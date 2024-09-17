Narin cinayetinde ‘Omerta’ kuralı işliyor

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Bu cesedi gömdüğünü itiraf eden birisi var. Nevzat Bahtiyar’dan söz ediyorum.

Üzerinden 27 gün geçmesine rağmen Narin’i kimin öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü, ne zaman öldürdüğünü ve niçin öldürdüğünü bilmiyoruz.

OMERTA KURALI İŞLİYOR

Çünkü Tavşantepe köyünde, mafyada geçerli olan “Omerta” kuralı işliyor. Bütün bir köy susuyor. Susmakla kalmıyor, çok bilinçli bir şekilde soruşturmanın seyrini değiştirmek için her şeyi yapıyorlar.

“Omerta” yasasının gereği suskunluktur. Ama eğer bunu bozup konuşan olursa ilk fırsatta susturulur. Tavşantepe köyünde bu kural işliyor. Ama daha nereye kadar? Çünkü çelişkili ifadeler veriyorlar. Suç dosyalarına suça ve suçluya yardım, soruşturmayı bilinçli olarak saptırmak, suç delillerini izlemek ve yok etmek gibi yeni suçlar ekliyorlar.

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YASEMİN GÜL’ÜN İSYANI

Narin’in kuzeni Melike Güran’ın anlattığı anekdot ilginç:

“Cesedin bulunduğu gün Yasemin Gül parmağını sallayarak annem Maşallah ve kardeşim Birsen’e ‘siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu’ dedi.”

Yasemin Gül, isyan etmekte haklı değil mi?

NARİN CİNAYETİNİN ÜÇ YÜZÜ

Narin’in öldürülmesi olayı artık üç boyutlu hale geldi.

1- Narin’in öldürülmesi olayı. Narin’i kim ya da kimler öldürdü? Nerede öldürdü, nasıl öldürdü, niçin öldürdü?

2- Narin’in canlı ya da ölü olarak bulunması için arama yapan ekipler neden bilinçli olarak farklı yerlere yönlendirildi. Narin’in cesedinin çürümesi ve delillerin yok olması mı beklendi?

3- Narin’in cesedi bulunduktan sonra neden 20 ayrı sim kart üzerinden 59 asılsız ihbar yapıldı? Neden ifadelerde Narin’in öldürülmesi olayının üstü örtülmeye çalışıldı?

Tüm bunlara bir de ‘Güran Ailesi neden sözbirliği etmişcesine itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı hedef göstermeye başladı?’ sorusunu eklemem gerekiyor.

SALİM GÜRAN’IN ÇELİŞKİLERİ

Narin’in öldürülmesinde birinci derecede şüpheli olarak gözüken amca Salim Güran hakkında eşi Melek Güran da “Eşimden şüpheleniyorum” demişti.

1- Salim Güran, Narin’in öldürüldüğü saatlerde tarlada olduğunu söyledi. Ancak eşi Melek Güran, Diyarbakır’dan alışverişten geldikten sonra yemek yediklerini, Salim Güran’ın biraz uzanıp dinlendiğini, ondan sonra tarlaya gittiğini söyledi.

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2- Salim Güran, Narin’in öldürüldüğü saatlerde tarlada olduğunu söyledi. Ama görgü tanıkları “Salim’i Narin’in evinin yakınlarında gördük” dediler.

3- Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ile gün içerisinde görüşmediklerini sadece Narin’in kaybolduğu haberinin duyulduğu akşam saatlerinde köydeki kalabalığın içinde gördüğünü söyledi. Ancak HTS kayıtları, Nevzat Bahtiyar’ın ‘Salim Güran’ın bana Narin’in cesedini verdiği’ dediği saatlerde görüştüklerini ortaya koydu.

4- Salim Güran ilk ifadesinde telefon kayıtlarını silmesiyle ilgili olarak “Kardeşim Arif Güran’ın ahırında 380 mermi çıkmıştı. Bunlarla ilgili konuşmalar vardı. Onun için sildim” demişti. Sonra hayat kadınları ile görüşmesinin bilinmemesi için sildiğini söyledi.

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NEVZAT BAHTİYAR’IN ÇELİŞKİLERİ

1- İlk ifadesinde Salim Güran’ın kendisine aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dediğini ve 200 bin lira para vereceğini söylediğini anlatmıştı.

2- Savcılıkta ise ifade değiştirdi. Salim Güran’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

3- Hâkime verdiği ifade de ise Salim’in “Arif’in kızını öldürdüm. Sen de bunu yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm” dediğini iddia etti.

TORBA VAR MI

4- Aracıyla giderken arkadan gelen Salim Güran’ın selektör yapıp korna çalması üzerine aracını durdurduğunu, Salim Güran’ın da aracını durdurup yanına doğru geldiğini ve “Aracında torba var mı?’ dediğini, aracının bagajındaki çuvalı çıkardığını, cesedi birlikte çuvala koyduklarını söylemişti.

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TORBALARIN SERİ NUMARASI TUTTU

5- Mahkemedeki ifadesinde ise evinin önündeki ağaçları sularken Salim Güran’ın kendisini evinin önüne çağırıp cesedi orada verdiğini, cesedi eve götürüp torbaya koyduğunu söyledi. Bu arada Nevzat Bahtiyar’ın evinde yapılan aramada Narin’in cesedinin konulduğu torba ile Nevzat Bahtiyar’ın evinde bulunan torbaların seri numaralarının birbirini takip ettiği belirlendi.

ARİF’İN KIZINI ÖLDÜRDÜM

6- Jandarmadaki ifadesinde, cesedi Salim Güran’la birlikte çuvala koydukları zaman Narin Güran’a ait olduğunu bilmediğini, dere kenarına gittiğinde çuvalın ağzını bağlarken Narin’e ait olduğunu anladığını söyledi.

7-Savcılık ve mahkemede verdiği ifade de ise Salim Güran’ın kendisine “Arif’in kızını öldürdüm” dediğini iddia etti.

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UYUDUKLARI GERÇEK Mİ YALAN MI

Narin’in Kuran kursundan çıktıktan sonra kameraya yansıyan en son görüntüsü saat 15.15’te. Geldiği yoldan saptığında yolu ya kendi evlerine ya da evlerinin bitişiğindeki ahıra çıkıyor. Narin’in öldürüldüğü saatler olarak 15.15 ila 15.47 arasında duruluyor. Çünkü 15.47’de Salim Güran, Nevzat Bahtiyar’ı arıyor. Bahtiyar’ın anlattığına göre, kendisine Narin’in cesedini veriyor.

Ama hem anne Yüksel Güran hem abisi Enes o saatte uyuduklarını söylüyorlar. Hemen yanı başında vahşi bir şekilde evladı katlediliyor ama anne derin bir uykuda! Cinayete ilişkin gözlerin çevrildiği Enes ise daha derin bir uykuda! Tabii inanırsanız.

309 yıl uyudukları rivayet edilen Ashab-ı Kehf bile olsa bu cinayeti duyardı. Narin’in annesi ve abisi gerçekten uyuyorlar mıydı, yoksa bizi uyutuyorlar mı?

HEDİYE GÜRAN’IN TANIKLIĞI

Bu kurguyu bozacak tek kişi ise o saat aralığında iki kez Narin Güran’ın evine girip çıkan Hediye Güran. O nedenle Hediye Güran’ın tanıklığı önemli.