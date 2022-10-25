Millet İttifakı için tehlike çanları çalıyor

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Millet İttifakı’nın iki büyük partisi arasında eylül ayında iki ciddi kriz yaşandı.

1- Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” önerisiyle yaşanan HDP krizi.

2- Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmazsa Millet İttifakı’nın dağılacağı tehdidi.

Meral Akşener, Kuşoğlu’nun çıkışına, “Noter değiliz” diye yanıt verdi. HDP konusunda ise “HDP için bizi engel gören varsa biz o masadan kalkarız, HDP oturabilir” diye rest çekti.

AKŞENER 6’LI MASA’DA KONUŞMUŞ

Bu arada 2 Ekim tarihinde Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa toplantısında Akşener’in, HDP konusundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği söyleniyor. Akşener’in, “HDP’nin masada yer almasını istiyorsanız biz HDP’nin olduğu masada oturmayız. Biz masadan kalkarız, HDP oturur” dediği ifade ediliyor. Akşener’in eleştirileri karşısında Kılıçdaroğlu’nun dinlemekle yetindiği ve yanıt vermediği söyleniyor.

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GÜVEN SARSILIYOR

6’lı Masa’nın önünde çok ciddi sorunlar duruyor. Henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemediler. Küçük partilerin seçimlere nasıl gireceği konusunda bir ilerleme sağlayamadılar. Muhalefete olan güven şimdiden sarsılmaya başladı. Eğer bir de cumhurbaşkanlığı krizi yaşatırlarsa o zaman 6’lı Masa’ya olan güven dip yapabilir.

6’LI MASA DAĞILIR MI?

Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda-Survey’in 26-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, 6’lı Masa’nın geleceği konusunda ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu ortaya koydu.

“Altılı Masa’nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 31.4’ü seçime kadar varlığını sürdürür, sonrasında dağılır yanıtını verirken, seçimden önce dağılır diyenlerin oranı yüzde 28.5 çıktı. Seçimden sonra varlığını hep sürdürür diyenler ise yüzde 40.1’de kaldı.

ORTAK ADAY ÇIKARABİLECEKLER Mİ?

6’lı Masa’nın ilk toplantısından bu yana cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması yapıldı. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu sorusu soruldu ama bir aday çıkarılamadı.

Areda-Survey’in anketinde “6’lı Masa ortak aday çıkarabilecek mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 52.1’i “Hayır” yanıtını verirken, “Ortak aday çıkaracak” diyenlerin oranı yüzde 47.9’da kalmış. Oysa mart ayında yapılan ankette ortak aday çıkarılacağını düşünenlerin oranı yüzde 72.2 seviyesindeydi.

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EKONOMİK SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Artık söylemekten dilimde tüy bitti. Ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde “Ekonomiyle ilgili sorunları kim çözer?” sorusuna verilen yanıt, muhalefet açısından ibret verici.

Sadece Areda-Survey’in araştırmasında değil, bağımsız birçok anket firmasının araştırmasında aynı sonuç çıkıyor. Halk en önemli gündem maddesi olarak ekonomiyi, hayat pahalılığını ve enflasyonu gösteriyor. Ama bu sorunu kim çözer diye sorduğunuzda “Muhalefet çözer” demiyor. Çünkü muhalefet güven vermiyor.

Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in araştırmasında, “Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer, muhalefet mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 32.8’i “Muhalefet çözer” derken, “İktidar çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 47.4’e ulaştı. “Hiçbiri çözemez” diyenler ise varlığını sürdürerek yüzde 19.8 çıktı. Oysa muhalefet çözer diyenlerin oranı ocak ayında yüzde 42.3 seviyesindeydi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HANGİ İTTİFAK ÖNDE?

Şimdi geldik anketin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bölümüne. İki aşamalı olarak sorulmuş. İlk bölümde, “Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?” diye sorulmuş.

Ankete katılanların yüzde 48.8’i Millet İttifakı’nın adayına oy vereceğini söylerken, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 51.2 oranına ulaştı. Bu oran şubat ayında birbirine çok yaklaşmıştı. Şubat ayında Millet İttifakı diyenler yüzde 49.7’yken Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 50.3 çıkmıştı. İki ittifak arasındaki fark 0.6 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak geçen süre zarfında Millet İttifakı gerilerken, Cumhur İttifakı farkı yükseltmeyi başardı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI

Areda-Survey’in “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.6’sı Erdoğan yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 19.4 çıkıyor. Son dönemlerde adaylığı ön plana çıkan Kılıçdaroğlu ise yüzde 16.9’la üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 9.3’le Selahattin Demirtaş takip ederken Ekrem İmamoğlu yüzde 4.2’yle beşinci sırada yer alıyor. Mansur Yavaş’a İYİ Partililerin yüzde 60.3’ü oy verirken Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 20.5 seviyesinde kalıyor. Mansur Yavaş’a HDP’lilerin ancak yüzde 2.5’i destek verirken Kılıçdaroğlu’na yüzde 11.9 oranında oy veriyor. Erdoğan’a İYİ partililerin yüzde 8.2’si, HDP’lilerin yüzde 2.2’si, CHP’lilerin ise yüzde 4.5’i oy vereceğini ifade ediyor.

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İYİ Partililerin gönlünden geçen Meral Akşener’e destek ise yüzde 0.7 oranında çıkıyor. Bunda Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamasının etkisi bulunuyor.

PARTİLERİN OY ORANI

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 38’i AK Parti yanıtını verirken, CHP diyenlerin oranı yüzde 25.

HDP’nin yüzde 10.5 aldığı araştırmada İYİ Parti yüzde 10.2 çıkıyor. MHP ise yüzde 10.1 oranında bir destek sağlıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 1.5 alırken Zafer Partisi yüzde 1.3 çıkıyor. DEVA Partisi’nin yüzde 1.2 çıktığı ankette Saadet Partisi yüzde 0.8 oranıyla dokuzuncu sırada yer alıyor.

TOKİ KONUTLARINA DESTEK

İlk kez bir konut kampanyası siyasette bu kadar sıçramaya neden oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan sosyal konut projesine halkımızın ilgisi sürüyor. Areda-Survey’in araştırmasında da ankete katılanların yüzde 69.4’ü iktidarın konut kampanyasını zamanında bitireceğine inandığını söylüyor. “Zamanında bitiremez” diyenlerin oranı ise yüzde 30.6 oranında kalıyor. Ankete katıların yüzde 61.9’u ise konut kampanyasının kiraları düşüreceğini söylüyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 38.1 çıkıyor.

Boşuna dememişler “Dünyada mekân, ahirette iman” diye...