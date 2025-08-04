MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini getirdi

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Böylece PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadı. Ama bu arada hem sevindirici hem de üzücü haber birlikte yaşandı. Çünkü MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu ortaya çıktı. Ama diğer MİT görevlisinin sağ olduğu tespit edildi. MİT, şehit olan görevlisinin naaşını PKK’nın elinde bırakmadı. Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi. Sessiz sedasız yürütülen bu operasyon Terörsüz Türkiye sürecinin meyvelerinden biri oldu.

Şehit olan MİT görevlisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Sağ olarak getirilen MİT görevlisi ise yıllar sonra ailesine kavuştu. Şimdi hasret gideriyor.

İBRAHİM KALIN FARKI

Uzun yıllardır PKK’nın elinde olan iki MİT görevlisinin alındığı operasyonda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kullandığı yöntemler etkili oluyor. İbrahim Kalın’ın sahada kimi zaman sert gücü devreye soktuğu, kimi zaman yumuşak gücü kullandığı söyleniyor. İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden bu yana teşkilata kendi tarzını yansıtmaya başladı. “Terörsüz Türkiye” sürecinde de bunu gördük. Meclis’te kurulan komisyon öncesinde siyasi partileri ziyaret ederek bilgilendirmesi ve İmralı ile diyaloglar konusunda alışılmışın dışında yöntemler kullandı.

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CEBECİ ŞEHİTLİĞİ’NE

PKK’nın elindeki iki MİT görevlisinin alınması sürecinde titiz bir çalışma yapıldığını ve sürecin hassasiyetle yönetildiğini söylemek mümkün. Ailelerin dahi Türkiye’ye geldikten sonra haberi oluyor.

Şehit olan MİT görevlisi A.G.’nin cenazesi Türkiye’ye getirilince DNA testi yapılıyor. Kimlik tespiti netleştikten sonra ailenin isteği üzerine Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnediliyor. Cenazeye ailesiyle birlikte MİT görevlileri katılıyor. Aile hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor. Sağlıklı olan diğer MİT görevlisi ise ailesine kavuşuyor.



MİT, bu operasyonu büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde ve kimsenin burnu kanamadan gerçekleştiriyor.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E DAVET



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TUSAŞ’ı ziyaret ettiği, yerli ve milli uçağımız KAAN’dan övgüyle söz ettiği gün biz de CNN TÜRK’te Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile canlı yayındaydık.

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Fulya Öztürk’ün yönettiği programda Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’le birlikte sorular yönelttik.

SAVUNMA SANAYİSİNE İLGİ

Halkımız savunma sanayisiyle ilgili gelişmelerle çok ilgili. Müthiş benimsemiş durumda. Gurur duyuyor. Bayraktar, İHA ve SİHA’larla savaş konseptini değiştirdi. Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan’a gidince onu gördüm. Adına şarkılar bestelenmiş. İHA’lar, SİHA’lar sayesinde artık yeni nesil savaş konsepti konuşuluyor. Ne zaman savunma sanayisi ile ilgili bir program yapsak, reyting rekoru kırıyor. Selçuk Bayraktar ile yayınımız haber kanalları arasında üç kategoride de açık ara birinci oldu.

HALKIMIZ BAĞRINA BASIYOR

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Milletimiz Vecihi Hürkuş’un, Nuri Demirağ’ın, Şakir Zümre’nin, Nuri Killigil’in başına gelenleri gördükten sonra Selçuk Bayraktar’ı bağrına basıyor. ATAK helikopterlerini, KAAN’ı, TCG Anadolu’yu, Kızılelma’yı, Tayfun füzesini, Çelik Kubbe’yi evladı gibi görüyor. O şekilde sahip çıkıyor. Teknofest’e katılımlar ve savunma sanayisi fuarına gösterilen rekor ilgi bunu gösteriyor.

Selçuk Bayraktar’ın ağırlıklı olarak yeni haber platformu NEXT’i anlattığı programda insansız savaş uçağı Kızılelma’yla ilgili bölüm de yoğun ilgi gördü. Baştan ifade edeyim; Özgür Özel’in TUSAŞ ziyaretini çok olumlu buldum. Bunlar Türkiye’nin değerleri. Bunun iktidarı, muhalefeti yok. Seçim öncesinde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız diyenlerin hesabını milletimiz sandıkta gördü. O nedenle Özgür Özel’in, TUSAŞ’ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar siyaseten de doğru.

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ÖZGÜR ÖZEL’E DAVET

Program sırasında Selçuk Bayraktar’a, Özgür Özel’in TUSAŞ’ı ziyaretini hatırlatarak “Baykar’ı ziyaret etmek isterse tavrınız ne olur?” diye sordum. Memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Özgür Bey’i, arzu ettiği takdirde Baykar’da ağırlayabileceklerini söyledi. Özgür Bey sıra sizde.

NUMAN KURTULMUŞ’UN ÇABASI



"Terörsüz Türkiye” sürecinin önemli aşamalarından biri yarın gerçekleşecek. Meclis’te oluşturulan komisyon yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanarak çalışmalara başlayacak.

Komisyonun oluşturulmasında üye veren siyasi partilerin önemli katkısı kadar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kişisel çabaları da etkili oldu.

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Bunda Numan Kurtulmuş’un tüm siyasi partilere eşit mesafede durmasının ve entelektüel kişiliğinin de payı büyük.

PRANGALARDAN KURTULMAK

Numan Bey ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecine de yürekten inanmış birisi. Perde arkasında da önemli katkılar yapıyor. Komisyonun kurulması sürecini de başarıyla yönetti. Komisyonun kurulmasında siyasi parti liderleri ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un katkısı büyük oldu. İnşallah komisyonun çalışmaları da bu sürece olumlu katkı yapar. Böylece Türkiye, 50 yıldır ayağına vurulmuş olan prangadan kurtulmuş olur.