Millet İttifakı’nda liste krizi çıktı, İYİ Parti için MHP beklenecek

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Bu doğru. Peki listeler tamamlandı mı? Hayır. Çünkü listelerde kriz çıktı.

DEVA Partisi 20 milletvekili istemişti. Gelecek Partisi’nin de ona yakın bir talebi vardı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını koparmak için olur dedi. Ama iş listelere gelince Kılıçdaroğlu çark etti. Ama bir kez cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 4 partiyi bağlamıştı. O nedenle itirazları çok önemli değildi. Listelerde sorun nerede çıktı?

CHP ANKET YAPTIRDI

CHP, illerde anket yaptırdı. Bu anketlerde DEVA ve Gelecek Partisi’nin oy oranı çok düşük çıktı. Özellikle bazı illerde Gelecek Partisi’nin ankete dahi giremediği söyleniyor. Anket sonuçları Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi. 20 milletvekilliği isteyen DEVA’nın da 3 milletvekiline karşı çıkan Gelecek Partisi’nin de önüne bu anketleri koydu.

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DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Çarşamba gecesi Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü. İstanbul listeleri üzerindeki görüşmenin sert geçtiği söyleniyor. Davutoğlu, İstanbul’da üç bölgeden seçilecek yerlerde milletvekilliği istiyor. Ama Kılıçdaroğlu o niyette değil. Davutoğlu’na anketleri gösterip, “Sahada yoksunuz. Bu kadar milletvekili veremem” dediği söyleniyor.

ADAM BİZİ SATTI

DEVA Partililer, Kılıçdaroğlu için “Adam sattı” diyorlardı. Çarşamba gecesinden sonra Gelecek Partisi’nde de “Bu adam bizi sattı” sesleri yükselmeye başladı. Ama elleri o denli güçlü değil.

Hem iddia ettikleri kadar oy oranları yok, seçimlere tek başlarına girmeyi göze alamazlar hem de cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu’na destek verdikten sonra CHP için listelere girip girmemeleri önemli değil. Hatta CHP’nin işine yarayabilir. O nedenle kriz çıktı. Çözülmeye çalışılıyor.

FETÖ’CÜ ADAYA VETO

Bu arada CHP ile DP arasındaki ilişkiler sorunsuz yürüyordu. Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal “baba-oğul” gibi yakındı. DP’de Cemal Enginyurt’un adaylığı kesinleşti. Ama bir isimden dolayı pürüz çıktı. O da FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle veto yedi. DP’den başka bir isim bildirmesi istendi. Sorun olur mu? Olmaz. Çözülür.

Tüm bu krizlere rağmen 4 partinin CHP listelerinden seçimlere girmesi kesinleşti. İYİ Parti şimdilik bekleme odasında...

İYİ PARTİ

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Peki İYİ Parti ile ortak liste yapılacak mı? O yönde çabalar var. Ağırlıklı olarak bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde tek liste ile girilmesi düşünülüyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. CHP’nin gözü bir yandan da MHP’nin üzerinde. CHP, MHP’nin milletvekili listesi YSK’ya sunulana kadar bekleyecek. Eğer MHP son anda AK Parti ile ortak liste işine girerse CHP YSK’ya İYİ Parti ile ortak liste verecek. Ama yok MHP tek başına seçimlere girerse o zaman CHP ve İYİ Parti seçimlere ayrı ayrı girecekler. MHP dün gece milletvekili listesini açıkladı.Bu da CHP’nin İYİ Parti konusunda yeni bir değerlendirme yapmasına neden oldu.

Bir kez daha İYİ Parti’nin kaderi biraz da MHP’ye bağlanmış durumda.

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İYİ PARTİ VE CHP’YE SİLAH İŞİNDE PROVOKASYONA DİKKAT

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener’in aksine daha dikkatli bir dil kullandı.

“İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur” dedi.

İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, “Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir” denildi.

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Kritik bir seçim sürecinden geçiyoruz. Birileri 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek isteyebilir. O nedenle bu olayların hızla aydınlatılması gerekiyor.

SİLAH ATAN YAKALANMALI

Bu süreçler provokasyonlara karşı dikkatli olunması gereken dönemlerdir. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünden geçerken silah atan şahsın en kısa sürede yakalanması gerekiyor. İstanbul Emniyeti’nin bu yönde yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Bir insan gece yarısı şehrin ortasında niye silah atar ve başka yer yok mu ki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünden geçerken ateş eder?

İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ SALDIRI

Meral Akşener onca devlet deneyimine rağmen Canan Kaftancıoğlu kadar serinkanlı açıklama yapamadı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden mermiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı. Yetmedi, siyasi hayatı boyunca kendisini takip edecek bir işe imza attı. Meclis kürsüsünden kurşun attı.

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın, hırsızları kovalayan inşaat bekçisi Melikşah Erdem ile röportajını izledim. Yazılı ifadesiyle birebir örtüşüyor. Ayrıca silah, kovan, mermi çekirdeği, balistik inceleme de birbirini tutuyor. Hırsızlar yakalandığı takdirde gerçek daha çok ortaya çıkacak.

ALGI’YA DİKKAT

Akşener’in hırsız-bekçi kovalamasından mağduriyet çıkarma çabası tutarlı değil ama bu tür olaylarda algı olgunun önüne geçer. Birileri seçime gidilirken muhalefet silahla susturulmak isteniyor şeklinde bir algı oluşturmak isteyebilir. Buna karşı uyanık olmak gerekiyor.

MUHARREM İNCE’NİN STRATEJİSİ

Muharrem İnce’nin yükselişi CHP’nin hesaplarını bozdu. O nedenle tüm planlarını Muharrem İnce üzerine kurdular. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye teklif yapıldığını ama uzlaşılamadığını söyledi. Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü açıkladı. Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü gün ve bir gün sonra Muharrem İnce ile temas kurulduğunu açıkladı.

Muharrem İnce, Fikri Sağlar’ın YSK’da cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinden sonra geldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı adayları 1 Nisan’da kesinleşti, Fikri Sağlar 3 Nisan’da görüşmüş.

CHP kimi zaman iktidarı bir kenara bırakıp Muharrem İnce’yi hedef almaya başladı. Muharrem İnce ise polemiklere girmek yerine seçimlere odaklanmış durumda.

Yakaladığı rüzgârı konsolide etmeye çalışıyor. Binlerce kişiyle Anıtkabir’e yapılan ziyaret 10 numara bir işti. 6’lı Masa liderlerini henüz Anıtkabir’de göremedik.

MUHALİF SEÇMEN ÖFKELİ

CHP, önce Muharrem İnce’yi ciddiye almadı. Sonra İnce’nin yükselişinin kısa sürede köpük gibi eriyeceğini düşündü. Şimdi ise Muharrem İnce’yi bir bölen olarak göstermeye çalışıyorlar.

Bunun yerine muhalif seçmenin Muharrem İnce’ye neden yöneldiğini anlamaya çalışsalar daha yararlı olurdu.

Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen genç kitle Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca hayal kırıklığına uğradı. Kılıçdaroğlu’na PKK-HDP desteği ise öfkeye neden oldu. Çünkü bu gençler aynı zamanda milliyetçi. CHP hâlâ anlamadı ama bu iş dans mans işi değil.