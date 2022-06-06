Milletvekilleri ne sordu, Erdoğan ne yanıt verdi

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Peki erken seçim konusuna değinilmiş mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere yönelik değerlendirmeler yapmış mı?

Bir adım daha ileri gideyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge ile buğday ve arpa taban fiyatlarıyla ilgili açıklamaları kasımda bir erken seçim işareti olarak yorumlanabilir mi?

Bu soruların peşine düştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ilişkin önemli değerlendirmeler yapmış, onu aktaracağım. Ama önce milletvekillerinin sorularına ve bakanların açıklamalarına değinmek istiyorum.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 48 saat içerisinde 45 milletvekili ile görüşmüş. Milletvekilleri ağırlıklı olarak seçim bölgelerinin sorunlarını iletmişler. İki nokta ise tüm milletvekillerinin ortak gündemini oluşturmuş. O da ekonomi ve seçimler.

EKONOMİ

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Her defasında 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olmadığını, ekonomi olduğunu yazıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kızılcahamam kampının hem açılış hem kapanış konuşmasında bu konuya geniş yer ayırdı. TÜİK’in mayıs ayı verilerine göre enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ifade etti.

Yaklaşan seçimlerin de etkisiyle iktidar, enflasyonla mücadelede sert önlemler almak yerine halkın gelirini arttırıcı tedbirlere öncelik veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sunumunda “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz” diyor.

BARDAK ÖRNEĞİ

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Toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiyat artışları konusunda ilginç bir örnek veriyor. Muş, önünde duran su bardağını eline alıyor, “Bu bardağı 7 liraya alıyor, 8 liraya sattığı zaman kazanıyor. Ama 11-12 liraya satıyor. Çünkü yerine koyamam diye düşünüyor” diyor.

ENFLASYONUN YÜZDE 20’Sİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Rize-Artvin havaalanının açılışı sırasında sohbet etmiştim. Nebati o sırada sektör temsilcileri ile toplantılar yapıyordu. “Enflasyonun yüzde 20’sinin fiyatlar yükselecek düşüncesiyle yapılan fahiş fiyat artışlarından kaynaklandığını tespit ettik” demişti. Eski bir ekonomi bakanı ise “ABD’de son 40 yılın en büyük fiyat artışı yaşanıyor. Amerikalılar yüksek enflasyon nedeniyle bir şok yaşadılar. Ama onlarla bizim aramızda bir fark var. Onlar önümüzdeki günlerde enflasyon oranının düşeceğine inanıyorlar. O nedenle ihtiyaçları kadar alıyorlar. Bizde ise tam tersine önümüzdeki günlerde fiyatlar artacak beklentisi var” demişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin yüzde 20 diye oran verdiği bu döngüyü kırmak lazım.

MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATLATAN AÇIKLAMA

Milletvekilinin gözü seçimde, kulağı ekonomide. Çünkü hayat pahalılığı seçimin kaderini belirleyecek. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3600 ek gösterge ile buğday ve arpada taban fiyatlara ilişkin açıklaması milletvekillerini rahatlatıyor. Kızılcahamam kampından moralleri yüksek bir şekilde ayrılmalarını sağlıyor.

SANDIK GÜVENLİĞİ



Her seçim öncesinde muhalefet cephesinden, “Seçimlere hile karıştıracaklar, seçimi kaybetseler de iktidarı bırakmayacaklar” iddiaları ortaya atılıyor. ‘Sandık başında artık tutanak tutulmayacak, böylece seçimlere hile karıştırmayı garanti altına aldılar’ diye bir metin dolaşıyor. Bunu AK Parti’nin YSK’daki temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel’e sordum. “O tür iddiaların olduğu metni 2018 ve 2019 seçimlerinde de dolaştılar. Yalan bir metin. Seçimin her aşamasında tutanak tutulmaya devam ediyor. Ayrıca siyasi partiler YSK’nın girdiği bütün verilere, siyasi parti portalı ve SEÇSİS sistemi üzerinden anlık olarak ulaşabiliyorlar. Sandık kurullarında siyasi parti temsilcileri yer aldığı gibi, ayrıca partiler müşahit bulundurabiliyorlar. Hâkim denetiminde seçim yapan ender ülkelerden biriyiz. Dünyada en güvenli seçim sistemi bizde” diye cevap verdi.

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SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA KONUSU

Seçimlere hile karıştıracaklar iddiası yerine seçmene güven verip iktidar olmaya çalışsalar daha yararlı olur. Ama muhalefetin içinde bir kesim bu işe çok takıntılı. Kimi zaman bu konularda çok agresifleşebiliyorlar. Onların bu sert tutumunun iktidar milletvekillerini endişelendireceğini hiç düşünmemiştim. Ta ki Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu yönde sorular gelene kadar. Muhalefetin agresif tavırlar içinde olduğunu hatırlatıp “Sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yönde çalışma yapılıyor mu?” sorusu üzerine Erdoğan, “Biz seçim sürecini bilen bir partiyiz. Parti olarak yıllardır bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz” diyor. Sonra seçim hazırlıklarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi vermesi için Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e söz veriyor. Erkan Kandemir de teşkilatın seçimlere hazırlanması konusunda yapılan çalışmaları anlatıyor. Sandıklara sahip çıkmak önemli. AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da sandıklara sahip çıkamadı. Oy sayımı tamamlanmadan sandık başını terk edenler oldu.

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SIĞINMACILAR KONUSU



Toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu da gündeme geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacıların Suriye’ye dönüşü konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yöndeki sorulara, “Sığınmacıların Suriye’ye dönüşü konusunda dünyada en çok gayret gösteren ülke biziz. Ama nihayet itibarıyla sığınmacılar konusuna biz muhalefet gibi bakamayız. Bizim bir davamız var. Biz İslami ve insani açıdan bakıyoruz. Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz” diyor. Bu konudaki çizgisini koruyor.

SEÇİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim konusuna da değiniyor. Azerbaycan gezisi dönüşünde sorduğumda, ”Hayırlısı olacak inşallah” demişti. Kızılcahamam kampında da milletvekillerine, “Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız. İşte bakın İstanbul’u, Ankara’yı aldılar ne oldu? Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez” diye konuşuyor.

NECİP FAZIL’IN SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Necip Fazıl’a olan hayranlığı biliniyor. Ayrıca Necip Fazıl’ın şiirlerini de çok iyi okur. Erdoğan, milletvekillerine “Karamsar olmayın. Rahat olun. Biz bu seçimi alacağız” dedikten sonra Necip Fazıl’ın, “Üzülme, bu davanın sahibi Hak’tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır” sözünü hatırlatıyor.