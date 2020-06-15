Milletvekili transferi ve seçim barajında ne oluyor?

Baştan belirteyim: Milletvekili transferi ve seçim barajını da içine alacak yasal değişiklikler açısından bugün önemli bir gün.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak MYK toplantısında genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı bir sunum yapacak. AK Parti’de hukukçu milletvekillerinin görüşleri alındı. Belirli bir eğilim oluştu ancak henüz maddeler üzerinde çalışmaya geçilmedi. Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerilerini aktaracak. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir istikamet tayin edecek. Çalışmalar ona göre ilerleyecek.
MHP’de ise koronavirüs sürecinde Bahçeli’nin başkanlığında ilk kez yüz yüze başkanlık divanı yapılacak. Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, yapılan çalışma hakkında bilgi verecekler. MHP’nin teklifleri daha netleşmiş durumda.
AK Parti’de milletvekili transferinin engellenmesi konusunda farklı görüşler var. Bunun milletvekilinin iradesine bırakılması, siyasi ahlak sorunu olarak bakılması ya da bir partiden diğerine jet hızıyla geçişin önlenip 3 ya da 6 ay gibi bir süre getirilmesi konuşuluyor. Seçim barajı konusundaki ağırlıklı eğilim, ittifakla seçime girenler ile ittifaka girmeyenler arasında bir fark olması yönünde. İttifakla seçime girenler için barajın yüzde 10 olarak korunması hatta yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var. Ama tek başına seçime girecek partiler için barajın yüzde 5 ya da 7 olması öneriliyor. Sıfır baraj önerisi yok değil. Ama çok güçlü bir öneri değil. Yüzde 3, 5 ya da 7 gibi teklifler var.
İttifaklarda baraj önemli bir teşvik unsuru. Yüzde 1 alan partiler bile Meclis’te temsil imkânı sağlıyor. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var, ki bence çok önemli. Artık oylar konusu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak sayesinde artı 32 milletvekili kazandı.
İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMA YAPMALI
GEÇEN haftanın önemli tartışma konularından biri eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ifade vermesiydi. Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili yasa teklifini veren AK Parti milletvekilleri hakkında “26 Haziran 2009’da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırılsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ’nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum” demişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir karşılık vermiş, teklifin altında imzası olan milletvekilleri Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması konusunda eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in bir iddiası var. Pekin, Ergenekon operasyonu başladığı zaman Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a gittiğini, bu işin büyüyeceğini, askerlerin askeri mahkemede yargılanmasının sağlanması gerektiğini anlattığını, onun da kendisini bir buçuk ay sonra Genelkurmay Başkanı olacak İlker Başbuğ’a yönlendirdiğini söylüyor. Başbuğ’un yanında Kara Kuvvetleri Adli Müşaviri ve İstihbarat Başkanı’nın bulunduğunu belirtiyor. Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu ile birlikte İlker Başbuğ’a gittiklerini, askerlerin askeri mahkemede yargılanmasının sağlanması gerektiğini anlattığını söylüyor. “İlker Başbuğ sorular sordu ve bunun uygun olmayacağını ifade etti” diyor. Pekin, ısrarı üzerine Başbuğ’un oylama yaptığını ve önerisinin ikiye karşı üç oyla kabul edilmediğini söylüyor. İlker Paşa’nın bu konuda bir açıklama yapmasına ihtiyaç var.
ABD VE FETÖ’NÜN KARA KUTUSU
ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un FETÖ’yle ilişkisi nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına ABD Ankara Büyükelçiliği’nin tepkisi sert oldu. Çünkü Topuz öyle sıradan bir Amerikan çalışanı değil. Çünkü Topuz, Amerikan Konsolosluğu ile FETÖ’cü polis ve yargı mensupları arasındaki kilit isimlerden birisi. Bir anlamda 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da darbe sürecinin kara kutularından biri. Telefon kayıtlarında Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ’nün polis ve yargıdaki operasyon ekibinden 121 isimle irtibatı tespit edildi. En çok görüşmeyi ise 17 Aralık operasyonunun mimarı İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yapmış. İstanbul Mali Şube, FETÖ’nün operasyon üssüydü. Topuz geldiğinde Yakup Saygılı tarafından kapıdan alınıp kapıda uğurlanıyordu. 17 Aralık’tan 12 gün önce Mali Şube’ye gelmiş ve 1 saatten fazla kalmıştı.
Amerikan Adalet Bakanlığı ile İstanbul Emniyeti arasında ortak program düzenleniyor. Yakup Saygılı 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ABD’ye gidiyor. Bu gidiş gelişlerinde kendisine kim eşlik ediyor? Tabii ki Metin Topuz.
Reza Zarrab, ABD’de yakalandığı gün Metin Topuz WhatsApp’ta “O İranlı çok yakında konuşmaya başlayacak” diye mesaj atıyor. Tabii Zarrab, konuşması karşılığı ABD’ye çıkarıldığı için Topuz her şeyi önceden biliyor.
Ben asıl Metin Topuz’un, ABD’de planlanan 15 Temmuz FETÖ darbesindeki ilişkiler ağının neresinde yer aldığını merak ediyorum. 15 Temmuz birkaç saat öne çekilen bir darbe girişimiydi. Darbeyi 16 Temmuz sabahı 03.00’te başlatmayı planlayan FETÖ’cüler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay’a gitmesi üzerine panikleyip akşam 21.00’de harekete geçmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dershanelerle ilgili sürecin düğmesine basınca FETÖ’cülerin 17-25 Aralık operasyonunu öne çektikleri söyleniyor. AK Parti’yi başarısızlığa uğratmak için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 15 gün önce düğmeye basıp bakan çocukları ile birlikte AK Partili bazı belediyelere eşzamanlı operasyon yapmayı planladıkları ifade ediliyor. Metin Topuz’un bunda da bilgisi vardır sanıyorum.
Milletvekili transferi ve seçim barajında ne oluyor?
Baştan belirteyim: Milletvekili transferi ve seçim barajını da içine alacak yasal değişiklikler açısından bugün önemli bir gün.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak MYK toplantısında genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı bir sunum yapacak. AK Parti’de hukukçu milletvekillerinin görüşleri alındı. Belirli bir eğilim oluştu ancak henüz maddeler üzerinde çalışmaya geçilmedi. Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerilerini aktaracak. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir istikamet tayin edecek. Çalışmalar ona göre ilerleyecek.
MHP’de ise koronavirüs sürecinde Bahçeli’nin başkanlığında ilk kez yüz yüze başkanlık divanı yapılacak. Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, yapılan çalışma hakkında bilgi verecekler. MHP’nin teklifleri daha netleşmiş durumda.
AK Parti’de milletvekili transferinin engellenmesi konusunda farklı görüşler var. Bunun milletvekilinin iradesine bırakılması, siyasi ahlak sorunu olarak bakılması ya da bir partiden diğerine jet hızıyla geçişin önlenip 3 ya da 6 ay gibi bir süre getirilmesi konuşuluyor. Seçim barajı konusundaki ağırlıklı eğilim, ittifakla seçime girenler ile ittifaka girmeyenler arasında bir fark olması yönünde. İttifakla seçime girenler için barajın yüzde 10 olarak korunması hatta yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var. Ama tek başına seçime girecek partiler için barajın yüzde 5 ya da 7 olması öneriliyor. Sıfır baraj önerisi yok değil. Ama çok güçlü bir öneri değil. Yüzde 3, 5 ya da 7 gibi teklifler var.
İttifaklarda baraj önemli bir teşvik unsuru. Yüzde 1 alan partiler bile Meclis’te temsil imkânı sağlıyor. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var, ki bence çok önemli. Artık oylar konusu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak sayesinde artı 32 milletvekili kazandı.
İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMA YAPMALI
GEÇEN haftanın önemli tartışma konularından biri eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ifade vermesiydi. Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili yasa teklifini veren AK Parti milletvekilleri hakkında “26 Haziran 2009’da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. ‘Araştırılsınlar’ diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ’nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum” demişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir karşılık vermiş, teklifin altında imzası olan milletvekilleri Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması konusunda eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in bir iddiası var. Pekin, Ergenekon operasyonu başladığı zaman Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a gittiğini, bu işin büyüyeceğini, askerlerin askeri mahkemede yargılanmasının sağlanması gerektiğini anlattığını, onun da kendisini bir buçuk ay sonra Genelkurmay Başkanı olacak İlker Başbuğ’a yönlendirdiğini söylüyor. Başbuğ’un yanında Kara Kuvvetleri Adli Müşaviri ve İstihbarat Başkanı’nın bulunduğunu belirtiyor. Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu ile birlikte İlker Başbuğ’a gittiklerini, askerlerin askeri mahkemede yargılanmasının sağlanması gerektiğini anlattığını söylüyor. “İlker Başbuğ sorular sordu ve bunun uygun olmayacağını ifade etti” diyor. Pekin, ısrarı üzerine Başbuğ’un oylama yaptığını ve önerisinin ikiye karşı üç oyla kabul edilmediğini söylüyor. İlker Paşa’nın bu konuda bir açıklama yapmasına ihtiyaç var.
ABD VE FETÖ’NÜN KARA KUTUSU
ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un FETÖ’yle ilişkisi nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına ABD Ankara Büyükelçiliği’nin tepkisi sert oldu. Çünkü Topuz öyle sıradan bir Amerikan çalışanı değil. Çünkü Topuz, Amerikan Konsolosluğu ile FETÖ’cü polis ve yargı mensupları arasındaki kilit isimlerden birisi. Bir anlamda 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da darbe sürecinin kara kutularından biri. Telefon kayıtlarında Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ’nün polis ve yargıdaki operasyon ekibinden 121 isimle irtibatı tespit edildi. En çok görüşmeyi ise 17 Aralık operasyonunun mimarı İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yapmış. İstanbul Mali Şube, FETÖ’nün operasyon üssüydü. Topuz geldiğinde Yakup Saygılı tarafından kapıdan alınıp kapıda uğurlanıyordu. 17 Aralık’tan 12 gün önce Mali Şube’ye gelmiş ve 1 saatten fazla kalmıştı.
Amerikan Adalet Bakanlığı ile İstanbul Emniyeti arasında ortak program düzenleniyor. Yakup Saygılı 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ABD’ye gidiyor. Bu gidiş gelişlerinde kendisine kim eşlik ediyor? Tabii ki Metin Topuz.
Reza Zarrab, ABD’de yakalandığı gün Metin Topuz WhatsApp’ta “O İranlı çok yakında konuşmaya başlayacak” diye mesaj atıyor. Tabii Zarrab, konuşması karşılığı ABD’ye çıkarıldığı için Topuz her şeyi önceden biliyor.
Ben asıl Metin Topuz’un, ABD’de planlanan 15 Temmuz FETÖ darbesindeki ilişkiler ağının neresinde yer aldığını merak ediyorum. 15 Temmuz birkaç saat öne çekilen bir darbe girişimiydi. Darbeyi 16 Temmuz sabahı 03.00’te başlatmayı planlayan FETÖ’cüler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay’a gitmesi üzerine panikleyip akşam 21.00’de harekete geçmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dershanelerle ilgili sürecin düğmesine basınca FETÖ’cülerin 17-25 Aralık operasyonunu öne çektikleri söyleniyor. AK Parti’yi başarısızlığa uğratmak için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 15 gün önce düğmeye basıp bakan çocukları ile birlikte AK Partili bazı belediyelere eşzamanlı operasyon yapmayı planladıkları ifade ediliyor. Metin Topuz’un bunda da bilgisi vardır sanıyorum.