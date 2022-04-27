Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu

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Ancak Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

Millet İttifakı’nı en çok zorlayan soru bu. Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adayının şimdiden açıklanmasını savunanlar ile yıpranmasın diye son ana bırakılmasını isteyenler arasında bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı neden belli değil? Çünkü henüz cumhurbaşkanı adayı netleşmedi. Cumhurbaşkanı adayları arasındaki mücadele devam ediyor.

DÖRT KRİTİK KARAR

6 liderin toplantısının perde arkasından ve muhalefet yöneticileriyle yaptığım görüşmelerden bazı kararlara ulaştığımı düşünüyorum. Onları sıcağı sıcağına paylaşmak istedim.

1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.

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3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ALTERNATİFLİ ÖNERİ

Yeni Seçim Yasası ile milletvekili seçiminde ittifakın toplam oylarının değil, partilerin aldığı oyların sayılması sistemi getirildi. Kılıçdaroğlu açısından ittifak, küçük partiler açısından ise milletvekili çıkarmak önemli. 6 liderin toplantısında ittifak konusu gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu daha önce kamuoyuna yansıyan 8 alternatifli bir öneri sunuyor. Kılıçdaroğlu, küçük partilerin Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesi eğiliminde.

Böylece Millet İttifakı’nın daha çok milletvekili çıkaracağını ve bu işbirliğinin cumhurbaşkanlığı seçimine olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Ama küçük partiler açısından iş o kadar kolay değil. Onlar için varlık ya da yokluk sorununa dönüştü. O nedenle küçük partilerin üçüncü ittifak arayışı sürüyor.

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KILIÇDAROĞLU ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI İSTEMİYOR

Üçüncü ittifakı Temel Karamollaoğlu gündeme getirmişti. Ama Kılıçdaroğlu 6’lı ittifaktan yana. Ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediği için üçüncü ittifakın milletvekili seçimlerine olumlu yansıyacağını ama cumhurbaşkanlığı seçimlerine olumsuz etki yapacağını düşünüyor. O nedenle sıcak bakmıyor.

Üçüncü ittifak önerisi Karamollaoğlu’ndan gelince hep Saadet Partisi, Deva ve Gelecek partilerinin üzerinde durduk. Zaten Ali Babacan’ın olumsuz tavrı nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Ama şimdi farklı bir ittifak modeli konuşulmaya başlandı.

SAĞ İTTİFAK

O da İYİ Parti etrafında Saadet, Deva ve Gelecek partilerinden oluşacak, “sağ ittifak”. Bu Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali’nin yaptığı “Kutsal İttifak”a benzetiliyor.

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Meral Hanım o yönde bir sinyal vermiş değil. Ama küçük partiler, İYİ Parti öncülüğündeki bir ittifakın milliyetçi, muhafazakâr kesimde bir sinerji meydana getireceğini savunuyor.

İTTİFAK MODELİ

İYİ Parti çatısı altındaki üçüncü ittifak için şöyle bir modelleme öneriliyor. İYİ Parti’nin 60 ilde, diğer 22 ilde ise Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin listelerinden seçimlere girilmesinin üzerinde duruluyor.

Tabii bu modelde eksik bir halka var. DP ne olacak? Gültekin Uysal’ın son dönemde CHP’ye yakınlaştığı düşünülüyor. O nedenle DP’nin bu kez CHP listelerinden seçime girmesinin üzerinde duruluyor.

İYİ Parti üzerinden ittifak hesapları yapılıyor ama ben İYİ Parti cephesinde öyle bir istek görmüyorum. Sağ ittifak arayışı var ama güçlü bir seçenek değil.

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CUMHURBAŞKANLIĞI İLKELERİ

6 lider şimdiye kadar cumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmedi. Çünkü orada kavga çıkabilir. İttifak dağılabilir. 24 Nisan’daki toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girilmiyor ama ilkelerin belirlenmesi isteniyor.

Liderlerin önerileri ile bir profil ortaya çıkıyor.

1- Uzlaşmacı.

2- Özgürlükçü.

3- Demokratik değerleri içselleştirmiş.

4- Milletin tamamını kucaklayan.

5- Siyasi ahlak ilkelerini benimseyen.

6- Liyakat sahibi.

KILIÇDAROĞLU PROFİLİ DEĞİL

Birileri Kemal Bey’e oyun oynamış. Çünkü bu ilkeler Kılıçdaroğlu’nu tarif etmiyor. Milletin tamamını kucaklıyor mu? Uzlaşmacı mı? Dünyanın en çok hakaret eden genel başkanı.

Bence o tariften Kılıçdaroğlu çıkmaz. Biraz Ekrem İmamoğlu, biraz Mansur Yavaş, biraz da Meral Akşener profilini andırıyor.

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AKŞENER DENKLEMDE

Muhalefet cephesinde bir süredir ‘Erdoğan’ın karşısına kimi çıkarsak kazanır?’ havası var. Anket firmalarının ‘Erdoğan’ın karşısına Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ya da Akşener çıktığı takdirde sonuç ne olur?’ diye yaptığı anketlerde muhalefet adaylarının ilk turda kazanacağını savunuyorlar. Siyaseten böyle bir hava vermek isteyebilirler ama buna inanıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Söz konusu Erdoğan olunca bence hesaplarını gözden geçirmelerinde yarar var. Bu millet Erdoğan’ı seviyor.

Ayrıca erken bir zafer havasına girerlerse yanlış yaparlar.

Bu arada dikkat ettiniz mi? Her ne kadar başbakanlığa aday olduğunu ilan etse de Meral Akşener ismi de denklemde.

İYİ Partililerin gönlünde Akşener yatıyor.

6 LİDER ARASINDAN OLMAYACAK MI

Ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına 6 lider karar verecek. Bir kaynağım, “6 lider arasından cumhurbaşkanı adayı çıkmayacak. Onlar geçiş dönemini yönetmek üzere cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar” dedi. Ama ben o kanaatte değilim. Kılıçdaroğlu ciddi olarak asılıyor. Son dönemlerde ise Akşener ismi daha çok konuşuluyor.

İMAMOĞLU’NUN TAKTİK SAVAŞI

Dikkatinizi çekti mi, son dönemlerde Ekrem İmamoğlu son bir buçuk yılda yapmadığı bir şeyi yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusu sorulunca, “Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu” diyor. Ama bir yandan da “Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor” diyerek iddiasını sürdürüyor. Peki İmamoğlu bir buçuk yıl sonra neden Kılıçdaroğlu demeye başladı?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına izin verilmeyeceğine inanıyor. Mansur Yavaş’ı kendine rakip olarak görüyor. Ona karşı bir taktik savaşı veriyor. Kılıçdaroğlu’nu yanına çekip Mansur Yavaş’ı tasfiye etmeyi amaçlıyor.