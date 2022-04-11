Muhalefet neden heyecan vermiyor?

6 lider 27 Mart’ta toplandı. Ancak toplantıdan 1 hafta önceden Ali Babacan, 5 lideri ziyaret etti.
27 Mart’ta ise Babacan’ın başkanlığında bir araya geldiler. 5 saati aşkın toplantının sonunda tek sayfa 31 satırdan oluşan bir açıklama yapıldı.
Daha önce 28 Şubat’ta yayımlanan beyanname için 6 partinin temsilcileri 4 ay süren toplantılar yapmışlardı. Çıka çıka topluma heyecan vermeyen bir metin çıkmıştı.
KRİZ YAŞANDI
27 Mart’taki açıklama için de Ali Babacan’ın 1 hafta süren temasları sonucunda metin hazırlandı. Ama ne oldu? DEVA Partisi tarafından hazırlanan taslak metin, liderlerin toplantısına az bir süre kala diğer partilere iletildi. Bu nedenle ciddi bir gerilim yaşandı. İkinci adamlar arasındaki sürtüşme krize dönüşünce liderler devreye girdi. İttifak henüz kurulmadan dağıldı görüntüsü vermemek için açıklama metni liderlerin önerileriyle yeniden şekillendi.
LİDERLER KURTARDI
Babacan tarafından hazırlanan taslak metnin ekonomi ağırlıklı olduğu söyleniyor. Toplantıda Davutoğlu’nun, ‘Ukrayna’da savaş var ama bu metinde savaşa dair bir bölüm yok’ dediği, Meral Akşener’in seçim güvenliğini gündeme getirdiği, Temel Karamollaoğlu’nun topluma güven verecek bir mesajın verilmesini istediği ifade ediliyor.
Demek istediğim şu; daha bir sayfa 31 satırdan oluşan metni hazırlamaları 1 haftayı bulan bu ittifak mı Türkiye’nin sorunlarını çözecek?
Ukrayna Savaşı gibi bir krizle karşı karşıya kalsalar bunlar açıklama yapana kadar savaş biter.
Muhalefet, ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle konjonktürel bir fırsat yakalamıştı. Ama bunu toplumsal bir dalgaya dönüştüremedi. Neden geniş kitlelerde umut ve heyecan oluşturamadı? Muhalefet bu soruyu kendine sormalı. Seçimlere 14 ay kala her gün sormalı. Çünkü yarın çok geç olabilir.
GÜÇLÜ LİDER YOK
SEÇİMİ lider kazanır. Böyle açıklama yaparak, deklarasyon yayınlayarak iktidar olunsa en çok yazılı açıklamayı yapan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları iktidar olurdu.
Muhalefetin, Erdoğan’ın karşısında güçlü bir lideri yok. Sorun orada.
SOYLU PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla” diye çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu her defasında topu taca attı. Ama o büyükelçinin kim olduğu da o büyükelçiye giden eski büyükelçinin de ismi biliniyor. Kılıçdaroğlu, susarak bu işi savuşturacağını düşünüyorsa yanılıyor çünkü Soylu bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Bir de bakmışsınız ki işin altında bir AB ülkesinin büyükelçisi ile CHP’li eski bir büyükelçi çıkar. Çünkü devlet, neyin ne olduğunu biliyor.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Bu arada muhalefet cephesinde ilginç bir gelişme yaşanıyor. Önce Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adaylı olarak gösterdi. Nihat Genç ise eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ismini ortaya attı. Haşim Kılıç ismi gündemde değil. Bir dönemler mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ismi kulislere yansımıştı. Demirel’in dediği gibi cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir ama Zühtü Arslan, adayı olacağı yönünde bir sinyal vermedi. Ama HDP’nin kapatma davası nedeniyle bu tür yorumlar yapılmıştı. Zühtü Arslan HDP’nin kapatılmasına karşı çıkar, cumhurbaşkanı adayı yapılırsa HDP’nin oylarını almayı başarır yorumları yapılmıştı.
YAVAŞ SESSİZ
Mansur Yavaş ismi bir heyecana yol açtı. İlginç olanı Mansur Yavaş olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmadı. Sadece Basın Koordinatörü Volkan Gültekin’in bu tür haberleri spekülatif olarak nitelendiren açıklamasını adres göstermekle yetindi. Ekrem İmamoğlu, baskılar sonucunda pes etti. “Benim de cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu” dedi. Ama Yavaş bu topa girmedi. Yavaş’ın kamuoyunun nabzını tuttuğu ve son tartışmada gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğu söyleniyor.
ÜMİT ÖZDAĞ’IN ADAYLIĞI
Devlet içinde bir kanal, Alevi ve Kürt olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye çalışıyor. Bu çağda bu kafa. Geldiğimiz nokta ne kadar üzücü değil mi? Eğer Mansur Yavaş’ı ileri sürerek Kılıçdaroğlu’nun önü kesilemezse Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelecek. Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylığı için zemini hazırlıyor.
KILIÇDAROĞLU AVANTAJLI
Ama artık Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyecekleri anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda her zamankinden daha avantajlı durumda. Konuştuğum muhalefetten önemli bir isim, “Kemal Bey’in ortak adaylığı konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Açıklanması sadece zamana kaldı. Seçimlerin zamanında yapılacağı kesinleşmiş durumda” dedi. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süredir ama ibre Kılıçdaroğlu’na döndü.
DAVUTOĞLU VE BABACAN’IN KADERİ
Sanki iktidar da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor. Çünkü yeni Seçim Yasası’yla birlikte Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Küçük partiler, Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu’na destek vermek zorunda. Bir anlamda Davutoğlu ve Babacan’ın siyasi kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağının arasında. Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden aday göstermezse Davutoğlu ve Babacan Meclis’e giremez.
SEMRA GÜZEL PKK KAMPINDA EĞİTİME ALINDI
PKK’lı Volkan Bora ile PKK kampında çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca, kaçtığı tespit edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel cephesinde yeni gelişmeler var. Semra Güzel’in bu arada Kuzey Irak’ta sığındığı PKK kampında eğitime alındığı söyleniyor.
Semra Güzel’in Avrupa’ya gitmeden önce bir süre, PKK ideolojisi doğrultusunda eğitime alındığı ifade ediliyor. “Öcalan öğretileri” dersiyle eğitim başlamış. Türkiye ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin, Semra Güzel’in siyasi iltica arayışlarına sıcak bakmadıkları ifade ediliyor. O nedenle Semra Güzel’in PKK’daki eğitim sürecinin biraz daha sürmesi bekleniyor.
MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’e devamsızlığı nedeniyle Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesini gündeme getirdi. Türkiye’de değil ki Meclis’e devam etsin. PKK kampından da yoklamalara katılamayacağı için Abbas yolcu. Anayasa’nın 84. maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 135. maddesi Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde 5 bileşim katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşürülür diyor.
Bakalım Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis’te oylama yapılması gerekiyor. Bakalım o zaman CHP, nereden yana oy kullanacak...
Muhalefet neden heyecan vermiyor?
6 lider 27 Mart’ta toplandı. Ancak toplantıdan 1 hafta önceden Ali Babacan, 5 lideri ziyaret etti.
27 Mart’ta ise Babacan’ın başkanlığında bir araya geldiler. 5 saati aşkın toplantının sonunda tek sayfa 31 satırdan oluşan bir açıklama yapıldı.
Daha önce 28 Şubat’ta yayımlanan beyanname için 6 partinin temsilcileri 4 ay süren toplantılar yapmışlardı. Çıka çıka topluma heyecan vermeyen bir metin çıkmıştı.
KRİZ YAŞANDI
27 Mart’taki açıklama için de Ali Babacan’ın 1 hafta süren temasları sonucunda metin hazırlandı. Ama ne oldu? DEVA Partisi tarafından hazırlanan taslak metin, liderlerin toplantısına az bir süre kala diğer partilere iletildi. Bu nedenle ciddi bir gerilim yaşandı. İkinci adamlar arasındaki sürtüşme krize dönüşünce liderler devreye girdi. İttifak henüz kurulmadan dağıldı görüntüsü vermemek için açıklama metni liderlerin önerileriyle yeniden şekillendi.
LİDERLER KURTARDI
Babacan tarafından hazırlanan taslak metnin ekonomi ağırlıklı olduğu söyleniyor. Toplantıda Davutoğlu’nun, ‘Ukrayna’da savaş var ama bu metinde savaşa dair bir bölüm yok’ dediği, Meral Akşener’in seçim güvenliğini gündeme getirdiği, Temel Karamollaoğlu’nun topluma güven verecek bir mesajın verilmesini istediği ifade ediliyor.
Demek istediğim şu; daha bir sayfa 31 satırdan oluşan metni hazırlamaları 1 haftayı bulan bu ittifak mı Türkiye’nin sorunlarını çözecek?
Ukrayna Savaşı gibi bir krizle karşı karşıya kalsalar bunlar açıklama yapana kadar savaş biter.
Muhalefet, ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle konjonktürel bir fırsat yakalamıştı. Ama bunu toplumsal bir dalgaya dönüştüremedi. Neden geniş kitlelerde umut ve heyecan oluşturamadı? Muhalefet bu soruyu kendine sormalı. Seçimlere 14 ay kala her gün sormalı. Çünkü yarın çok geç olabilir.
GÜÇLÜ LİDER YOK
SEÇİMİ lider kazanır. Böyle açıklama yaparak, deklarasyon yayınlayarak iktidar olunsa en çok yazılı açıklamayı yapan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları iktidar olurdu.
Muhalefetin, Erdoğan’ın karşısında güçlü bir lideri yok. Sorun orada.
SOYLU PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla” diye çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu her defasında topu taca attı. Ama o büyükelçinin kim olduğu da o büyükelçiye giden eski büyükelçinin de ismi biliniyor. Kılıçdaroğlu, susarak bu işi savuşturacağını düşünüyorsa yanılıyor çünkü Soylu bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Bir de bakmışsınız ki işin altında bir AB ülkesinin büyükelçisi ile CHP’li eski bir büyükelçi çıkar. Çünkü devlet, neyin ne olduğunu biliyor.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Bu arada muhalefet cephesinde ilginç bir gelişme yaşanıyor. Önce Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adaylı olarak gösterdi. Nihat Genç ise eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ismini ortaya attı. Haşim Kılıç ismi gündemde değil. Bir dönemler mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ismi kulislere yansımıştı. Demirel’in dediği gibi cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir ama Zühtü Arslan, adayı olacağı yönünde bir sinyal vermedi. Ama HDP’nin kapatma davası nedeniyle bu tür yorumlar yapılmıştı. Zühtü Arslan HDP’nin kapatılmasına karşı çıkar, cumhurbaşkanı adayı yapılırsa HDP’nin oylarını almayı başarır yorumları yapılmıştı.
YAVAŞ SESSİZ
Mansur Yavaş ismi bir heyecana yol açtı. İlginç olanı Mansur Yavaş olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmadı. Sadece Basın Koordinatörü Volkan Gültekin’in bu tür haberleri spekülatif olarak nitelendiren açıklamasını adres göstermekle yetindi. Ekrem İmamoğlu, baskılar sonucunda pes etti. “Benim de cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu” dedi. Ama Yavaş bu topa girmedi. Yavaş’ın kamuoyunun nabzını tuttuğu ve son tartışmada gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğu söyleniyor.
ÜMİT ÖZDAĞ’IN ADAYLIĞI
Devlet içinde bir kanal, Alevi ve Kürt olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye çalışıyor. Bu çağda bu kafa. Geldiğimiz nokta ne kadar üzücü değil mi? Eğer Mansur Yavaş’ı ileri sürerek Kılıçdaroğlu’nun önü kesilemezse Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelecek. Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylığı için zemini hazırlıyor.
KILIÇDAROĞLU AVANTAJLI
Ama artık Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyecekleri anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda her zamankinden daha avantajlı durumda. Konuştuğum muhalefetten önemli bir isim, “Kemal Bey’in ortak adaylığı konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Açıklanması sadece zamana kaldı. Seçimlerin zamanında yapılacağı kesinleşmiş durumda” dedi. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süredir ama ibre Kılıçdaroğlu’na döndü.
DAVUTOĞLU VE BABACAN’IN KADERİ
Sanki iktidar da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor. Çünkü yeni Seçim Yasası’yla birlikte Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Küçük partiler, Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu’na destek vermek zorunda. Bir anlamda Davutoğlu ve Babacan’ın siyasi kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağının arasında. Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden aday göstermezse Davutoğlu ve Babacan Meclis’e giremez.
SEMRA GÜZEL PKK KAMPINDA EĞİTİME ALINDI
PKK’lı Volkan Bora ile PKK kampında çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca, kaçtığı tespit edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel cephesinde yeni gelişmeler var. Semra Güzel’in bu arada Kuzey Irak’ta sığındığı PKK kampında eğitime alındığı söyleniyor.
Semra Güzel’in Avrupa’ya gitmeden önce bir süre, PKK ideolojisi doğrultusunda eğitime alındığı ifade ediliyor. “Öcalan öğretileri” dersiyle eğitim başlamış. Türkiye ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin, Semra Güzel’in siyasi iltica arayışlarına sıcak bakmadıkları ifade ediliyor. O nedenle Semra Güzel’in PKK’daki eğitim sürecinin biraz daha sürmesi bekleniyor.
MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’e devamsızlığı nedeniyle Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesini gündeme getirdi. Türkiye’de değil ki Meclis’e devam etsin. PKK kampından da yoklamalara katılamayacağı için Abbas yolcu. Anayasa’nın 84. maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 135. maddesi Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde 5 bileşim katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşürülür diyor.
Bakalım Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis’te oylama yapılması gerekiyor. Bakalım o zaman CHP, nereden yana oy kullanacak...