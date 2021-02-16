Milli Eğitim Bakanı ile köy okulunda

Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy, 3 sayfalık bir mektup yazıp, CHP yönetimine HDP ile kurulan ilişki, CHP’de 29 Ekim ruhunun 10 Aralık zihniyetinin hedefi haline getirilmesi gibi eleştiriler yöneltmişlerdi.

İki milletvekilinin CHP’den kopmasını önlemek için grup başkanvekili Özgür Özel bir görüşme yapmış, iki milletvekilini Kılıçdaroğlu ile bir araya getirmişti. Çelebi ve Aksoy’un Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Bu arada iki milletvekili yeni parti kurma hazırlıklarını yürüten Muharrem İnce ile görüşmeye başladılar. Çelebi ve Aksoy’un partiden kopmasını önlemek için dün Özgür Özel iki milletvekili ile bir araya geldi. Özgür Özel’in bu çabası yerinde. Çünkü partiden kopmayı önleyip iki milletvekilini kazanmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu daha önce iki milletvekili ile yeniden görüşme taraftarı değildi ama dün Meclis’teki makamında Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel’le bir araya geldi. Bakalım bu çabalar Çelebi ile Aksoy’un CHP’den kopmasını önleyecek mi? Tabii unutmamak gerekiyor: İki milletvekiline Yalova milletvekili Özcan Özel de destek veriyor.

AKŞENER, ÖZDAĞ’A RANDEVU VERMEDİ

ÜMİT Özdağ, “Beni İYİ Parti’den ihraç edemezler” deyince şaşırdım. “Anlaştınız mı?” dedim. “Yok” dedi. “Peki o zaman neden ihraç edemezler” diye üsteledim. Ümit Özdağ, “Beni ihraç edemezler. Çünkü beni tekrar partiye almadılar ki ihraç etsinler” dedi.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Ümit Özdağ’ın ihracını esastan bozmuştu. Mahkeme kararının gerekçesi İYİ Parti’ye ulaştı. Ancak İYİ Parti Özdağ’ın yeniden ihracı için henüz harekete geçmedi. Ümit Özdağ’ın ihracı için genel idare kurulu kararıyla ya da genel başkan Meral Akşener tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekiyor. Geçen haftaki GİK toplantısının gündeminde yer almadığı için sadece gerekçeli kararla ilgili bilgi verilmiş ama bir karar alınmamış. İlk GİK toplantısında karar alınacak. Ümit Özdağ için, “İYİ Parti’de siyaset yapma imkânı kalmadı” deniliyor. Ümit Özdağ’ın ikinci kez ihracı sadece bir takvim meselesi haline dönüştü. Zaten Ümit Özdağ da iddialarından milim geri adım atmıyor. “Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu FETÖ’cü değil mi diyeyim” diyor.

AKŞENER RANDEVU VERMEMİŞ

Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. “Meral Hanım’a çok kızgınım” dedi. “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İYİ Parti grup toplantısına da katılmayacak.

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