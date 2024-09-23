Narin cinayetinde iki delil yok edilmiş

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Narin cinayetine ışık tutacak olan iki delil yok edilmiş, bir de şimdi zaman çelişkisi ortaya çıktı.

Narin’in tırnakları arasında doku izi tespit edilemedi. Nedeni?

Ceset 19 gün su altında olduğu için çürümüş, böylece bazı dilller yok olmuş. Diğeri abisi Enes’in kolundaki dış izlerinin kime ait olduğu belirlenemedi. Çünkü İstanbul Adli Tıp Kurumu’na 9 gün sonra ulaşmış.

Bir de zaman çelişkisi var.

Bu yazıda hepsini ayrıntılı olarak anlacağım.

Onun ötesinde Narin cinayetinde ne ararsan var. İhanet var, aldatma var, cinayet var. Filmi yapılsa, Dallas’ın yerli dizisine döner.

PLANLAMIŞLAR

Güran aşiretinin cinayet sonrasını iyi planladığı anlaşılıyor. Hem suskunluk kuralı işliyor hem ifadeler bire bir aynı. Hem de delillerin yok edilmesini iyi planlamışlar. Çünkü büyük umut bağlanan İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda Narin’in tırnak aralarında doku izi tespit edilemedi. Neden? Çünkü Narin’in cesedi 19 gün su altında kaldığı için deliller yok olmuş. Narin’i suya gömerken bunu planlamışlar.

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ENES’İN KOLUNDAKİ DİŞ İZLERİ

Enes’in kolundaki ısırık ize ise Adli Tıp Kurumu’na 9 gün sonra ulaştığı için tespit yapılamadı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, cuma günü tamamlanarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporun bugün ellerinde olması bekleniyor.

NEFESSİZ BIRAKILMIŞ

Adli Tıp raporunda Narin’in, “Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak” yani boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Masum yavru bakalım nasıl çırpındı? Narin’in ölüm suyunun Salim Güran’ın koluna ve eline bulaştığı tespit edildi. Nevzat Bahtiyar da önceki gün verdigi ifadede, Narin’i amca Salim Güran’ın öldürdüğünü tekrarladı.

NARİN HAREKETSİZ YATIYORDU

Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın çağırması üzerine Narin’in evine gittiğini ama eve gittiğinde kimseyi görmediğini anlattı. Nevzat Bahtiyar devamını ise şöyle anlatıyor: “Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm Artık sen de benim suç ortağımsın’ dedi.”

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Nevzat Bahtiyar her defasında yeni bir senaryo yazıyor. Ama değişmeyen tek öznesi amca Salim Güran’ın Narin’i öldürdüğü.

ÖNEMLİ ÇELİŞKİ

Nevzat Bahtiyar’ın her ifadesinde yeni bir çelişki ortaya çıkıyor. İlk ifadesinde Salim Güran’ın kendisine cesedi verdiğini ama kime ait olduğunu bilmediğini, ancak dere kenarında çuvalın ağzını bağlarken Narin olduğunu farkettiğini söylemişti. Daha sonra ise Salim Güran’ın Narin’i kendisine kapının önünde battaniyeye sarılı olarak verdiğini anlatmıştı. Bu kez ise eve girdiğini ve odanın birinde Narin’i hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söylüyor.

İLİŞKİYİ GÖRDÜ

Nevzat Bahtiyar, Narin’in, Salim Güran ile annesi Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi gördüğü için öldürüldüğünü idida ediyor. “Evden çıkarken Arif Güran’ın evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm” diyor. Daha önceki ifadesinde de Salim Güran’ın, anne Yüksel Güran’la ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

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Narin Güran’ın, amca Salim Güran ile annesi arasındaki ilişkiyi gördüğü için boğularak öldürüldüğünü savunuyor.

SALİM-YÜKSEL-HEDİYE ÜÇGENİ

Jandarma-savcılık sorgusunda Salim Güran’a, “Narin senin çocuğun muydu?” diye soruluyor. Reddediyor. Ama bir soru daha soruluyor. O da Yüksel Güran’la ilişkisi. Onu da reddediyor. Aynı soru bu kez iki kadına soruluyor. Yüksel Güran ile Hediye Güran. İkisi de reddediyor. Ama ikisi birlikte doğum kontrol hapı almışlar. Hediye Güran’a, eşi Van’da olduğu halde neden doğum kontrol hapı aldığı da soruluyor. Yüksel Güran ve Hediye Güran aynı zamanda Narin’in öldürüldüğü zaman diliminde birlikteler. İkisinin de ifadesi kelimesi kelimesine aynı. Ayrıca Yüksel Güran’ın, Narin Güran’ın öldürüldüğü saatlerde üç kez Salim Güran’ı araması, Hediye Güran’la Salim Güran arasındaki yoğun mesajlaşmalar iki kadını da bu cinayetin zanlıları arasına sokuyor.

ÜÇLÜ MÜ

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Salim Güran’la ikili ve üçlü olarak çok yoğun bir ilişki trafiği var. Acaba Narin Güran, amca Salim Güran’la Yüksel ve Hediye Güran’ın üçlü ilişkisini gördüğü için mi öldürüldü sorusu devreye giriyor.

SUYA GÖMÜLMESİ

Bu arada Narin’in cesedi, Eğertutmaz deresinde bulununca bir kaynağım, “Narin’in dere yatağına gömülmesi çok profesyonelce bir iş. Suyun içinde delillerin yok olması ve çocuğun bedeninin çürümesi için bunu yapmışlar” diye uyarmıştı. Haklı çıktı.

TIRNAK ARASINDA DOKU İZİ

Çünkü cinayeti aydınlatmak için önemli noktalar biri Narin’in tırnaklarının arasından doku izi tespit edilip edilmemesiydi. Eğer doku izi tespit edilirse, o bizi katile götürecekti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucunda doku izi tespit edilemedi. Bu hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü cesedin 19 gün sonra bulunması, su altında olması ve ileri derecede çürüme nedeniyle DNA profili tespit edilemedi. Çocuk bedeni ne kadar dayanabilir ki?

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DİŞ İZLERİ KİME AİT

Bir de Enes’in kolundaki diş izlerinin kim ait olduğu konusu vardı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan değerlendirmede “diş izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi”. Neden tespit edilemedi? Çünkü bu tür olaylarda zamanla yarış önemlidir. Enes’in diş izlerinin örneği İstanbul Adli Tıp Kurumu’na 9 gün sonra ulaştırıldı.

Böylece cinayeti aydınlatması yönünde umut bağlanan önemli bir delilden daha yararlanılamadı.