Mutlak butlan CHP’yi böler mi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesi ile sakatlandığına hükmetti. Mutlak butlan kararı verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönüyor. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Türk siyaseti açısından da yeni bir dönem.

CHP zaten karışıktı. Mutlak butlanla birlikte daha da karışacak.

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gidip partinin başına oturacak mı?

Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? CHP’de kalıp mücadele mi edecekler, yoksa ayrılıp yeni bir parti mi kuracaklar?

CHP bölünecek mi?

Türk siyaseti açısından çok kritik bir sürece girdik.

GEREKÇELER

Mahkemenin gerekçelerini şöyle özetlemek mümkün

1- Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine vardı

2- Delegelere yönelik para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

3- Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

4-Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

CHP BÖLÜNÜR MÜ

Böylece CHP açısından yeni bir sürece girildi. Bakalım bu kararın CHP ve Türk siyasetine etkisi ne olacak?

CHP açısından yeni bir mağduriyet hikâyesi mi yazılacak, yoksa parti bölünecek mi?

CHP 4 PARÇA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ”CHP arınsın” çıkışı partideki bölünmeyi ortaya çıkardı.

CHP’de

1- Ekrem İmamoğlu’cular

2- Özgür Özel’ciler

3-Kemal Kılıçdaroğlu’cular

4- Abiler

1- İmamoğlu’cular-Özgür Özel’ciler ve Ekrem İmamoğlu’cular, Kılıçdaroğlu’na karşı birlikte hareket ediyorlar. Milletvekili bazında Özgür Özel, parti yönetiminde Ekrem İmamoğlu güçlü. Ekrem İmamoğlu’nun son günlerde ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve seks skandallarından rahatsız olduğu söyleniyor. İmamoğlu, bunlar gayri ahlaki işler olduğu için rahatsız değil. İmamoğlu, kendisinin unutturulduğu ve geri plana düşürüldüğü için rahatsız. İlk Silivri buluşmasında Özgür Özel’e, “Beni unutturdunuz. Geri plana düşürdünüz” diye çıkışması bekleniyor.

2- Özgür Özel’ciler ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışı üzerine bir güç gösterisi yaptılar. Milletvekillerinin çoğunluğu Özgür Özel’e destek verdi. İçlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısında dil dökenler de vardı.

3- Kılıçdaroğlu’cular- Kemal Kılıçdaroğlu doğru yerden çıkış yaptı. CHP’de ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkiler nedeniyle rahatsız olan bir damar var. Kılıçdaroğlu, arınma çağrısı yaparak onların hislerine tercüman oldu. 23 milletvekili destek verdi.

4- Ağır abiler

Oğuz Kaan Köksal ve Engin Altay, parti içinde ağırlığı olan isimler.Oğuz Kaan Köksal, iki tarafı da eleştiren bir çıkış yaptı.

CHP’nin bölünme tehlikesine dikkat çekti. Engin Altay ise CHP’deki arınma ihtiyacının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Uğur Bayraktutan ise bu tartışmaya girmek istemediler

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CHP’YE HAVLUCU KRİTERİ

Özgür Özel, ”Özkan Yalım, o otel odasında kapıyı açana kadar CHP’liydi. Kapıyı açtı, AKP’li oldu” dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye çok ağır bir şekilde hakaret etti. Sadece hakaret etmedi, aynı zamanda CHP’ye bir “havlu” standardı getirdi. Havlucu olduğun kadar CHP’lisin ama kapıyı açtığın anda CHP’liliğin gidiyor.

CHP’lilere bundan daha çirkin bir yakıştırma yapılamazdı. CHP’liler, belediye çalışanı ile otel odasında basılıyor mu? CHP’li olmak demek belediye çalışanı ile otel odasında basılmak mı demek? Otel kapısı açılana kadar CHP’liler bunu yapıyor mu demek?

CHP’LİLERE HAKARET

Özkan Yalım, Özgür Özel’in makam aracının içinin VIP düzenlemesi için 170 bin Euro öderken CHP’liydi.

Özkan Yalım, sevgilisi Aslıhan Aksoy’u Uşak Belediyesi’nde işe sokarken CHP’liydi. Uşak’ta ilişkisi ortaya çıkınca Bornova Belediyesi’ne gönderirken CHP’liydi.

Özkan Yalım, pavyonunda çalışanları Uşak Belediyesi’nde çalışıyor gösterirken CHP’liydi.

Özkan Yalım, Özgür Özel’in babasına alınan aracın fiyat farkı olan 180 bin TL’yi öderken CHP’liydi.

Özkan Yalım, Özgür Özel’e saat hediye ederken CHP’liydi.

Özkan Yalım, Özgür Özel’in eşine ve kızına hediye çanta alırken, bir çanta da başka bir kadın için hediye olarak istenirken CHP’liydi.

Özkan Yalım, “Özgür Özel’e 1 milyon 200 bin TL para verdim” derken CHP’liydi.

Özkan Yalım, CHP Kurultayı’nda Özgür Özel kazansın diye çalışırken CHP’liydi.

Özkan Yalım, belinde havlu ile 21 yaşındaki belediye çalışanıyla otel odasında basılırken CHP’liydi.

Yani tüm pislikleri, ahlaksızlıkları, şerefsizliği yaparken CHP’liydi ama o otel kapısını açtıktan sonra AK Partili mi oldu.

Onun için mi havluyla basıldıktan 1 ay sonra ihraç edebildiniz?

Özgür Bey, sizin CHP’lilere yaptığınız bu hakareti 1 milyon AK Partili yan yana gelse yapamazdı. CHP’liler böyle insanlar değil. Onurlu, namuslu insanlardır.

Ayrıca havlucu Özkan hiçbir zaman AK Partili olmadı. Olamaz da.

TURGUT KOÇ’UN TELEFONU

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen Turgut Koç’un telefonunun şifresini verdiği haberi gelince Ankara’da bir panik havası oluştu. Turgut Koç’un acil kodlu escort talebinde bulunduğu ve fuhuşa aracılık etmekten dolayı tutuklandığı dikkate alınınca tedirginliğin nedeni anlaşılıyor. Ama sadece o değil. Turgut Koç sadece fuhuşa aracılık etmemiş, aynı zamanda CHP’li belediyelerle iş yapmış. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’le yazışmaları ortaya çıktı. Hem ihale almış hem kayıt dışı paraları sistemi sokmuş.

O nedenle “sıfırlayıcı” deniliyor. Kimin sıfırlayıcısı acaba?

Bu Turgut Koç çok baş ağrıtacak çok...

SENCER SOLAKOĞLU’NA TEPKİLER

Üç günlük CHP’li olan Sencer Solakoğlu, 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’lilik dersi vermeye kalkıştı. Hem de çok seviyesiz bir üslupla. CHP tabanından da çok yoğun bir tepki gördü. “Gerektiği zaman hadsize haddini bildirmek kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür” derler.

Hele bu hadsizin adı Sencer Solakoğlu olunca...