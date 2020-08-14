Muharrem İnce ne getirir ne götürür

Muharrem İnce’nin merakla beklenen basın toplantısını salonda izledim.
- İyi hazırlanmış bir konuşma yaptı. Konuşmasını ikiye ayırmıştı. Önce Türkiye’ye hitap etti sonra CHP’ye yönelik mesajlar verdi. En can alıcı olanı CHP’ye ilişkin sözleriydi.
- Konuşmasına Ahmet Arif’in, benim de çok sevdiğim şiiri, “Hasretinden prangalar eskittim” şiiri ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel şiir okuyor. Muharrem İnce de hakkını verdi.
- Dün itibarıyla yeni bir hareketin başlangıç vuruşunu yaptı. Kısa süre sonra bu hareketin bir partiye dönüşüne tanıklık edeceğiz. Hareketin adını koydu. “Memleketim hareketi” dedi. Madem şiirden başladık, madem memleketin hareketini başlattı, Muharrem İnce’ye önerim Cahit Sıtkı Tarancı’nın, “Memleket isterim” şiirini de okuması yönünde olacak. “Memleket isterim/ Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun/ Kardeş kavgasına nihayet olsun.”
- İnce, “Memleketim hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağını açıkladı. Böylece hedef kitle olarak, Atatürkçü, Kuva-yı Milliyeci damara sesleneceği belli oldu. “Memleketim hareketinde Atatürk düşmanları olmayacak” sözleriyle CHP’nin içine mesaj gönderdi. Daha önce “CHP’de Atatürk düşmanları var” demişti.
- “Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” sözleriyle ilk kez CHP’den ayrılma sinyalini verdi. Zaten dün itibarıyla CHP’yi köprüleri attı. Önce CHP mi Muharrem İnce’yi ihraç edecek, yoksa Muharrem İnce mi elini çabuk tutup CHP’den istifa edecek.
- Siyasi hayatının kâbusuna dönen seçim gecesine ilişkin açıklama yapması yerindeydi. Zaten kendisi de özür diledi ama o geceyi iyi yönetememişti. YSK’dan aldığı belgeye göre 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemci bulundurmadığını söyledi. Ancak öyle CHP’yi sarsacak, bomba bir açıklama gelmedi. Ancak kendisine veri gelmeden CHP Genel Merkezi’nin seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasını istemelerini iyi izah etti. Yalan söylemesinin istendiğini ifade etti.
- Eline iki su şişesini alarak verdiği cumhur ittifakı ve millet ittifakı örneği yerindeydi. Miting meydanlarında da bu tür yöntemleri kullanması etkili olur. Millet ittifakında yer alacağını açıklayarak, “bir bölen” iddiasını boşa çıkardı. Ama bu iş hiç belli olmaz.
- 29 Ekim’den önce ikinci önemli basın toplantısını yapacağını açıkladı. Böylece kuracağı “Memleket Partisi”ne bir adım daha yaklaşmış olacağız.
- Muharrem İnce’nin ne getireceğinden ziyade ne götüreceği daha önemli. Yüzde 50 artı 1’in geçerli olduğu, yüzde 0.5 oy oranının dahi önemli hale geldiği yeni sistemde İnce’nin, CHP’den ne götüreceği daha önemli hale geldi. CHP, Muharrem İnce’yi hafife almakla hata yapıyor ama anketlerde fena gözükmüyor.
Peki Muharrem İnce siyasette iş yapar mı? Çapı ne olur bilmem ama yapar. Şimdiye kadar 2023 Cumhurbaşkanlığı denkleminde Muharrem İnce yoktu. Dün itibarıyla Muharrem İnce’siz hesap yapılamaz.
ABDULLAH GÜL NEREDEYDİ?
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı seçtirme çabası içinde olmakla suçlarken, Abdullah Gül geldi gözlerimin önüne. Erdoğan, Cumhuriyet mitinglerine, 27 Nisan e- muhtırasına ve 367 kararına rağmen Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Dün Ak Parti’nin kuruluş yıldönümü törenleri vardı. Gül neredeydi? Kendisini Cumhurbaşkanı yapan partisinin yanında değil, CHP’de polemik konusuydu.
GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU’NU HEDEF ALDI
Erdoğan, dünkü konuşmasında Abdullah Gül’ü, Ali Babacan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldı. “Kerameti kendinde görenler, şahsi emellerinin peşine düşenler siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar” dedi. Ak Parti sayesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan yardımcısı olanların şimdi tek hedefi var Erdoğan’ı tasfiye etmek. Peki Erdoğan’ın bunu söylemeye hakkı yok mu?
KİMİ KAST ETTİ
Erdoğan, “Soru-2 ‘One minute’de işte şimdi yandık’ dediler. Zamanı gelecek bazı şeyleri şahitleriyle çok açık net ortaya koyacağız. Ama zamanı var” dedi beni bir merak aldı. Erdoğan kimi kast etti acaba?
BAHÇELİ’NİN “EVİNE DÖN” TALİMATI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yapmıştı. Bahçeli’nin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da güçlü bir destek gelmişti. Ancak Akşener, “Yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız” diyerek millet ittifakı ile devam edeceğini sinyalini vermişti. İYİ Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan’ı ziyaret ederek ardında da dün İzmit’te Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli, yeni bir açıklama yapmadı. Sadece Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşle ilgili sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. “Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir” demekle yetindi.
Ama daha önce İYİ Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak ”konuşmama” talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler.
Muharrem İnce ne getirir ne götürür
Muharrem İnce’nin merakla beklenen basın toplantısını salonda izledim.
- İyi hazırlanmış bir konuşma yaptı. Konuşmasını ikiye ayırmıştı. Önce Türkiye’ye hitap etti sonra CHP’ye yönelik mesajlar verdi. En can alıcı olanı CHP’ye ilişkin sözleriydi.
- Konuşmasına Ahmet Arif’in, benim de çok sevdiğim şiiri, “Hasretinden prangalar eskittim” şiiri ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel şiir okuyor. Muharrem İnce de hakkını verdi.
- Dün itibarıyla yeni bir hareketin başlangıç vuruşunu yaptı. Kısa süre sonra bu hareketin bir partiye dönüşüne tanıklık edeceğiz. Hareketin adını koydu. “Memleketim hareketi” dedi. Madem şiirden başladık, madem memleketin hareketini başlattı, Muharrem İnce’ye önerim Cahit Sıtkı Tarancı’nın, “Memleket isterim” şiirini de okuması yönünde olacak. “Memleket isterim/ Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun/ Kardeş kavgasına nihayet olsun.”
- İnce, “Memleketim hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağını açıkladı. Böylece hedef kitle olarak, Atatürkçü, Kuva-yı Milliyeci damara sesleneceği belli oldu. “Memleketim hareketinde Atatürk düşmanları olmayacak” sözleriyle CHP’nin içine mesaj gönderdi. Daha önce “CHP’de Atatürk düşmanları var” demişti.
- “Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” sözleriyle ilk kez CHP’den ayrılma sinyalini verdi. Zaten dün itibarıyla CHP’yi köprüleri attı. Önce CHP mi Muharrem İnce’yi ihraç edecek, yoksa Muharrem İnce mi elini çabuk tutup CHP’den istifa edecek.
- Siyasi hayatının kâbusuna dönen seçim gecesine ilişkin açıklama yapması yerindeydi. Zaten kendisi de özür diledi ama o geceyi iyi yönetememişti. YSK’dan aldığı belgeye göre 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemci bulundurmadığını söyledi. Ancak öyle CHP’yi sarsacak, bomba bir açıklama gelmedi. Ancak kendisine veri gelmeden CHP Genel Merkezi’nin seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasını istemelerini iyi izah etti. Yalan söylemesinin istendiğini ifade etti.
- Eline iki su şişesini alarak verdiği cumhur ittifakı ve millet ittifakı örneği yerindeydi. Miting meydanlarında da bu tür yöntemleri kullanması etkili olur. Millet ittifakında yer alacağını açıklayarak, “bir bölen” iddiasını boşa çıkardı. Ama bu iş hiç belli olmaz.
- 29 Ekim’den önce ikinci önemli basın toplantısını yapacağını açıkladı. Böylece kuracağı “Memleket Partisi”ne bir adım daha yaklaşmış olacağız.
- Muharrem İnce’nin ne getireceğinden ziyade ne götüreceği daha önemli. Yüzde 50 artı 1’in geçerli olduğu, yüzde 0.5 oy oranının dahi önemli hale geldiği yeni sistemde İnce’nin, CHP’den ne götüreceği daha önemli hale geldi. CHP, Muharrem İnce’yi hafife almakla hata yapıyor ama anketlerde fena gözükmüyor.
Peki Muharrem İnce siyasette iş yapar mı? Çapı ne olur bilmem ama yapar. Şimdiye kadar 2023 Cumhurbaşkanlığı denkleminde Muharrem İnce yoktu. Dün itibarıyla Muharrem İnce’siz hesap yapılamaz.
ABDULLAH GÜL NEREDEYDİ?
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı seçtirme çabası içinde olmakla suçlarken, Abdullah Gül geldi gözlerimin önüne. Erdoğan, Cumhuriyet mitinglerine, 27 Nisan e- muhtırasına ve 367 kararına rağmen Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Dün Ak Parti’nin kuruluş yıldönümü törenleri vardı. Gül neredeydi? Kendisini Cumhurbaşkanı yapan partisinin yanında değil, CHP’de polemik konusuydu.
GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU’NU HEDEF ALDI
Erdoğan, dünkü konuşmasında Abdullah Gül’ü, Ali Babacan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldı. “Kerameti kendinde görenler, şahsi emellerinin peşine düşenler siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar” dedi. Ak Parti sayesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan yardımcısı olanların şimdi tek hedefi var Erdoğan’ı tasfiye etmek. Peki Erdoğan’ın bunu söylemeye hakkı yok mu?
KİMİ KAST ETTİ
Erdoğan, “Soru-2 ‘One minute’de işte şimdi yandık’ dediler. Zamanı gelecek bazı şeyleri şahitleriyle çok açık net ortaya koyacağız. Ama zamanı var” dedi beni bir merak aldı. Erdoğan kimi kast etti acaba?
BAHÇELİ’NİN “EVİNE DÖN” TALİMATI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yapmıştı. Bahçeli’nin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da güçlü bir destek gelmişti. Ancak Akşener, “Yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız” diyerek millet ittifakı ile devam edeceğini sinyalini vermişti. İYİ Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan’ı ziyaret ederek ardında da dün İzmit’te Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli, yeni bir açıklama yapmadı. Sadece Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşle ilgili sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. “Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir” demekle yetindi.
Ama daha önce İYİ Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak ”konuşmama” talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler.