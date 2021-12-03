Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi politikaları için ne diyeceği önemliydi. Milletvekillerinin gündeminde tek bir konu vardı, o da ekonomideki dalgalanma. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasını yapıp Meclis’ten ayrılırken, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan’la birlikte, olduğumuz bölüme yaklaşıp konuşmayı nasıl bulduğumuzu sorunca, “Derli toplu bir konuşma oldu. Milletvekillerine bilgi vermeniz yararlı oldu. Milletvekillerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı vardı” diye karşılık verdik.

Cumhurbaşkanı, her konuşmasında Kılıçdaroğlu’ndan birkaç kez söz etmeden geçemiyor. Ama bu kez konuşmasını tamamen ekonomiye ayırdı. Sadece Kılıçdaroğlu’nun 25 Ekim 2016 tarihinde yaptığı konuşmanın videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu orada, ”Düşürün faizleri, destek verelim” diyor. Ama şimdi faizleri düşürdüğü için

tenkit ediyor. Erdoğan, o çelişkiye dikkat çekmek için Kılıçdaroğlu’nun sözlerini yayınladı. Bir ara ünlü Rus edebiyatçı Çehov’un “Bizi çalışmak kurtarır” sözlerini hatırlatınca, Kılıçdaroğlu’na Çehov üzerinden mesaj verecek diye düşündüm ama onu dahi yapmadı.

DOĞRU TERCİH

İlgisi tamamen yeni ekonomi politikalarını AK Parti milletvekillerine anlatmaktı. Bence doğru olanı yaptı. Çünkü ihtiyaç vardı. Çünkü sahada olan onlar. Bu tür köklü politika değişikliklerinde ekonomi kurmaylarının milletvekillerine kapsamlı sunum yapmasında fayda var.

ZAMANLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarındaki değişikliğin zamanlamasına özel bir vurgu yaptı.

“Bu değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hayallerinden, hedeflerinden uzak kalmasına rıza gösterecektik. Belki siyaseten en riskli, fakat ülkemiz ve milletimiz için en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz” dedi.

Zaten konuşmasının başında da Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma hamlesinin, dinamik bir süreç olduğunu belirterek başladı. Yeni bir dinamik sürecin başında olduğumuzu ifade etti.