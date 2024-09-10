Narin çiçeğim melekler yoldaşın olsun

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Bir çocuğun en çok güvende olduğu yer ailesinin yanı bilirdik. Annesinin, babasının, kardeşlerinin sevgisi, şefkati onu sarıp sarmalar, kötülüklerden korur diye inanırdık. Başkaları kötülük yapsa da ailesi onu kurtarır diye inanıyorduk. Narin’le birlikte değerlerimiz de katledildi. İnançlarımız yıkıldı. Narin, narin bir çiçekti. Çiçeği kopardılar. Narin’i katlettiler.

Nasıl kıydılar Narin’e, nasıl kıydınız gül gibi bir çocuğa?

Dün okullar açıldı. Arkadaşları neşe içinde koşup oynarken, Narin mezara konuldu. Narin’i katledenler, onlara yardım edenler, katilleri bildiği halde susanlar yani insanlıktan nasibini almamış olanlardır. Nurlar içinde uyu Narin. Mekânın cennet, melekler yoldaşın olsun.

CESEDİ SAKLAMA PROFESYONEL İŞİ

Narin’in cansız bedeni, dere kenarına gömülmüş ve üstüne ağır taşlar konulduktan sonra doğal görünüme sahip olması için, etraftaki çalı çırpıyla kapatılmış. Bu iş öylesine profesyonelce yapılmış ki aynı yer üçüncü kez arandığı zaman bulunabilmiş.

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Güvenlik birimleri, cesetin dere kenarına gömülmesi ve üzerinin taşlarla kapatılmasını profesyonel bir iş olarak değerlendiriyor.

ÖNCE BULUNDU SONRA İTİRAF GELDİ

Öncelikle bir yanlışı düzeltelim. Narin’in cesedi, bir kişinin itiraf etmesiyle bulunmuyor. “Narin’in amcası olan muhtar Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek, gömdüm” diyen bir itirafçı var. Ancak o, ceset bulunduktan sonra bunu itiraf ediyor. Cesedi, daha önce Jandarma timleri buluyor. Jandarma ekipleri, geçmiş olayları incelemeye alıyor. Daha önceki olaylarda, cesetlerin dere kenarına gömüldüğü tespit ediliyor. Bunun üzerine aramalar dere kenarında yoğunlaştırılıyor.

İKİ KÖPEK

İki köpek kullanılıyor.

Biri kadavra köpeği diğeri ise koku alan köpek.

Koku alan köpeğe Narin’in kıyafetleri koklatılıyor.

Şimdi gelelim cesedin saklanmasındaki profesyonelliğe.

Ceset suya gömülüp, üzerine taşla örtülünce, kadavra köpeği Narin’i bulamıyor. Su, koku almasını engelliyor. Dere içerisinde arama yapan ekiplerin elindeki uzun demir çubuklar dikkatinizi çekmiştir. Cesedi gömenler bunu düşünerek, üzerine ağır taşlar koyuyorlar. Demir çubuklar vurulduğunda cesede değil, o taşlara denk geliyor. Sonunda arama yöntemini değiştiren jandarma ekipleri Narin’in cesedine ulaşıyorlar.

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ABLASININ ÖLÜMÜ DE KUŞKULU

Narin’i öldürüp, profesyonelce saklanması, Narin’in daha önce merdivenden düşerek öldüğü ve otopsi yapılmadan gömüldüğü söylenen engelli ablasının ölümünü de kuşkulu hale getiriyor. O nedenle Narin’in ablasının ölümü de mercek altına alındı.

NARİN’İ ÖLÜME GÖTÜREN SIR NEYDİ?

Narin’in cesedinin saklanmasındaki profesyonellik ve köydeki esrarengiz suskunluk, “Acaba Narin neye tanıklık etti ki, bunu anlatmaması için öldürüldü” sorunu akla getiriyor.

CHP’DE KİMLER GÜÇLENDİ

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildiği 5 Kasım 2023 tarihli kurultayda önseçim sözü vermişti. “Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç ve yetki örgütündür. Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım” demişti.

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Yine aynı kurultayda, “Daha demokratik bir parti tüzüğü” sözü vermişti.

CHP’nin tüzük ve program kurultayında önemli değişiklikler yapıldı.

Özgür Özel, kurultayda ne söz verdiyse tersini yaptı. Tüzük değişikliği ile yapılanlara gelince; Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ikilisi ipleri tamamen ellerine geçirdiler.

İPLERİ ELE GEÇİRDİLER

Sadece Genel Merkez’e hâkim olmadılar. Tüzük değişikliği ile birlikte partinin geleceğine de hâkim oldular. Milletvekili listelerini onlar yapacak, cumhurbaşkanı adayını onlar belirleyecek.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, kurultayda güçbirliği yaptılar. Bu kurultaydan kim güçlenerek çıktı diye sorarsanız Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel derim. Ama CHP güçlenerek çıktı mı derseniz, hayır derim.

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1-Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmayarak net bir şekilde parti içi muhalefeti başlatacağının sinyalini verdi.

2-Mansur Yavaş kendisine çekilen operasyonu gördü ve daha önemlisi bu kumpası deşifre etti.

CHP’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü testi kırıldı.

KILIÇDAROĞLU BAYRAK AÇTI

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun karşısında iki güç merkezi oluştu.

Biri Kılıçdaroğlu diğeri Mansur Yavaş.

Kılıçdaroğlu CHP yönetimi için, Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adaylığı için kelle koltukta mücadele edecekler.

Önce Kılıçdaroğlu.

CHP’nin eski genel başkanı olan ve delegeler üzerinde önemli bir ağırlığı bulunan Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayarak bayrak açtı. Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin tek adresi olmayı tercih etti.

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Ama Kılıçdaroğlu’nun uzun soluklu bir mücadeleye soyunduğu söyleniyor. CHP’de canı yanan soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında alacak. Çünkü parti içi muhalefetin açık adresi oldu. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kötü yönetildiğini savunduğu söyleniyor. “CHP’yi bunlardan kurtarmak lazım” dediği ifade ediliyor.

MANSUR YAVAŞ KUMPASI GÖRDÜ

CHP’deki güç odaklarından biri de Mansur Yavaş. Pardon, Mansur Yavaş CHP içinde güç odağı değil. Ama en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından biri. Mansur Yavaş kurultayın Ekrem İmamoğlu’nu parlatmak üzere yapıldığını gördü. İmamoğlu’na konuşmasını yapması için üç gün önceden haber verilip kendisinden son bir saat içinde konuşma yapmasının istenmesinin ne anlama geldiğinin farkında. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında Ekrem İmamoğlu’nu ön plana çıkarmak ve kendisini de oyundan düşürmek için kumpas kurulduğunu gördü. Zaten o yüzden sitem etti. O yüzden fitne ateşinin altına odun atmakla suçladı. Planı deşifre etti.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı diskalifiye edeyim derken uyuyan devi uyandırdı. Bundan sonrasını İmamoğlu düşünsün.

ADAYLIKTA KARARLI

Çünkü Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığında kararlı. Merkez sağ ve ülkücü kesimin güçlü olduğu İç Anadolu’daki illere yönelik gezilere başlıyor. Mansur Yavaş, CHP’de iplerin Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun elinde olduğunu gördü. CHP’den kendisine ekmek çıkmayacağının farkında. CHP’den istifa edip bağımsız cumhurbaşkanı adayı olursa şaşırmayın. Soluna da Kemal Kılıçdaroğlu’nu alarak seçim kampanyası yapar mı?

SEÇİMLİ KURULTAY

Kurultayda Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin ipleri ele geçirmesinin Kılıçdaroğlu’nu yeni arayışlara ittiği söyleniyor. “CHP’yi bunlardan kurtarmak lazım” diyen Kılıçdaroğlu’nun seçimli olağanüstü kurultayı toplamayı tartışmaya açacağı konuşuluyor.