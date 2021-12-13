Nureddin Nebati iş dünyasıyla ne konuştu?

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu diye sorsanız, buna yüzde yüz istiyor yanıtını veririm.

Peki Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ortak adayı olacak mı diye sorsanız Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun çekinceleri nedeniyle net bir yanıt veremem.

Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak için müthiş bir çaba gösteriyor mu diye sorarsanız ona da yüzde 100 bile demem. Yüzde 110 derim.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında en favori isim olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine bakınca bu kanaatim daha da pekişti.

Geldiğimiz aşamada Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için müthiş bir mıntıka temizliği yapıyor. Şartları hazırlıyor. Ama yine de ortak adaylığı başarabilecek mi, ondan emin değilim.

Sizi önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun kısa bir süre önce Ankara’da başbaşa yaptığı görüşmeye götürmek istiyorum.

Görüşmenin tek gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Belki ikinci bir başlık olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na odaklanması konusunu sayabiliriz.

O SORUYA İMAMOĞLU’NUN YANITI

Görüşmede