

İstanbul Polisi, geriye dönük olarak inceleme yapıyor. Banka hesaplarından görüştüğü kişilere kadar ilişkiler ağını araştırıyor.

ARKASINDA KİM YA DA KİMLER VAR

Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil kuklacıya bakmak lazım. Kuklanın arkasındaki ipleri oynatanları bulup ortaya çıkarmaktır.

CHP Lideri’ne yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli. Çünkü CHP Lideri’ne yapılan saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanması mümkün değil. Bir anlık bir öfke ile de izah edilemez. Çünkü bu saldırının bir siyasi hedefi olduğu açık. Geçmişte siyasilere yönelik olarak yapılan saldırıların hepsinin bir siyasi hedefi ve daha sonra bir siyasi sonucu oldu. İsmet Paşa’ya Uşak’ta yapılan saldırı, Ecevit’e Nevşehir, Çorum ve Niksar’da yapılan saldırı, Demirel’in Başbakanlık’ta yumruklanması, Kılıçdaroğlu’nun Artvin’de, Ankara’nın Çubuk ilçesinde ve Meclis’te maruz kaldığı saldırılar, Bekir Bozdağ’ın Hacı Bektaş’ta saldırıya uğraması, Taner Yıldız’ın Kayseri’de maruz kaldığı saldırılar...Hepsinin siyasi bir hedefi vardı. Provokatörler ülkede bir kaos ortamı oluşturmak istiyorlardı. Kimi meczup denildi kimi bir anlık öfke denildi ama netice itibarıyla o saldırıların adresi Türk demokrasisiydi.



O nedenle bu olayın iyi araştırılıp arkasındaki bağlantılarının ortaya çıkarılması lazım.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL’İN SAĞDUYULU AÇIKLAMASI



Özgür Özel saldırıya maruz kaldıktan sonra sağduyulu bir açıklama yaptı. Türkiye’yi sakinleştirecek bir konuşmaydı. “Bu bir milat olsun” dedi. Yürekten katılıyorum. Siyasi rekabet olur ama siyasi gerginlik bu tür provokatörlerin işine yarıyor. Özgür Özel’in saldırının sivil siyaset kurumuna yapıldığının altını çizmesi önemliydi. “Bu saldırıdan husumet üretmek... O zaman işte o yumruğu atana, ona o yumruğu attırmaya çalışana prim vermiş oluruz” tespiti yerindeydi. Sağduyulu açıklamaları için Özgür Özel’i tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANI’NIN ARAMASI

Özgür Özel’e saldırının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisini arayıp saldırganla ilgili ilk bilgileri paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına arayıp geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Olayın takipçisi olacaklarını söylüyor. Şimdi tek tek kimin aradığını, kimlerin geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini yazamayacağım. Ama bu tavır önemli. Şiddet karşısında siyasetin birlikte durması lazım. Şiddetin olduğu yerde siyasi rekabet olmaz. Yumruğun konuştuğu yerde siyaset olmaz. Bu yumruk Özgür Özel’in şahsında Türk demokrasisisine atılmıştır.

Haberin Devamı

KORUMA ZAAFİYETİ



Özgür Özel’e yumruk atılması sırasındaki görüntüleri izledim. Kimini yavaş çekimde kare kare takip ettim. Saldırı gerçekleştiğine göre güvenlik açığı var demektir. Yakın koruması, interkom sisteminden konuşurken karşıya bakıyor. Saldırgan ise yandan geliyor, yumruk atıyor. Özgür Özel büyük bir tehlike atlatmış. Eğer saldırganın elinde kesici ya da delici bir alet olsa ne yapardık?

BARIŞ ELÇİSİ SIRRI SÜREYYA



Sırrı Süreyya Önder bir barış elçisiydi. Ancak büyük barışın gerçekleştiğini görmeye ömrü yetmedi. Ancak ölümü dahi Türkiye’yi kaynaştırmaya hizmet etti. Cenazesine Türkiye’deki her siyasi yelpazeden, her siyasi görüşten insanlar katıldı. Bu da Türk halkının barışa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Sırrı Süreyya Önder’in cenazesine gösterilen ilgi aslında milletimizin barışa olan susamışlığını gösteriyor; bu millet barış için çalışanı unutmaz. O nedenle Sırrı Süreyya Önder, yaşarken gerçekleştiğini göremediği barışı cenazesinde büyük ölçüde gerçekleştirmiş oldu. Pervin Buldan’ın dediği gibi şimdi sıra büyük barışı gerçekleştirmede.