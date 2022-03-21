Muhalefette formül arayışları

Yeni seçim teklifi Meclis’e sunulduğu andan itibaren muhalefet partileri hesap üstüne hesap yapıyor, formül üzerine formül üretiyorlar.
Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti, Millet İttifakı’na girip böylece barajı aşıp Meclis’e girmeyi planlıyorlardı. Onların hesabını altüst eden, ittifaka girseler dahi milletvekili çıkarabilmek için partilerin aldığı oyların sayısının geçerli olduğu sistemin getirilmesi oldu.
1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’in aranması küçük partilerin oylarının ötesinde bir güce sahip olmalarına neden olmuştu.
2- Yeni sistemle birlikte ittifaka giren küçük partiler yine baraj sorunu yaşamayacak. Ama milletvekili çıkarmaları için yeterli oy almaları gerecek.
CHP VE İYİ PARTİ’NİN ROLÜ
3- Yeni öneri CHP ve İYİ Parti’nin etkinliğini artırdı. Küçük partilerin pazarlık gücünü zayıflattı.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA
Küçük partiler, Meclis’e girebilmek için yeni öneriler geliştiriyorlar. Burada CHP ve İYİ Parti’nin yaklaşımı belirleyici olacak. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun tercihi muhalefetin şekillenmesinde etkili olacak. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde küçük partilerin desteğine ihtiyacı var.
ALTERNATİFLİ FORMÜLLER
Ön plana çıkan iki öneri var.
1- Altı parti olarak ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçimlerine CHP ve İYİ Parti listelerinden girmek.
2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçiminde ayrı bir ittifak kurmak.
MERKEZ SAĞ İTTİFAK
3- Bu durumda CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı devam edecek. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın CHP listelerinden seçimlere girmesinin AK Parti’ye yarama ihtimaline karşılık üzerinde tartışılan bir başka model ise “Muhafazakâr-Merkez Sağ İttifakı” olarak adlandırılıyor. Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ayrı bir ittifak kuracak. Dört parti milletvekili seçimlerine bir partinin listesinden girecek.
GENEL BAŞKANLAR FORMÜLÜ
4- Bir başka öneri ise küçük partilerin liderlerinin yani Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal’ın CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesi yerine 6 partinin de küçük partilerin güçlü olduğu yerlerde o partilerin listesinden seçimlere girmesi.
Bu modelin aynı zamanda küçük partilerin yüzde 3 oranını aşıp Hazine yardımından yararlanmasının önünü açacağı iddia ediliyor.
KARARI SANDIK VERECEK
Seçim takvimi işlemeye başlayıp milletvekili listeleri YSK’ya sunulana kadar bu tartışmalar sürecek gibi gözüküyor. Ama asıl formülü sandıkta millet bulacak.
DEMİRTAŞ’IN HAPİSTE OLMASINDA KILIÇDAROĞLU’NUN ROLÜ VAR MI
BAZI yazıların günü geçse de zamanı geçmiyor.
Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır’da Selahattin Demirtaş’ın, “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği için hapse atıldığı yönündeki sözlerini kastediyorum.
Böylece Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP’lilerin cezaevine girmesinin yolunu açan dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki rolünü gizlemiş oldu.
1- Selahattin Demirtaş, 17 Mart 2015 tarihinde Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” dedi.
DEMİRTAŞ’IN DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN KALDIRILDI
2- Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırıldığı Anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılmasa Selahattin Demirtaş cezaevinde olur muydu? Olmazdı. Peki süreç nasıl işledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olayları hakkında yaptığı konuşma üzerine Kılıçdaroğlu, tüm dokunulmazlıkların kaldırılması için çağrı yaptı. “Bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun meydan okuması üzerine harekete geçildi. Hazırlanan Anayasa değişikliği Meclis’e sunuldu. HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktı.
KILIÇDAROĞLU ‘EVET’ DEDİ
Kılıçdaroğlu, “AKP’nin teklifi Anayasa’ya aykırı ama ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.
AK Parti’nin 317, MHP’nin 40 milletvekili vardı. İki partinin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyordu. CHP’nin ise 134 milletvekili vardı. Anayasa değişikliği CHP’nin desteğiyle, 376 oyla kabul edildi.
TARİH YALAN SÖYLEMEZ
Selahattin Demirtaş, 17 Mart 2015 tarihinde “Seni başkan yaptırmayacağız” dedi. O zaman hapse girmedi. Hatta ondan sonra 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilerek Parlamento’ya girdi.
Demirtaş, CHP’nin desteğiyle dokunulmazlığı kaldırıldığı için 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındı. Aynı tarihte HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere 9 HDP milletvekili gözaltına alınarak cezaevine konuldu.
Demek ki neymiş?
Kılıçdaroğlu çarpıtmaya çalışsa da tarih yalan söylemezmiş.
ÖZAL’IN İÇİNDE ÖLDÜĞÜ AMBULANS
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ambulansla ilgili sözleri üzerine yine yok efendim önceden şöyle anlı şanlı ambulanslarımız var diye itiraz ettiler.
Bir tek bizim ambulans uçaklarımız, ambulans helikopterlerimiz vardı demedikleri kaldı. 2010 yılından bu yana uçak ambulansla 1122 yurtdışı, 14 bin 884 yurtiçi olmak üzere 16 bin 6 hasta taşınmış. Özal vefat ettiğinde Hacettepe Hastanesi’nin kapısında olan gazetecilerden biriydim. Rahmetli Aydın Menderes’le yoldan dönüp hastaneye koşmuştuk.
Çankaya Köşkü’nde kalp krizi geçiren Cumhurbaşkanı Özal, hastaneye içinde eski sedyeden başka bir şey bulunmayan bu ambulansla getirilmişti. Özal, teknik donanımı yetersiz olan bu ambulansın içinde can vermişti. Çünkü Hacettepe Hastanesi’ne geldiğinde kalbi durmuştu.
Şimdi Erdoğan haksız mı?
Muhalefette formül arayışları
Yeni seçim teklifi Meclis’e sunulduğu andan itibaren muhalefet partileri hesap üstüne hesap yapıyor, formül üzerine formül üretiyorlar.
Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti, Millet İttifakı’na girip böylece barajı aşıp Meclis’e girmeyi planlıyorlardı. Onların hesabını altüst eden, ittifaka girseler dahi milletvekili çıkarabilmek için partilerin aldığı oyların sayısının geçerli olduğu sistemin getirilmesi oldu.
1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’in aranması küçük partilerin oylarının ötesinde bir güce sahip olmalarına neden olmuştu.
2- Yeni sistemle birlikte ittifaka giren küçük partiler yine baraj sorunu yaşamayacak. Ama milletvekili çıkarmaları için yeterli oy almaları gerecek.
CHP VE İYİ PARTİ’NİN ROLÜ
3- Yeni öneri CHP ve İYİ Parti’nin etkinliğini artırdı. Küçük partilerin pazarlık gücünü zayıflattı.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA
Küçük partiler, Meclis’e girebilmek için yeni öneriler geliştiriyorlar. Burada CHP ve İYİ Parti’nin yaklaşımı belirleyici olacak. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun tercihi muhalefetin şekillenmesinde etkili olacak. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde küçük partilerin desteğine ihtiyacı var.
ALTERNATİFLİ FORMÜLLER
Ön plana çıkan iki öneri var.
1- Altı parti olarak ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçimlerine CHP ve İYİ Parti listelerinden girmek.
2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçiminde ayrı bir ittifak kurmak.
MERKEZ SAĞ İTTİFAK
3- Bu durumda CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı devam edecek. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın CHP listelerinden seçimlere girmesinin AK Parti’ye yarama ihtimaline karşılık üzerinde tartışılan bir başka model ise “Muhafazakâr-Merkez Sağ İttifakı” olarak adlandırılıyor. Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ayrı bir ittifak kuracak. Dört parti milletvekili seçimlerine bir partinin listesinden girecek.
GENEL BAŞKANLAR FORMÜLÜ
4- Bir başka öneri ise küçük partilerin liderlerinin yani Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal’ın CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesi yerine 6 partinin de küçük partilerin güçlü olduğu yerlerde o partilerin listesinden seçimlere girmesi.
Bu modelin aynı zamanda küçük partilerin yüzde 3 oranını aşıp Hazine yardımından yararlanmasının önünü açacağı iddia ediliyor.
KARARI SANDIK VERECEK
Seçim takvimi işlemeye başlayıp milletvekili listeleri YSK’ya sunulana kadar bu tartışmalar sürecek gibi gözüküyor. Ama asıl formülü sandıkta millet bulacak.
DEMİRTAŞ’IN HAPİSTE OLMASINDA KILIÇDAROĞLU’NUN ROLÜ VAR MI
BAZI yazıların günü geçse de zamanı geçmiyor.
Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır’da Selahattin Demirtaş’ın, “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği için hapse atıldığı yönündeki sözlerini kastediyorum.
Böylece Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP’lilerin cezaevine girmesinin yolunu açan dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki rolünü gizlemiş oldu.
1- Selahattin Demirtaş, 17 Mart 2015 tarihinde Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” dedi.
DEMİRTAŞ’IN DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN KALDIRILDI
2- Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırıldığı Anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı. Dokunulmazlığı kaldırılmasa Selahattin Demirtaş cezaevinde olur muydu? Olmazdı. Peki süreç nasıl işledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olayları hakkında yaptığı konuşma üzerine Kılıçdaroğlu, tüm dokunulmazlıkların kaldırılması için çağrı yaptı. “Bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun meydan okuması üzerine harekete geçildi. Hazırlanan Anayasa değişikliği Meclis’e sunuldu. HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktı.
KILIÇDAROĞLU ‘EVET’ DEDİ
Kılıçdaroğlu, “AKP’nin teklifi Anayasa’ya aykırı ama ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.
AK Parti’nin 317, MHP’nin 40 milletvekili vardı. İki partinin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyordu. CHP’nin ise 134 milletvekili vardı. Anayasa değişikliği CHP’nin desteğiyle, 376 oyla kabul edildi.
TARİH YALAN SÖYLEMEZ
Selahattin Demirtaş, 17 Mart 2015 tarihinde “Seni başkan yaptırmayacağız” dedi. O zaman hapse girmedi. Hatta ondan sonra 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilerek Parlamento’ya girdi.
Demirtaş, CHP’nin desteğiyle dokunulmazlığı kaldırıldığı için 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındı. Aynı tarihte HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere 9 HDP milletvekili gözaltına alınarak cezaevine konuldu.
Demek ki neymiş?
Kılıçdaroğlu çarpıtmaya çalışsa da tarih yalan söylemezmiş.
ÖZAL’IN İÇİNDE ÖLDÜĞÜ AMBULANS
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ambulansla ilgili sözleri üzerine yine yok efendim önceden şöyle anlı şanlı ambulanslarımız var diye itiraz ettiler.
Bir tek bizim ambulans uçaklarımız, ambulans helikopterlerimiz vardı demedikleri kaldı. 2010 yılından bu yana uçak ambulansla 1122 yurtdışı, 14 bin 884 yurtiçi olmak üzere 16 bin 6 hasta taşınmış. Özal vefat ettiğinde Hacettepe Hastanesi’nin kapısında olan gazetecilerden biriydim. Rahmetli Aydın Menderes’le yoldan dönüp hastaneye koşmuştuk.
Çankaya Köşkü’nde kalp krizi geçiren Cumhurbaşkanı Özal, hastaneye içinde eski sedyeden başka bir şey bulunmayan bu ambulansla getirilmişti. Özal, teknik donanımı yetersiz olan bu ambulansın içinde can vermişti. Çünkü Hacettepe Hastanesi’ne geldiğinde kalbi durmuştu.
Şimdi Erdoğan haksız mı?