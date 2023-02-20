Milli Eğitim Bakanı Özer: Sağlam raporlu okullar açılacak

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DEPREM nedeniyle uzayan yarıyıl tatili bitiyor. 10 il hariç öğrencilerimiz bugün ders başı yapacak. Depremin vurduğu illerde ne tür bir eğitim yapılacağı ise yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak. Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

- 10 il hariç diğer illerde okullar ikinci yarı eğitimine 20 Şubat’ta başlayacak. Deprem bölgesindeki okullarla ilgili çalışma büyük ölçüde tamamlandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hasar tespiti çalışmasını titizlikle yürütüyor. 71 ilde eğitim öğretim bugün başlıyor. Deprem bölgesindeki 10 ilimizde de eğitim öğretim faaliyetlerini mümkün olan en kısa sürede başlatmak için tüm ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

- Deprem bölgesinde okulu kullanılabilecek durumda olanlar eğitime başlayabilecek mi?

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Bu kapsamda 10 ilimizin valileri, milli eğitim müdürleri ve yöneticileriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 10 ilde Bakanlığımıza ait okul, yurt, pansiyon gibi 20 bin 868 binadan sadece 24’ü yıkıldı, 83’ü ağır hasar aldı. Deprem bölgesinde eğitim-öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verdik. 1 Mart’tan sonra 10 ilde eğitim öğretime il bazlı değil, aynen pandemide yaptığımız gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacak. Sorunu çözülen ilçelerde, bölgelerde eğitim-öğretimi hemen başlatacağız. Bu bölgelerde bazı okullarda depremzedeler kaldığı ve diğer kurumlarımız tarafından da kullanıldığı için o okulları kullanmayacağız. Bu nedenle ikili eğitim seçeneğini aktif kullanacağız. Eğitim-öğretim sadece Çevre Bakanlığı’nın sağlam raporu verdiği okullarda yapılacak.

54 BİN 882 ÖĞRENCİ DİĞER İLLERE NAKİL YAPTIRDI

- Okula başlayamayacak durumda olanlardan isteyenler kayıtlarını diğer okullara aldırabilecek mi? Bu yöndeki çalışmalar başladı mı?

Deprem bölgesindeki öğrencilerimizden isteyenlerin nakillerini diğer illere aldırabilmeleri için gerekli düzenlemeyi yaptık. 18 Şubat Pazar günü itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı. Bundan sonra da bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak.

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PANSİYONLARIMIZI AÇTIK

- Deprem bölgesindekilerin isterlerse parasız yatılı olarak pansiyonlara yerleşebileceğini açıkladınız. Talep var mı?

Cuma günü gerekli düzenlemeyi yaparak kamuoyuna duyurduk. Talepler başladı. Okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edilecek, okulun pansiyonunda yer yoksa il-ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat eden öğrencilerimizi komisyon uygun bir pansiyona yerleştirecek. 71 ildeki pansiyonlarımızın 521 bin 735 öğrenci kapasitesi var. Bugün itibarıyla kullanılan kapasite 279 bin 998’e yükseldi. 241 bin 737 kullanılabilecek kapasitemiz var. Nakil ile bu kapasitenin tamamını depremzede öğrencilerimiz için kullanacağız.

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- Yıkılan okulların yerine seyyar okullar kurulacak mı?

Burada önemli olan öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitime başlayabilmelerini sağlamak. Konteynerlerde, güvenli alanlarda oluşturulacak sınıflarda eğitim yapılacak. Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarına taşıyıp geri konaklama alanlarına taşıyacağız.

DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR

- Başka şehirlerde okumak isteyen öğrenciler için ne tür imkânlar sağlanacak?

Depremzede öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hem deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem de başka şehirlere giden öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını takip ediyoruz. Çocuklarımızın ders kitabı, yardımcı kaynak ihtiyaçları belirlenerek yeniden bu kaynakların basılması sürecini başlattık, devam ediyor. 8 ve 12. sınıftaki yavrularımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını tekrar bastırdık. Bu kapsamda 11 milyon 820 bin 918 ders kitabı ve yardımcı kaynağın yeniden basımı yapıldı. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız.

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- Ders kitapları ve yardımcı kitaplar da enkazların altında kaldı. Yeni kitap ihtiyacı karşılanacak mı? Bu konuda tüm öğrencilerimiz müsterih olsun. Biz onların her türlü kitap, kırtasiye ihtiyacını karşılayacağız. Ne konuda destek olmamız gerekiyorsa tüm ekibimizle çocuklarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

ÖĞRENCİLERİMİZE PSİKOSOSYAL DESTEK BAŞLADI

- Öğrenciler depremi yaşadıkları için müfredat ona göre düzenlenecek mi?

Çocuklarımızın depremin yarattığı travmayla başa çıkabilmeleri için psikolojik desteği bir ilkyardım faaliyeti olarak hemen başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Destek Müdahale ekipleri, ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilerek afetin ilk gününden itibaren sahada çalışmalara başladı. 5 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız bölgede görev yapıyorlar. Çocuklarla etkinlikler yapıyor, birlikte konuşarak, paylaşarak süreci yönetiyorlar. 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruyoruz. Şu ana kadar 375 adet kurduk. Bu çadırlarda okulöncesi öğretmen ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı.

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EYLEM PLANI DEVREDE

Bunun dışında yine ilk anda devreye aldığımız bir başka çalışma da söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan “Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı”... Bu plan tüm illerimize gönderildi.

11 BİN ÖĞRENCİ ÖZEL OKULLARA GEÇİŞ YAPTI

BAKAN Özer “Özel öğretim kurumlarının kapasitesinin yüzde 3’ü olan tam burslu okutma şartını yüzde 10’a çıkarttık. Böylece oluşan yüzde 7’lik yeni kapasite 10 ildeki öğrenciler için kullanılacak. Bu amaçla özel öğretim kurumlarına şu ana kadar 11 bin 238 öğrenci geçiş yaptı” dedi.

LGS SINAVLARI

- LGS sınavları ne olacak?

“Deprem bölgesindeki çocuklarımızın ikinci dönemde okula devam şartını kaldırdık. Bu nedenle de bu yıl LGS kapsamında yapacağımız sınava 8. sınıfın ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Diğer taraftan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için 10 ilin tamamında destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Bu çalışma bitmek üzere. Bitince bu kursların nerelerde açıldığını ve ne zaman başlayacağını kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca 10 ilimizin tüm hastanelerinde tedavi gören öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirmeleri için 1 Mart’a kadar sınıf kurulumunu tamamlayacağız.”